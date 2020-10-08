Виды на урожай: пшеницы много, яблок — мало

В этом году на поддержку сельского хозяйства правительство выделило около 280 млрд рублей. Об этом на совещании с правительством в четверг, 8 октября, сообщил премьер Михаил Мишустин. Меры господдержки сработали — урожай зерновых культур может оказаться рекордным.

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«Уже намолочено зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года. По последним данным — более 126 млн тонн зерна», — отметил премьер, добавив, что даже такого объема хватит, чтобы обеспечить собственные потребности России и продавать зерно на экспорт.

2 октября Мишустин побывал в нескольких российских регионах, встречался с агропромышленниками и всем обещал финансовую поддержку.

В Ростове-на-Дону, например, на заводе «Ростсельмаш», крупнейшем производителе комбайнов, премьер пообещал продолжить субсидирование производства сельхозтехники. В этом году на эти цели запланировано выделить 14 млрд рублей, из них 4 млрд руб. получит ростовский завод. Продукция «Ростсельмаша» продается в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В продуктовой линейке завода более 150 моделей техники для АПК.

Минсельхоз бьет рекорды

С отчетом о состоянии агросектора на заседании правительства выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он сообщил, что в этом году «уборочная проходит штатно». Зерновые культуры уже обмолочены с 92% площадей.

«В 2020 году мы рассчитываем получить не менее 82 млн тонн пшеницы, что на 7,5 млн тонн выше уровня 2019 года», — доложил Патрушев.

Судя по данным Минсельхоза год оказался урожайным и по другим видам сельхозпродукции. Картофеля будет собрано примерно 22 млн тонн, масличных культур — 21,5 млн тонн. Из них рапса — не менее 2,5 млн тонн.

«Урожай овощей превысит 14 млн тонн, из которых 1,25 млн тонн будет собрано в зимних теплицах. На такой объем рассчитываем выйти впервые», — уточнил Патрушев.

Статистику по другим культурам он не привел, но заверил, что планируемый объем урожая «позволит исполнить все установленные госпрограммой целевые показатели по продукции растениеводства». Потребности страны будут обеспечены.

Для хорошего урожая сельхозбизнес уже приобрел 3,4 млн тонн минеральных удобрений. Это на 300 тыс. тонн больше, чем в сентябре прошлого года. Объемы внесения удобрений растут, отметил министр.

«В 2019-м этот показатель составил 46 кг на один гектар посевной площади. В текущем году мы должны выйти на уровень 53–55 кг. Как известно, научно обоснованная потребность в удобрениях составляет порядка 80 кг в действующем веществе на один гектар посевной площади», — сказал Патрушев.

Единственной проблемной темой министр назвал агрострахование. В этом году режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах. Ущерб составил 8 млрд рублей. С 2019 года возмещение убытков при возникновении ЧС получают только аграрии, застраховавшие свои риски.

Но застраховано в этом году всего 6 млн га, то есть, 8% от всех посевов, включая озимые культуры.

«Таких объемов недостаточно, поэтому продолжим развитие агрострахования», — отметил Патрушев. В 2020 году на сельхозстрахование предусмотрено 2,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает прошлогоднюю сумму.

Рапортуют в общем и целом

Эксперты отмечают слабую корреляцию официальных данных Минсельхоза с реальной ситуацией с ценами на сельхозпродукцию.

Минсельхоз сейчас не предоставляет детальной информации о ходе сезонных полевых работ, остается лишь доверять словам главы ведомства, отмечает аналитик Института комплексных стратегический исследований Надежда Каныгина.

«В прежние времена о ходе весенне-полевых работ и об уборочной страде осенью выкладывали оперативные данные. Экспертному сообществу и всем желающим предоставлялись полноценные таблицы Excel с информацией по всем регионам и сельхозкультурам. Сейчас на официальном сайте выкладывают данные лишь в целом по России по отдельным культурам. Причем, как правило, по тем позициям, где действительно наблюдается улучшение показателей», — говорит Каныгина.

Минсельхоз акцентирует внимание, например, на росте валовых сборов пшеницы и рапса – здесь действительно есть успехи.

«Однако ничего не сообщают, например, о ржи или гречихе – достаточно важных для нас культурах. Причем показатель посевных площадей под гречихой в этом году (по данным весеннего учета) самый низкий за 17 лет (меньше было лишь в прошлом году). Поэтому вряд ли в этом сезоне по гречихе будут зафиксированы рекордные урожаи», — отмечает эксперт.

Каныгина, ссылаясь на данные Росстата отмечает, что посевные площади под рожь сейчас тоже небольшие (последние три года — наименьшие с 90-годов). В итоге Россия импортирует значительные объемы этой культуры. Весной цена продовольственной ржи даже превышала цену пшеницы третьего класса.

«Урожай плодовых деревьев из-за непогоды в этом году также очень сильно пострадал. Соответственно неудивительно, что растут потребительские цены на яблоки, а также на ржаную и пшенично-ржаную муку, хлеб, гречневую крупу и другие сельхозпродукты. Успехи по урожаю пшеницы не компенсируют снижение показателей по другим культурам», — считает эксперт.

Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский считает, что роста внутренних цен на хлеб в этом году ждать не стоит.

«В производстве подсолнечника ситуация иная: из-за неблагоприятных погодных условий мы потеряли часть урожая. С такими же проблемами столкнулись и производители в Восточной Европе. На этом фоне растут цены на растительное масло», — говорит эксперт.

Эксперты отмечают, что профильное ведомство традиционно рапортует о хороших урожаях, но сельское хозяйство остается в России отраслью с повышенными хозяйственными рисками, а розничные цены на сельхозпродукцию растут каждый год. Одна из причин увеличения розничных цен на продукцию АПК — невысокие объемы производства, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Так, по данным Росстата, повышение цен составило: хлеб — 5%, крупы и бобовые – 20,4%, макаронные изделия – 7,5%, мясо и птица – 0,2%, молоко – 5,3%, масло сливочное – 8,1% (за три квартала 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года).

В целом продовольственные товары подорожали на 3,3%, что выше общей потребительской инфляции (3,03%).

Фермерам не хватает прилавков

Для сдерживания цен на основные сельскохозяйственные товары, например, яблоки, картофель, недостаточно усилий только Минсельхоза, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Необходимо чтобы Минпромторг предоставил больше возможностей доступа небольших сельхозпроизводителей на рынок. Для реализации продукции в торговых сетях, ярмарках выходного дня, на продовольственных рынках и других торговых площадках. Правительству уже дано президентское поручение найти для фермерской продукции альтернативные каналы сбыта. Однако данная проблема не решается уже многие и многие годы», — говорит Миронюк.

Что касается стоимости хлеба, то разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур, добавляет эксперт.

«Но текущих мер квотирования экспорта пшеницы недостаточно. Квоты, установленные Минсельхозом для экспорта, заранее выбираются иностранными заказчиками. Это создает локальный дефицит», — добавляет Миронюк.

Сельхозпроизводителям мало помогает агрострахование, которое, казалось бы, призвано защитить их от рисков (например, погодные условия, неурожай, засуха, ЧС и пр.). Но сами эти риски настолько велики, что страховые компании крайне неохотно идут на такой вид страхования, считает Гохман.

«А если соглашаются, то ставят тарифы исключительно неадекватные, что отталкивает уже самих аграриев с их низкой рентабельностью. Не случайно поэтому, что в этом году застрахованы лишь 8% от всех посевов, по данным самого Минсельхоза», — заключает эксперт.

Аналитики Черноморского банка торговли и развития (банк кредитует 11 стран СНГ) указывают на необходимость соблюдения баланса между государственными мерами по стимулированию сельхозпроизводства (включая субсидии и квотирование) и рыночными механизмами.

«В этом контексте показателен негативный опыт применения Единой сельскохозяйственной политики ЕС, где механизмы наднационального регулирования используются в интересах социально-политических групп, что часто приводит не к рациональному использованию земель, а к борьбе сельхозпроизводителей за субсидии и ценовым перекосам. Но это плата за социальную стабильность. То есть, с одной стороны, потребитель платит большие деньги, зато все заняты», — говорят эксперты ЧБТР.