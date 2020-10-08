Ипотека поднимает цены: в ЦБ рассказали о рисках «переграва» рынка

Ипотечному рынку грозит перегрев в случае продления льготной программы кредитования под 6,5% и очередного кризиса — об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. Впрочем, эффекта «пузыря» на рынке в ЦБ пока что не опасаются.

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Об образовании «пузыря» на ипотечном ранке из-за субсидирования государством ставок ранее предупреждал замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Пока волноваться не стоит. В рамках программы [льготная ипотека в новостройках под 6,5%] по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей. Это не так уж много с учетом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 триллионов рублей», — сказал Данилов агентству.

Он также напомнил, что в рамках данной программы есть требования о первоначальном взносе в размере не менее 15%, а субсидирование ставки распространяется на весь срок кредита.

«Но, конечно, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть. Потенциальные риски связаны с тем, что быстрое увеличение объемов выдач кредитов может вести к росту цен на жилье, создавая риски перегрева»,

— заявил Данилов.

Программа была запущена в апреле и должна завершиться 1 ноября. Многие эксперты рынка говорят о ее продлении, однако официального решения на этот счет пока нет.

Глава департамента ЦБ также добавил, что после окончания программы спрос на жилье может упасть, а за ним и цены.

«Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти», — предупредил собеседник агентства.

О «перегреве» на рынке жилья уже предупреждали аналитики «Сбербанка». По данным SberIndex.ru, стоимость квадратного метра в период с июля по август текущего года в среднем по стране выросла на 3%, а на рынке новостроек рост достигает 6,2%. Такая динамика связана не только с отложенным спросом, но и с программой льготной ипотеки — по данным SberIndex.ru, выдача ипотечных кредитов выросла на 44% год к году.

Управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая ранее говорила «Газете.Ru» о том, что «перегрев» рынка — это весьма расплывчатое понятие, и скачок спроса на новостройки можно считать скорее компенсационным ростом, поскольку в апреле-мае продажи фактически остановились.

«О перегреве можно будет говорить, когда спрос на недвижимость будет расти устойчиво высокими темпами не несколько месяцев, а несколько лет подряд, как это было во всем мире в 2000-е годы», — поясняла Литинецкая, указывая, что тогда перегрев будет возможен из-за высокой доли кредитования в ВВП.

По прогнозу эксперта,

в скором времени ставки по ипотеке на новостройки скорее всего вырастут до уровня 7-8% годовых, и в этом случае спрос неизбежно сократится на фоне слабого экономического роста, падения доходов населения и роста цен на новое жилье, который за последние два года составил порядка 25-30%.

«После окончания программы льготной ипотеки спроса не останется совсем, и проблема здесь не столько в повышении ставок по ипотеке на новостройки, сколько в отсутствии денежных средств у населения», — также предупреждал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его мнению, продление этой программы только продлит «агонию» на рыкнке — цены в любом случае будут снижаться, а искусственное завышение спроса через кредитование рано или поздно приведет к увеличению ипотечных дефолтов.

Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» подчеркнул, что не так важно, продлят ли программу льготной ипотеки, поскольку цены на недвижимость в скором времени в любом случае ждет серьезная коррекция. По прогнозу эксперта, цены могут вернуться на уровень 2018 года, когда «квардрат» в Москве стоил около 165 тыс. против нынешних 185 тыс., однако нельзя исключать «самого страшного для девелоперов и продавцов вторички» сценария — падения цен на 20%.