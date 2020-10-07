Машина на зиму: «Яндекс» начал сдавать авто по подписке

В приложении «Яндекс.Драйв» появилась возможность взять машину по подписке. До этого компания использовала его для собственного каршеринга. Новая услуга позволит не беспокоиться о ремонте, шиномонтаже, техосмотре, страховании (ОСАГО, каско, «жизнь») и использовать при этом автомобиль как свой собственный, перечислили плюсы новой услуги в «Яндексе». Автомобиль можно арендовать на срок от одного месяца до полутора лет.

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«Заказать машину можно не выходя из дома в несколько кликов: выбрать модель, тип страховки, срок подписки и пробег. К началу аренды «Драйв» привезет чистую и заправленную машину по адресу.

Доступны будут как новые автомобили, так и машины из парка «Драйва»: Mercedes, BMW, Škoda, Volkswagen и электрокары Nissan Leaf. Благодаря разнообразию брендов можно пробовать разные модели»,

— отмечается в официальном сообщении компании.

Среди дополнительных бонусов подписки сервис «Драйв» также называет ряд доступных для клиентов опций: бесключевой доступ в салон, удаленный прогрев и охлаждение кабины, бесконтактная заправка, оплата штрафов онлайн, возможность одновременно с подпиской пользоваться каршеринговыми машинами, а также настройка семейного доступа к автомобилю.

«За 2,5 года мы научились управлять парком и обслуживать более 16 тыс. автомобилей каршеринга. Теперь мы хотим масштабировать наш опыт. Мы нашли способ, как совместить лучшие технологии в каршеринге и владение автомобилем. Подписка — это новый продукт, где можно будет использовать машину как свою собственную, а управлять всеми процессами — через мобильное приложение», — заметила операционный директор «Яндекс.Драйва» Анастасия Адилова.

Компания утверждает, что берет на себя обязательства по самостоятельному ремонту машины в случае поломки или ДТП. В таком случае водитель оставляет поврежденный или сломанный автомобиль технику, а сам отправляется далее на подменной машине.

Стоимость подписки зависит от размера пробега, который для себя выберет пользователь. К примеру, за новый Volkswagen Polo с годовым пробегом 16 тыс. км «Яндекс» просит 19 тыс. рублей в месяц, за BMW 5-series, использовавшейся в каршеринге, и с тем же пробегом — около 49 тыс. рублей.

Для сравнения: у корейской компании Hyundai в аналогичном сервисе Mobility самый доступный автомобиль — кроссовер Creta за 39,9 тыс. рублей в месяц, в сегменте премиальных автомобилей корейцы предлагают седан Genesis G70 с ежемесячной платой в 68,9 тыс. рублей.

Помимо Hyundai предложение по аренде автомобилей по подписке также есть у марки Volvo (начальная цена — 65 тыс. рублей в месяц при условии аренды на год), субаренда компании «Делимобиль» сервиса Anytime Prime (от 68 тыс. рублей), автопроизводителя Audi в партнерстве с «Система Лизинг 24». Три последних компании специализируются на премиальном сегменте автомобилей.

Участники рынка по-разному оценивают появление нового игрока. К примеру, в Hyundai предпочли воздержаться от комментариев на эту тему. В Volvo, наоборот, восприняли новость позитивно, подчеркнув, что «выход нового игрока улучшит распространение сервисов подписки на автомобили».

«Яндекс — крупный мультибрендовый игрок, который благодаря своей мощи, может действительно популяризировать сервисы подписки и его выход — это большой шаг для индустрии», — сказала «Газете.Ru» руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia Оксана Гецова.

Оценить емкость российского рынка аренды автомобилей по подписке сложно, поскольку систематизированных данных пока нет. В июле 2020 года управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, подводя итоги полугодия говорил, что с начала запуска Hyundai Mobility (14 октября 2019 года) число пользователей получивших одобрение достигло 12,5 тыс., а фактических подписок — уже 700.

При этом Калицев подчеркнул, что развитие сервиса замедлилось на время карантина, поскольку основной рынок — это Москва, но после снятия режима изоляции число заявок выросло в три раза.

В компании Volvo, которая предлагает сервис подписки с июня 2019 года, пояснили, что более 68% клиентов после года использования машин Volvo таким способом решили продлить подписку.

«Первый этап программы на российском рынке оказался намного успешнее, чем мы предполагали. На запуске сервиса Volvo Car Drive мы предлагали только XC60 в топовой комплектации, и спрос на него в прошлом году превзошел наши самые смелые ожидания. Вся квота на год была реализована за 2 месяца», — сообщила Оксана Гецов.

Выход «Яндекса» в сегмент подписки был предсказуем, более того в марте компания проводила опрос аудитории «Драйва» на предмет подобного сервиса, отмечает издатель тематического проекта truesharing.ru Юрий Николаев. Российский IT-гигант глубоко ушел в автомобильный бизнес вместе со своим подразделениями такси, каршеринга, сервисами «Карты» и «АЗС», так что появление подписки — логичное продолжение бизнеса, считает он.

В сравнении с другими участниками рынка у «Яндекса» есть серьезный инструмент для того, чтобы развить эту услугу до значительного масштаба.

«У них уже есть большая база «Яндекс.Драйва», которая понимает что такое «шеринг». Не знаю точно, но полагаю, что больше миллиона зарегистрированных клиентов есть. И любому из этих людей уже не нужно собирать документы, чтобы взять автомобиль в лизинг или кредит, а достаточно нажать пару кликов в приложении — и машина в доступе», — заключил эксперт.

По данным Николаева, за первые часы работы подписки от «Яндекса» клиенты уже забрали все самые доступные автомобили — Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Кураторы этого проекта «Яндекса» сами не ожидали такого ажиотажа и того, что сегодняшний спрос превысит их самые смелые прогнозы, пояснил эксперт со ссылкой на свои источники.