Софийская волокита: Болгария так и не достроила «Балканский поток»

«Газпром» в признал, что Болгария в очередной раз затянула строительство продолжения второй ветки «Турецкого потока», которая предназначена для европейских клиентов российского газового монополиста. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на октябрьский меморандум евробондов «Газпрома».

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На данный момент болгарская сторона обещает закончить свою часть так называемого «Балканского потока» к концу года, сообщает «Газпром». Это при том, что Сербия – следующая страна на пути газопровода – уже достроила свою часть трубы и ждет подключения со стороны Болгарии.

В беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович напомнил, что это уже далеко не первый раз, когда Болгария срывает обещанные сроки.

«Болгарские власти сначала обещали закончить свою часть газопровода к началу этого года, потом к маю, теперь ждем конца года. Честно говоря, я уже устал считать, сколько раз они переносили сроки, – заметил эксперт. – Но тем не менее, я все равно жду, что они это дело достроят. Ведь это коммерческий проект, на который были выделены деньги, поэтому от болгарских властей, по сути, нужно только чтобы они не мешали процессу».

Эксперт отметил, что

в целом Болгария – не самая надежная страна в плане строительства нового газопровода, но вероятнее всего проблемы вызваны не тем, что местные власти вставляют палки в колеса строителям: большие сомнения вызывают и сами подрядчики.

«Там работает довольно странный саудовско-итальянский консорциум, который строит эту трубу, и у саудовской компании не сказать что очень хороший послужной список», – объясняет эксперт.

Они же ждут

Что касается европейских потребителей, для которых предназначен «Балканский поток», для них строительные задержки со стороны Болгарии в целом не станут серьезной проблемой.

Директор отдела по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что европейское продолжение «Турецкого потока» должно стать альтернативой украинскому транзиту и использованию Трансбалканского газопровода для поставок газа в Турцию, Грецию, Болгарию, Республику Северная Македония, а также в Молдавию, Румынию, Венгрию и Сербию. Причем в случае последней завершение строительства болгарского участка газопровода означало еще и увеличение закупок российского газа.

«Для остальных стран отсрочка запуска не является критичной, поскольку они по-прежнему имеют возможности получать российский газ альтернативными путями, да и текущий экономический кризис, теплая зима прошлого года привели не только к общему падению спроса на газ, но и к максимальному заполнению газовых хранилищ. Так, ПХГ Венгрии сегодня заполнены на 98,4%», – объясняет аналитик.

С точки зрения репутационных издержек самого «Газпрома», Мария Белова отметила, что компания не является собственником строящейся трубопроводной инфраструктуры в Болгарии.

Компания в 2018-м – начале 2019 года в соответствии с нормами законодательства ЕС поучаствовала в аукционе по бронированию мощностей и прогарантировала долгосрочную загрузку будущего трубопровода, что в итоге стало основанием для его строительства.

Поэтому никаких репутационных рисков «Газпром» в связи с задержкой строительства не несет, уверена эксперт. Более того,

российская компания имеет право требовать с системного оператора, которым является «Булгартрансгаз», неустойку за несоблюдение сроков предоставления услуги.

«Последний правда заявляет, что по законодательству страны ответственность за выполнение работ лежит исключительно на осуществляющем строительство подрядчике», – уточнила Мария Белова.

А если санкции

В некотором смысле постоянные отсрочки в окончании строительства болгарского участка трубопровода ставят весь проект под угрозу западных санкций, особенно в условиях усиления санкционной риторики в отношении России.

Вашингтон, кстати, уже обозначил свою позицию по этому поводу. На днях состоялась встреча болгарского министра энергетики Темнужки Петковой и помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнсисом Фэнноном, в ходе который последний четко обозначил позицию по поводу нового газопровода.

«Мы понимаем, что имена у газопровода разные (имея в виду «Турецкий поток» и «Балканский поток»), но, по нашему мнению, это не изменяет факта, что Россия собирается его использовать как инструмент. Это одно и тоже»,

– сказал представитель Вашингтона.

В беседе с «Газетой.Ru» Станислав Митрахович согласился с тем, что США могут ввести санкции против любого российского экспортного проекта в любой момент. Но эксперт напомнил, что в целом Россия начиная с 2014 года живет в постоянном ощущении этого «дамоклова меча», и это не значит, что стране из-за этого стоит остановить любые стройки и коммерческие отношения с иностранными партнерами.

«Будет ли давления со стороны Вашингтона достаточно для того, чтобы София в очередной раз отказалась от выгодного для себя проекта – я очень сильно сомневаюсь. Ведь с другой стороны та же Австрия – хоть и маленькая, но очень влиятельная страна в Евросоюзе, в которую в итоге и упирается эта вторая нитка, может оказать влияние на Болгарию», – подытожил Станислав Митрахович.