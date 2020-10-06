Купить по старым ценам: россияне вкладываются в автомобили

За первый осенний месяц 2020 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 3,4% (до 154,4 тыс. шт.) в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, следует из статистики комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. По нарастающему итогу 9 месяцев картина выглядит менее оптимистичной: с января по сентябрь всего было реализовано 1,1 млн автомобилей, что почти на 14% меньше результатов III квартала 2019 года.

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Иностранный бизнес демонстрирует умеренно позитивную тенденцию в сентябре, который традиционно является удачным месяцем для автомобильного рынка. В этом году на руку продавцам играют отложенный спрос, слабеющий рубль, меры государственной поддержки и снижение туристической активности, которые привели к росту внутреннего автотуризма, перечислил факторы укрепляющие рынок председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

На фоне хороших результатов ассоциация улучшила прогнозы по итоговым продажам новых автомобилей за 2020 год.

«Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации,

новый прогноз комитета автопроизводителей АЕБ более позитивен: 1,552 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом»,

— отметил Штэрцель. В июле ассоциация ожидала, что показатель по году составит 1,339 млн проданных автомобилей.

Первая пятерка самых мощных на российском рынке игроков (Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volksawagen) демонстрируют положительную динамику (5-12%) в сентябре год к году. Выдающиеся показатели у Skoda, которая заняла шестую строчку рейтинга с 35-процентным ростом продаж. В тоже время, на 10-26% снизились продажи таких мощных игроков, как Toyota, Nissan, ГАЗ (легкие коммерческие автомобили ) и Mitsubishi. Особенно драматично в сентябре ситуация сложилась для Mazda, японская компания показала падение продаж на 42% и вылетела из первой десятки по объему продаж.

Китайские автокомпании не чувствуют экономической стагнации:

бренд Geely в сентябре вырос по объемам продаж почти в 3 раза год к году и обогнал стремительно набирающий популярность в России Haval (рост на 21%). Хорошую динамику показывают Changan (рост более чем в 3 раза) и FAW (на 73%).

Число посетителей дилерских центров не снижается, отмечают опрошенные компании. Среди рисков можно выделить вероятность дальнейшего роста цен из-за нестабильности рубля, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента маркетинга и рекламы группы компаний «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов. По его словам, покупатели стали рассматривать более широкий круг марок, например, китайские бренды.

Выбор посетителей в автосалонах стал более целевым, многие люди решили не откладывать покупку автомобиля, ожидая очередного повышения цен, заметил председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

«Еще один мощный драйвер, который продолжает влиять на продажи — это дефицит автомобилей, он еще сохраняется по ряду брендов. И еще, если мы говорим о массовом сегменте, то на продажи оказали значительное влияние госпрограммы «первый и семейный автомобиль». И вместе с ними, к примеру, рост бренду Volkswagen обеспечил новый Polo», — рассказал «Газете.Ru» Павлович.

В первом полугодии 2020 года стоимость автомобилей уже выросла в среднем от 3 до 7%. Волатильность курса рубля, инфляция, ежегодное обновление модельного ряда — основные причины роста цен, считают в «Авилоне». В сентябре произошла очередная индексация цен по ряду брендов, дилеры ожидают, что до конца года цены еще подрастут.

«Что касается ближайших месяцев, можно ожидать, что в октябре-ноябре стабильный спрос еще сохранится, а ближе к декабрю он начнет постепенно снижаться. Отложенный спрос с апреля-мая уже исчерпан и не оказывает такого значительного влияния на продажи, как летом. Сейчас интерес покупателей подогревается именно дефицитом автомобилей, а также колебанием курса рубля», — заключил глава правления группы «Авилон» Андрей Павлович.

Несмотря на осенний позитив, правительство ожидает, что по итогу года авторынок упадет на треть, при этом пике было бы еще серьезнее, если бы не государственные субсидии.

«По рынку падение будет, думаю, около 25-30%. Автопрому в этом году дополнительно было выделено более 25 млрд рублей для стимулирования потребительского спроса, с учетом целевых закупок — это больше 35 млрд рублей», — ранее в интервью «Известиям» говорил глава Минпромторга Денис Манутров.