Остаться любой ценой: как выросло число работников на урезанной ставке

Во II квартале 2020 года, на который пришелся период самых жестких ограничений, связанных с коронавирусом, около 4,6 млн работников были переведены в режим частичной занятости, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Несмотря на то, что они формально сохранили свои рабочие места, часть из них стала трудиться неполное время, а другие находились в простое или были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

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По подсчетам аналитиков, из 4,6 млн россиян, которые формально числились занятыми, 2,4 млн пришлось уйти в отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 млн работали неполное время, а 948 тыс. — находились в простое. Это 6,2% от общей численности рабочей силы. В годовом выражении неполная занятость подскочила во втором квартале на 22%, достигнув максимальных значений как минимум с 2013 года, за весь восьмилетний период доступной статистики.

Так, количество частично занятых в годовом выражении выросло на 22%, достигнув 6,2% от рабочей силы и превысив количество официальных безработных. В результате неполная занятость во II квартале оказалась максимальной минимум за 8 лет, за весь период доступной статистики.

Самый высокий уровень неполной занятости наблюдался в Ненецком автономном округе (15,2% от рабочей силы), Чукотском автономном округе (12,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (9,3%) и Санкт-Петербурге (8,9%). По Москве этот показатель составил 7,8%.

Меньше всего проблема затронула Ингушетию (частичная занятость в регионе составила лишь 0,26% от рабочей силы), Чечню (0,5%), Калмыкию (1%) и Дагестан (1,2%). Президент FinExpertiza Елена Трубникова объясняет такое явление тем, что благополучные регионы с высокими зарплатами населения скорее стремятся сохранять рабочие места, хоть и путем перевода сотрудников на неполную занятость.

«А в бедных регионах с традиционно высокой безработицей подобный переход сотрудников на частичную занятость происходит реже, что связано со слабым развитием рынка труда – предприятия не могут позволить себе держать в штате неработающих сотрудников даже на урезанном минимальном окладе, вместо этого нетрудоустроенная рабочая сила перетекает в неформальный сектор», — указывает эксперт.

Впрочем, после снятия карантина ситуация с занятостью и сокращением зарплат стала восстанавливаться, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По мере того, как отменялись ограничения и сотрудники начали выходить на работу, работодатели частично вернули прежний уровень оплаты труда, однако в большинстве случаев найм сотрудников на появляющиеся рабочие места осуществлялся по более низким ставкам. Фонд оплаты труда в августе 2020 года сократился на 1,1% по сравнению с докризисным уровнем, указывает эксперт.

При этом, по словам Павла Сигала, медианная заработная плата (зарплата, меньше которой и больше которой получают по 50% работников) в августе снизилась на 4,5% по сравнению с докризисным периодом.

Согласно различным опросам, которые проводили сервисы по поиску персонала, 58% сотрудников заявили о снижении зарплаты во время карантина, из которых 81% работает по сниженным ставкам до настоящего момента, указывает собеседник «Газеты.Ru».

«Если в стране будут введены новые ограничения на деятельность отраслей и секторов, будет введен карантин, работники будут массово переводиться на дистанционную работу, то, скорее всего, это приведет к новому снижению ставок и средней заработной платы. Об этом заявляет большинство работодателей, так как для них такая мера – вынужденная», — говорит Сигал, напоминая, что в условиях падения доходов работодателям приходится резко урезать затраты, в том числе и на персонал.

Согласно исследованию компании IFORS, 39% опрошенных предпринимателей малого и среднего бизнеса в условиях «второй волны» считают целесообразным оптимизировать расходы на персонал и администрирование, приводит данные юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин. Он также говорит о том, что в случае реализации пессимистичных прогнозов в отношении «второй волны», страну ждет волна банкротств и оптимизации персонала в качестве одной из антикризисных мер.

Работникам можно посоветовать изучить нормы трудового законодательства и убедиться в том, что они не нарушены, говорит Павел Уткин. Он отмечает, что

работодатель обладает правом вводить режим неполного рабочего дня/смены и/или неполной рабочей недели на срок не более чем шесть месяцев, и в то же время он обязан уведомить об этом работников не менее чем за два месяца. Нарушение этих сроков – достаточный повод для обращения в трудовую инспекцию или прокуратуру с жалобой,

добавляет эксперт.

По словам Павла Сигала, обезопасить себя можно, подписав трудовой контракт, который предусматривает постоянный уровень зарплаты вне зависимости от внешних условий. Однако пандемия подпадает под разряд форс-мажора, на который работодатель всегда может сослаться в случае судебного разбирательства, предупреждает эксперт.

«Кроме того, проблемы на рынке труда и рост безработицы – это та ситуация, когда каждый сотрудник скорее будет держаться за рабочее место, даже если работодатель сокращает зарплату или переводит сотрудника на сокращенный режим работы», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».