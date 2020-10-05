На Кипр и в Египет: компаниям из России разрешили рейсы в 24 страны

Межведомственная комиссия РФ предоставила российским авиакомпаниям допуск на регулярные полеты в 24 страны, в том числе — в Грецию, Египет, на Кипр, в ОАЭ и Турцию.

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Также в списке указаны Азербайджан, Армения, Белоруссия, Великобритания, Германия, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Китай, Мальдивы, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Танзания, Чехия и Узбекистан.

Разрешение на осуществление пассажирского сообщения получили перевозчики «Ред Вингс», «Азимут», «Норд Стар», «АзурЭйр», «Уральские авиалинии», «Россия», «Ютэйр», «Икар», «РусЛайн», «ИрАэро», «Северный ветер», «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Роял Флайт».

Также дано разрешение на чартеры в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, на Кубу и во Францию.

Также было выдано разрешение на грузовые авиаперевозки в ряд государств, говорится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам», — уточняет ведомство.

Со своей стороны, Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ сообщил, что в России не планируется закрытие границ или ограничение авиасообщения, сообщает РИА «Новости».

За последние сутки в России было выявлено 10 888 заболевших коронавирусом COVID-19 (из них четверть — бессимптомные) в 84 регионах, подтверждено 117 летальных случаев. Под медицинским наблюдением остаются порядка 230 тыс. человек.

Двумя днями ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что говорить об открытии Европы для россиян пока преждевременно.

«Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС», — сказал дипломат.

Он напомнил, что ЕС каждые две недели обновляет свою оценку относительно возможности открытия границ.

«Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября», — сказал Эдерер.

Границы между странами были закрыты еще в конце марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Летом страны постепенно начали открывать свои границы и возобновлять авиарейсы.

В ЕС был составлен специальный перечень государств, с которыми страны союза могут возобновлять авиаперелеты, основываясь на принципах взаимности, — так называемый «белый список».

В данный момент Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

«Такие переговоры ведутся с более 30 странами. Но, к сожалению, тут есть ряд моментов, которые влияют на ситуацию. Это санитарные нормы и эпидемиологическая обстановка в той стране, куда планируется выезд российских туристов, паритетность», — сказал Осауленко.

Он подчеркнул, что речь идет о Болгарии, Греции, Кипре, Хорватии и других европейских странах.

Сейчас россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.

В то же время, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к россиянам с просьбой ответственнее подходить к вопросу планирования путешествий.

Дипломат отметила, что риски новых ограничений на транспортное сообщение между странами сохраняются на фоне продолжающейся пандемии нового типа коронавируса. При этом она напомнила, что российские власти уже приостановили вывозные рейсы.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на сохранение риска «на неопределенное время застрять за рубежом без возможности покинуть территорию».

«Призываем максимально ответственно относиться к планированию путешествия, предусматривать возможность купировать возможные риски», — заключила Захарова.

Ранее МВД России внесло изменения в правила для прибывших из-за рубежа граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Подпункт 2.2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — сказано в тексте приказа.