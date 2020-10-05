Новый тренд: ажиотажный спрос поднял цены на вторичном рынке

Высокий спрос на жилье спровоцировал рост цен на вторичном рынке. Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России в III квартале 2020 года повысилась на 6,1%, сообщили «Газете.Ru» в «Авито Недвижимость».

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Аналитики федерального портала «Мир квартир» также обнаружили, что по итогам прошедшего квартала вторичное жилье подорожало в 61 из 70 городов с населением более 300 тыс. человек. Так, средняя цена квартиры выросла на 2,8%. Лидером роста цен оказался Магнитогорск — там стоимость вторичного метра за последние три месяца увеличилась на 4,7%, а средняя цена квартиры – и вовсе на 7,5%. Далее в рейтинге идет Череповец (стоимость за квадратный метр выросла на 4,2%), Севастополь (на 4,1%) и Челябинск (на 3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти.

«За последние месяцы настолько выросла стоимость новостроек, что покупатели стали обращать внимание на готовое жилье, которое в ряде городов уже дешевле, чем на первичном рынке»,

— объясняет генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко, отмечая, что спрос на недвижимость всегда становится активнее при падении курса рубля. По его прогнозам, по итогам года рост «квадрата» на регулярном рынке может составить до 4-5%, а если национальная валюта продолжит ослабляться, то и до 6-7%.

Текущую ситуацию на вторичном рынке мы называем «маленький декабрь», потому наблюдается ажиотажный спрос на недвижимость, говорит руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«Подогревается он [спрос], в первую очередь, доступностью ипотеки – понижены ставки, разработаны новые программы поддержки. Многие боятся, что такие привлекательные условия кредитования в любой момент могут прекратиться. В итоге, на рынке до 75% сделок проходит с использованием ипотеки. Соответственно спрос толкает цены вверх», — объясняет эксперт «Газете.Ru».

III квартал 2020 года охарактеризовался заметным оживлением на рынке вторичной недвижимости, в частности, последние три месяца продемонстрировали рекордную динамику показателей спроса и средних цен на вторичное жилье за весь прошедший год, подтверждает руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов. По его данным,

спрос на вторичные объекты недвижимости вырос на 56,8 и 45,8% в сравнении с предыдущим кварталом и в течение года соответственно. Такой ажиотаж спровоцировал увеличение количества предложений со стороны продавцов — на 7,7% за последний квартал.

Подобная динамика спроса и предложения привела к постепенному увеличению цен: так, по данным «Авито Недвижимость», средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России с июля по сентябрь 2020 года повысилась на 6,1% и достигла 56 565 рублей.

Елена Мищенко отмечает, что свое жилье сейчас, безусловно, — тренд. Выгодно приобретать квартиры даже в кредит и сдавать, потому что арендные платежи перекрывают ипотечные. «К тому же если раньше многие готовы были жить с родственниками, то пандемия показала, что крайне тяжело круглосуточно проводить время всем вместе на одной жилплощади», — добавляет эксперт.

Для многих людей вопрос своего жилья часто стоит ребром, поэтому покупка квартиры с рекордно низким процентом за кредитные деньги видится людям хорошим выходом даже при рекордной стоимости за квадратный метр, отмечает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Поэтому на то, что люди решают свои жилищные вопросы и перекладывают деньги из вкладов в недвижимость, влияет не только льготная ипотека, а ставки по ипотеке в целом, которые снизились из-за падения ключевой ставки ЦБ. Собственно, через удешевление кредитов дорожает жилье, и для тех, кто планировал продавать квартиру, текущий момент видится чуть ли не идеальным», — говорит эксперт, указывая, что во многих крупных городах России рынок недвижимости сейчас показывает докарантинные значения даже несмотря на взлет стоимости недвижимости.

При этом управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая предупреждает, что сейчас очень многие владельцы вторичного жилья выставили его на продажу, поэтому продать квартиру сейчас непросто, и нужно готовиться давать скидки.

«Одни стремятся выручить деньги на текущие нужды из-за ухудшения материального положения, другие хотят конвертировать их в новое более ликвидное жилье, занимая кредит по привлекательной ставке, третьи продают квартиры из-за оттока арендаторов на фоне коронавируса и снижения занятости. Иными словами, предложение вторичного жилья растет, а интерес покупателей сконцентрирован на жилье от застройщиков»,

— отмечает Литинецкая.

Вместе с тем, ажиотажный спрос на свое жилье сказывается на рынке аренды, в особенности, в столице. Тенденцию по увеличению количества квартир, предлагаемых в аренду в Москве в течение 2020 года подтверждает руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Он говорит о том, что растет как число новых объявлений, создаваемых в течение месяца, так и число объявлений, доступных для арендаторов (то есть больше новых лотов и выводится на рынок, и они медленнее уходят). При этом эксперт отмечает, что рекордная активность покупателей на рынке новостроек является не ключевым фактором, снижающим интерес к аренде жилья:

«Гораздо сильнее на этот рынок давит снижение доходов населения. Число арендаторов, готовых стабильно платить арендные ставки, которые лишь немного снизились относительно докризисных уровней, уменьшилось. Влияет и изменения в характере занятости — многие перешли на удаленную работу и потребность арендовать жилье в пределах МКАД у них отпала», — указывает аналитик.

Мария Литинецкая дополняет, что когда ипотека становится доступнее, спрос на аренду в нашей стране традиционно снижается:

«В России люди справедливо считают квартиру в собственности более надежной, чем арендованную. В нашей стране это не «тренд», а традиция», — объясняет эксперт. Однако по ее прогнозам, быстрый рост цен на жилье нивелирует позитивный эффект от снижения ставок по ипотеке, арендодатели неизбежно пойдут на снижение ставок, и интерес к их жилью сохранится.