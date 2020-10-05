Хитрое ОСАГО: cтраховщики получили доступ ко всем штрафам ПДД

Правительство внесло изменения в «Перечень информации, формируемой и предоставляемой в обязательном порядке органами государственной власти, страховщиками и иными организациями» (от 29.09.2020 №1564). Соответствующий документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном сайте правовой информации, соответственно, он вступил в силу.

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Внесенные изменения предусматривают обмен информацией в рамках заключения договоров ОСАГО между страховщиками, государственными ведомствами (МВД, суды, приставы и др.) и другими организациями. Так, среди параметров, которые теперь предоставляются Российским союзом страховщиков (РСА) для обмена информацией, впервые появились паспортные данные (серия, номер дата рождения), адрес и гражданство собственника автомобиля.

Кроме того, РСА выдаст под запрос и место рождения страхователя.

По запросу «Газеты.Ru» в РСА уточнили, что предоставление информации о гражданстве собственника и страхователя его паспортных данных связано с полисами «Зеленая карта» (покупаются иностранцами для передвижения по России) и исполнением поручения президента «по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков» за нарушение ПДД, в том числе из-за необходимости уплаты административных штрафов до выезда правонарушителей за границы страны.

«Указанная информация будет предоставляться в МВД России для принятия соответствующих административных мер к иностранным гражданам и иностранным перевозчикам», — отметили в пресс-службе РСА.

Во втором пункте перечня об информации предоставляемой из банка данных МВД РФ

добавлено требование о выдачи правоохранителями «информации о привлечении [страхователей] к административной или уголовной ответственности за правонарушение в области безопасности дорожного движения».

В такой формулировке закон разрешает передавать страховщикам абсолютно все административные дорожные штрафы граждан, которые РСА может запрашивать через ГИБДД. Изначально реформа по так называемой индивидуализации тарифов ОСАГО предполагала, что страховщики будут получать от Госавтоинспекции исключительно файлы о злостных нарушителях ПДД: неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора (либо на запрещающий жест регулировщика) в течение года, разворот через сплошную линию разметки, выезд на встречную полосу движения при запрещающих знаках и разметке, а также вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Кроме того, все эти нарушения должны быть зафиксированы сотрудниками дорожно-транспортной службы, а не камерами фото- видеофиксации. Информация о нарушениях ПДД не относящихся к злостным (как правило фиксируется камерами) не должна была оказаться у страховщиков, но теперь она позволит коммерсантам повысить стоимость полиса ОСАГО, поскольку новая реформа предусмотрела это право, объясняет адвокат движения автомобилистов «Свобода Выбор» Сергей Радько.

Юрист напоминает, что после реформы среди поводов для повышения тарифа у страховщиков появились неопределенные условия: «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда».

Именно это формулировка уже позволила страховщикам определить в качестве повода для повышения стоимости полиса марку и модель автомобиля, сферу деятельности собственника, нахождение авто под залогом и даже пол страхователя. Причем страховщикам теперь лишь достаточно уведомить ЦБ, что у них появится новый фактор для повышения тарифа.

В союзе страховщиков заверяют: пока что они не собираются получать от ГИБДД информацию о других штрафах водителей, несмотря на то, что это право уже не ограничено для них законом.

«В настоящее время речь идет не о любых нарушениях, а только о нарушениях, предусмотренных в п.2 ст. 9 Закона об ОСАГО (злостные нарушения — «Газета.Ru»), именно такой формат обсуждается РСА и МВД России. Иную информацию о нарушениях МВД не планирует передавать РСА», — заявили в пресс-службе союза автостраховщиков.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на источники в страховом сообществе писала о том, что некоторые страховщики намереваются учитывать «штрафной фон» страхователя, чтобы подобрать для него индивидуальный тариф.

Однако основываться на базе ГИБДД о штрафах неправильно считает Радько.

«У человека может быть хорошая страховая история с максимальной скидкой за безаварийное вождение, а штрафы могут попасть в базу по ошибке. Поэтому неправильно, если речь не идет о грубых нарушениях, их учитывать для определения тарифа», — уверен адвокат движения «Свобода Выбора».