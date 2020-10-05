Самые высокие оклады: где в России выше заработки

Результаты исследования говорят о глубокой неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами, приходят к выводу эксперты РИА «Новости». Так, соотношения зарплат и цены обычного потребительского набора в разных населенных пунктах изменяется в большом ранжире — от 1,43 до 4. Таким образом реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров рейтинга отличается почти в три раза.

Реклама

«Уровень зарплат сильно отличается как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе. Дифференциация в субъектах федерации зачастую определяется разным экономическим укладом в регионах, а также уровнем цен на товары и услуги. Крупные города, являющиеся центрами притяжения рабочей силы, также имеют существенные различия в уровне оплаты труда и соотношения заработной платы к стоимости товаров и услуг», — говорится в исследовании агентства.

Аналитики приходят к выводу, что медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более двух. Иными словами, в большом городе в среднем люди зарабатывают в месяц примерно в два раза больше, чем нужно на потребительские расходы.

Ожидаемо, что (в январе-июне 2020 года) самые высокие зарплаты оказались в столице.

Средний показатель «белой» зарплаты (по разным организациям) в Москве составил 103,1 тыс. рублей, полагают эксперты. Это соответствует четырем обычным наборам товаров и услуг.

Второе место в рейтинге как по окладам, так и по способности получить стандартный набор товаров и услуг у Южно-Сахалинска. Там в среднем люди зарабатывают в месяц 97,4 тыс. рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг), полагают в агентстве. На третьей позиции по зарплатам еще один город с северными надбавками — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

Четвертый — Сургут, а замыкает пятерку самых привлекательных по зарплатам городов России Ханты-Мансийск. В первом средняя зарплата в январе-июне этого года составила 77 тыс. рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а во втором – 75,4 тыс. рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг).

«Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов.

Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от «цивилизации» этих населенных пунктов, — констатировало издание.

Санкт-Петербург хоть и зажиточный город-миллионник, но идет далеко не в лидерах. Во второй столице страны соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. С учетом поправки на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

В числе аутсайдеров по доходам — южные регионы. Впрочем, статистика по ним может быть неадекватна из-за высокой доли теневого сектора экономики и низкой доли компаний, выплачивающих «белую» зарплату.

Меньше всего, согласно исследованию, платят в промышленном городе Шахты Ростовской области — соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг составляет 1,43, а средняя зарплата в Шахтах составляет 28,5 тыс. рублей, уверяют эксперты.

Невысокие показатели покупательной способности и средних зарплат зафиксированы также в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

«Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти – столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих населенных пунктах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат», — признают аналитики.

В большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. Неплохие результаты среди крупных городов: у Красноярска (2,55), Екатеринбурга (2,47), Уфы (2,42) и у Казани (2,37). В отстающих Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

Эксперты РИА «Новости» проводили свое исследование, рассчитывая соотношение средних зарплат в сотне крупнейших городах страны и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этих данных был подготовлен рейтинг городов по уровню зарплат.