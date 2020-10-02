Дополнительный фактор: как Трамп и коронавирус сбили цены на нефть

Заявление президента США Дональда Трампа о положительном тесте на коронавирус снизило мировые цены на нефть на 2%. По состоянию на 8:46 мск цена фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2%, до $39,9 за баррель, WTI — на 2,1%, до $37,59. В 17:40 мск декабрьские фьючерсы на нефть Brent торговались по $39,60 за баррель (-3,2%), ноябрьские фьючерсы WTI — по $37,52 (-3%).

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Как сообщало агентство Reuters, в первые 40 минут после появления информации о болезни Трампа котировки фьючерса на индекс NASDAQ упали более чем на 2%, до отметки 11,3 тыс. пунктов, а фьючерс на индекс S&P 500 потерял 1,8%, опустившись до 3,3 тыс. пунктов.

Доллар, хоть и незначительно, но все же начал терять позиции на валютном рынке — индекс DXY (курс доллара относительно шести основных валют) потерял 0,16%. Стоимость золота в пятницу утром после заявления Трампа несколько сократила уменьшение к предыдущему закрытию.

«Риски скрываются как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Сегодняшние новости о том, что президент США Трамп и первая леди заразились COVID, придали дополнительную остроту всей картине и поставили все рискованные активы, включая фьючерсы на нефть, в ступор», — цитирует Reuters ежедневный исследовательский отчет Commerzbank.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин указывает на то, что рынки ожидаемо более чувствительны к новостному фону в преддверии президентских выборов, и достаточно посмотреть на торговый день перед дебатами. Во вторник наблюдались сильные распродажи в рубле, и на нефтяном рынке тоже, напоминает эксперт. По его словам, положительный тест на COVID-19 у президента США может означать по крайней мере то, что дебатов до выборов больше не будет, так как необходима самоизоляция на 14 дней.

«Эта новость повышает неопределенность на рынках, что снижает спрос на рискованные активы. Поэтому мы наблюдаем распродажу на товарно-сырьевых рынках. Нефтяной рынок может быть подвержен дополнительному негативному фактору, поскольку при победе демократов будут приняты масштабные программы зелёной энергетики. В плюсе остаётся только золото, так как считается более защитным активом для сохранения капитала», — объясняет Громадин такую динамику индексов.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб оценивает реакцию рынков на новость о здоровье Дональда Трампа как практически незаметную и указывает на то, что она была быстро частично отыграна.

«Это видно по фьючерсам на американские фондовые индексы. После быстрого падения примерно на 2% в течение 45 минут после появления новости, в течение следующих пары часов половина этого падения была отыграна. Можно отметить некоторый рост цен на золото, но он произошел после утреннего падения, в результате золото торгуется на тех же уровнях, на которых было накануне вечером», — уверен эксперт.

С тем, что падение цен на нефть было более заметно, Владимир Иосуб соглашается — сейчас сорт Brent торгуется вблизи $39,4 за баррель, вернувшись к значениям середины июня. Однако он обращает внимание на тот факт, что падение нефти может быть и вовсе не связано со здоровьем Трампа, поскольку нефть активно снижалась и накануне этой новости.

«В основе этого движения вероятнее всего лежит рост запасов «черного золота» и опасения того, что вторая волна пандемии коронавируса может привести к сокращению спроса на физическое топливо», — предполагает эксперт.

О том, что на нефть влияет целый комплекс факторов, говорит и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Неопределенность перспектив мировой экономики увеличивается из-за роста заболеваемости COVID-19, цифры показывают резкий рост не только в России, но и в Великобритании, Франции, Турции, Литве, Польше, Словакии, Чехии, Индонезии и других странах. Нефть, как и другие сырьевые активы реагирует на вероятность повторного локдауна, отмечает эксперт, напоминая, что во втором квартале этого года глобальный спрос на нефть падал более чем на четверть.

Однако ситуация с президентскими выборами в США непосредственно влияет на потенциальный объем иранского экспорта:

«При этом статистика ОПЕК+ указала на рост добычи на 160 тыс. баррелей в сутки в сентябре по сравнению с августом. После снятия блокады с энергетических объектов Ливии эта страна может неожиданно вернуться в ряды экспортеров, предложив от 0,25 до 1 млн баррелей в сутки на горизонте до конца года. По данным TankerTrackers, экспорт из Ирана резко вырос в сентябре, несмотря на санкции со стороны США», — указывает Миронюк к тому, что это может быть связано с началом закупки нефти рядом государств, рассчитывающих на победу Байдена на президентских выборах в США — кандидат заявлял о необходимости снять санкции с Ирана.

Что касается заражения президента США коронавирусом, по мнению эксперта, это все же ускорило динамику снижения как минимум потому, что болезнь снижает его шансы на полноценное участие в предвыборной компании, а, соответственно, и шансы на победу.