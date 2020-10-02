Оставь надежды: что будет значить для России победа Байдена

По оценкам большинства экспертов прошедшие на этой неделе дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом стали самыми «грязными» за всю историю США. Участники президентской гонки не стеснялись оскорблять друг друга в прямом эфире: кандидат от демократов Байден даже назвал нынешнего президента США «щенком Путина».

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Сейчас, по данным социологических опросов, Джо Байден по популярности у избирателей оторвался от Дональда Трампа на 7%, и из-за этого встает вопрос, что будет с отношениями Москвы и Вашингтона в случае победы Байдена на выборах.

В беседе с «Газетой.Ru» директор ИСК РАН и доктор исторических наук Валерий Гарбузов призвал не делать скоропостижных выводов из социологических данных. Академик отметил, что на деле шансы у двух кандидатов на победу в выборах примерно одинаковые.

Но проблема в том, что американское общество традиционно состоит из двух крупных общественно-политических сегментов: либерального и консервативного, и с течением времени соотношение численности не меняется. Еще есть сегмент колеблющихся людей с неустоявшимися политическими предпочтениями – их 10% всего и они могут колебаться как в одну, так и в другую сторону.

«Кто бы не выиграл выборы, это не будет разгромная победа, обвального перевеса мы точно не увидим. Такой исход типичен для американских выборов уже в течение многих лет, и всегда провоцирует обвинения в краже победы с проигравшей стороны», – сказал Валерий Гарбузов.

По мнению ученого, все нынешние обстоятельства – пандемия и социальные взрывы на расовой почве – не пошли на пользу Трампу и явно снизили его шансы на победу. Но это не значит, что перспектива переизбрания ускользнула от действующего президента.

Дело в том, что

демократы, скорее всего, так и не решили свою извечную проблему с избирательской явкой. Их традиционно поддерживает «цветной» электорат, но в реальности представители этой достаточно большой социальной группы редко доходят до избирательных участков.

«В своей массе эта электоральная группа поддерживает демократов и составляет значительную часть населения страны. Но, вместе с тем, они очень плохо организованы, из-за чего и страдают демократы. Их в целом можно назвать довольно плохими мобилизаторами электоральных масс», – объясняет ученый.

Проблемы для России

Главный научный сотрудник ИСК РАН и доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что гипотетическая победа Байдена на выборах не сулит России ничего хорошего.

«По моим ощущениям, между Байденом и Путиным выстраивается личная неприязнь, хотя в случае с Трампом она, по всей видимости, отсутствует. И Байден уже говорил, что США первым делом должны наказать Россию за вмешательство в выборы 2016-го года», – заметил эксперт.

Явно не в пользу налаживания отношений между двумя странами говорит и политическая платформа, элементы которой демократы согласовали еще летом. И как будет вести себя Байден в отношении Москвы черным по белому прописано во внешнеполитическом разделе этой платформы.

«Оливковая ветвь в этом разделе протянута всем: Ирану, Кубе, Китаю, в какой-то степени даже Северной Корее. А вот к России четко и ясно: наша страна объявлена, что называется, нерукопожатной», – сказал Владимир Васильев.

С этой позицией согласен и Валерий Гарбузов. В беседе с «Газетой.Ru» ученый отметил, что еще во времена Барака Обамы начал формироваться республиканско-демократический антироссийский консенсус, и этот процесс окончательно завершился при Трампе.

«Особенность Трампа в том, что его риторика всегда была, в целом, пророссийской: столько хорошего про Россию и Путина не говорил ни один американец, – напоминает ученый. – Это все создавало у политической элиты России иллюзии, что Трамп перевернет страницу и российско-американские отношения заиграют новыми красками».

На практике же

дружелюбная риторика Трампа все последние четыре года соседствовала с жесткой антироссийской политикой, которую в некотором смысле не проводил ни один его предшественник,

сказал ученый. И надеяться на то, что Байден начнет действовать наоборот, не приходится: скорее всего в должности президента демократ будет проводить еще более жесткую политику в отношении Москвы.

По мнению Владимира Васильева, при самом худшем раскладе администрация Байдена задействует всех своих союзников, в том числе – европейских и, возможно, азиатских.

«До прихода Трампа в отношениях США и ЕС была, что называется, тишь да гладь. И в такой ситуации появлялся некий коллективный Запад. Так что сейчас в случае победы Байдена давление именно со стороны коллективного Запада на Россию только возрастет», – опасается ученый.

При этом нынешним «зазорам» в отношениях России с Европой и США придет конец. Владимир Васильев считает, что сейчас они существуют только благодаря разногласиям между Брюсселем и США (как в ситуации с тем же «Северным потоком – 2»). И даже Германия с Францией, которые говорят, что с Россией, возможно, стоит пересмотреть отношения в сторону их улучшения, с приходом Байдена быстро забудут об этих словах.

С экономической точки зрения проблемой может стать и нынешний курс России. Владимир Васильев подчеркнул, что

с приходом Трампа США встали на рельсы экономического национализма. И если раньше Россия хотя бы мимикрировала и делала вид, что в экономике она идет в общепринятом западном фарватере, подразумевающем открытость и глобализацию экономических процессов, то этим летом Россия перестала делать вид, что старается идти по этому пути, приняв поправки к Конституции.

«Когда пришел Трамп, он сразу объявил эпоху экономического национализма, и с теми же поправками к Конституции мы в этот тренд встроились, прописав суверенитет в отношении международных законов и многих других вещей», – объясняет Владимир Васильев.

Проблема в том, что если Байден придет к власти, он быстро восстановит модель неолиберальной глобализации и получится достаточно интересный расклад: Россия останется единственным островком экономического национализма, что по сути превратит ее в экономически-идеологического врага для Вашингтона.

«А учитывая, что к моменту смены администрации в США мы по-прежнему будем находиться в тяжелом экономическом кризисе, Байден по сути вполне сможет помешать нам восстанавливаться. И я в целом уверен, что в этом смысле новая власть в США сделает все для того, чтобы мы так и остались с этим синдромом кризисной экономики», – подытожил Владимир Васильев.