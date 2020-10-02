Десятки тысяч рублей: в Москве назвали штрафы за несоблюдение указа мэра

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве напомнил о штрафах, которые полагаются за несоблюдение положений указа мэра столицы от 1 октября.

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Согласно ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», если работодатель не соблюдает требования о численности работников, которые должны быть переведены на удаленку, то он должен будет оплатить штраф. Для должностных лиц он составит от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если нарушение будет установлено повторно или из-за него пострадают сотрудники, то штраф будет в несколько раз больше.

Для должностных лиц он будет увеличен до 500 тыс. руб., либо дисквалификация на срок до трех лет. При этом предприниматели и юрлица будут оштрафованы на сумму до 1 млн руб. Их деятельность также может быть приостановлена на срок до трех месяцев.

Штрафы также предусмотрены за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП). Должностные лица и предприниматели заплатят штраф до 150 тыс. руб., а юрлица перечислят в казну до 500 тыс. руб., либо их деятельность будет запрещена на 90 дней.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что столичные компании должны перевести на удаленку 30% своих сотрудников. В частности, это касается работников старше 65 лет и лиц, у которых есть хронические заболевания. Исключение может быть только для тех, чье присутствие на рабочем месте необходимо для продолжение рабочего процесса.

Требования указа не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонного комплекса, «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие стратегические отрасли. Предписание действует с 5 по 28 октября.

Ранее, в пятницу, 2 октября, заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в интервью «РИА Новости» отметил, что власти города советуют перевести до половины офисных сотрудников.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов.

Накануне Собянин также предупредил, что городские власти будут тщательно следить за соблюдением положений указа. Он отметил, что чиновники видят активное передвижение москвичей по городу, пробки, большое количество людей в метро, которое не снижается.

«Значит, очевидно, что просто рекомендации не работают. Поэтому мы приняли решение об обязательности этих требований, будем запрашивать у предприятий четкую информацию», — подчеркнул Собянин, говоря о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

Если организации не будут соблюдать антикоронавирусные меры, то власти начнут вводить санкции.

«Мы активизировали рейды не только в торговле, но в кинотеатрах, театрах, чтобы там наводить порядок. И предупредили всех руководителей соответствующих учреждений, организаций, что, если этого [соблюдения эпидемиологических предписаний] не будет, они просто будут закрыты», — сказал градоначальник.

Он заверил, что такие меры дали свой результат: «Сегодня дисциплина там стала намного лучше».

Ранее в эфире «России 1» Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве в настоящее время «критична». «Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал чиновник.

Всего за время пандемии в Москве выявлено 295 025 случаев COVID-19, вылечился 249 861 человек, умерли 5 254.