Занимай и здравствуй: Минфин превысил план по размещению ОФЗ

В третьем квартале Минфин за счет размещения ОФЗ занял на рынке 1,24 трлн рублей, пишет «Коммерсантъ». По первоначальному плану ведомство собиралось разместить долговые бумаги на сумму 1 трлн рублей, но в процессе, по всей видимости, решило занять дополнительную сумму, пока на этот инструмент есть спрос со стороны институциональных инвесторов.

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При этом, ведомству так и не удалось продать долгосрочные ОФЗ сроком от 10 лет, хотя в первоначальном плане указывалось, что за счет них из необходимого 1 трлн рублей в российский бюджет должны попасть не менее 200 млрд рублей.

Важно уточнить, что

эти деньги действительно должны пойти именно в бюджет, поскольку наращивание заимствований за счет ОФЗ изначально преподносилось Минфином как инструмент дофинансирования бюджетного дефицита: из-за необходимости спасать экономику от коронакризиса в этом году расходы государства должны превысить его доходы на сумму порядка 4-4,5 трлн рублей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках причин, по которым Минфин в прошедшем квартале решил превысить собственный план по заимствованиям через ОФЗ почти на четверть. Так, старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова предположила, что Минфин реализует цель финансирования стратегии восстановления экономики.

«Вполне можно предположить, что деньги нужны не столько на перекрытие дефицита бюджета-2020 (в конце концов, животворящая девальвация тут хорошо сгладила углы), сколько на покрытие целей амбициозной политической стратегии», – отметила эксперт.

В целом, с Анной Бодровой согласился трейдер по облигациям «Фридом Финанс» Александр Жуляев. Аналитик отметил, что

Минфин действительно мог превысить запланированный объем заимствований именно из-за того, что дефицит бюджета в этом году по факту может оказаться выше, чем показывали ранние расчеты ведомства.

Но при этом эксперт предположил, что более реалистичный сценарий состоит в том, что Минфин предвидит сложности с размещением ОФЗ в четвертом квартале, на который у него еще большие надежды в плане продажи долговых обязательств (целых 2 трлн рублей).

«Минфин предвидит сложности с размещением бумаг в четвертом квартале из-за возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка – ведь занимать по любым ставкам Минфин пока не готов, хотя без этого выполнить план четвертого квартала будет непросто», – сказал трейдер «Газете.Ru».

При этом в последнем квартале этого года ведомству явно придется отказаться от надежды на размещение долгосрочных облигаций от 10 лет, поскольку разместить их в третьем квартале так и не удалось. Причина в том, что в нынешней нестабильной ситуации потенциальные покупатели просто не готовы давать деньги в долг на такой длительный срок.

«В последнее время идет спрос на среднесрочные бумаги и флоатеры (ОФЗ-ПК). Очевидно, что участники рынка перестали ждать дальнейшего снижения доходностей и даже страхуются от их возможного роста в будущем», – объясняет Александр Жуляев.

С этой позицией согласился и главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев. Эксперт рассказал «Газете.Ru», что

у крупных российских институциональных инвесторов был повышенный спрос на среднесрочные гособлигации с переменным купоном (ПК). В такой ситуации Минфин гибко подстроился под реалии спроса и поэтому сместил акценты в размещениях в пользу ОФЗ-ПК,

отмечает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин тоже считает, что ведомству было невыгодно даже пытаться разместить такие бумаги, но привел другой аргумент.

«Высокие геополитические и рыночные риски уменьшили спрос даже на «короткие» ОФЗ, «длинные» тем более непривлекательны по соотношению риск/доходность в условиях большой экономической и внешнеполитической неопределенности, – говорит эксперт. – То есть, при их размещении пришлось бы давать существенный дисконт к рыночной стоимости, а это проявление слабости и негативно бы сказалось на реализации других выпусков».

Спасибо банкам

Если говорить о случившемся в третьем квартале размещении ОФЗ более простыми словами,

Минфину удалось занять деньги на покрытие дефицитного бюджета и, возможно, на восстановление экономики страны, только благодаря тому, что на этот шаг пошли российские банки. Ведь именно они в основном выкупили предложенный сверх плана объем облигаций. А частные инвесторы, которые в целом могли бы выкупить часть размещенного объема, по сути остались не у дел.

«К концу мая рынок ОФЗ с постоянным доходом оказался локально перегрет и пошёл в коррекцию. Это снизило аппетиты к ОФЗ у частных инвесторов, – констатирует Константин Бушуев из «Открытие Брокер». – В то же время у российских институциональных инвесторов осталась высокая потребность в диверсификации своих больших портфелей ОФЗ за счёт покупок ОФЗ с переменным купоном для снижения совокупного процентного риска. Именно на этот тип гособлигаций фиксировался очень высокий спрос в третьем квартале».

Стоит отметить, что выкупая у Минфина такой объем облигаций, российские банки поступили достаточно рационально, предпочтя сохранить собственную финансовую стабильность, а не пытаться заработать побольше, раздавая кредиты направо и налево. Особенно учитывая тот факт, что сейчас они сталкиваются с ростом числа неплатежей по займам, выданным во время первой волны коронавируса в России.

В этой связи сам по себе возникает вопрос о том, стоило ли банкам по сути замораживать часть собственных средств под выкуп государственных облигаций. И ответ на него довольно очевиден: даже если финансовым организациям понадобятся дополнительные средства на операционную деятельность, они всегда могут рассчитывать на введенные в этом году операции репо от Банка России.

Смысл в том, что через передачу наиболее ликвидных активов, которыми и являются ОФЗ, банки могут занять у регулятора необходимые средства сроком до года. Хотя большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов уверены, что делать этого им не придется.

«Ликвидность на рынке довольно высокая и нет никакой необходимости брать деньги у ЦБ. На рынке скорее избыток ликвидности. Само же РЕПО с ЦБ – тема не новая и уже давно обкатанная. Особых рисков в ней не вижу»,

– подытожил Александр Жуляев из «Фридом Финанс».