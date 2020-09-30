Осеннее ралли: машины с пробегом взлетели в цене

В III квартале 2020 года цены на подержанные автомобили в России выросли на 10% в сравнению со II кварталом. Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляет 543 тыс. рублей. Такие выводы содержатся в исследовании рынка автомобилей с пробегом классифайда «Дром» (есть у «Газеты.Ru»).

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Число объявлений о продаже подержанных автомобилей выросло на 15% в сравнении со II кварталом 2020 года, а при сопоставлении с третьим кварталом 2019 года рост составил 3%, что в нынешней экономической ситуации — значительный показатель. Эксперты «Дрома» отмечают, что машины в хорошем состоянии не задерживаются в продаже на длительный срок: в июле-сентябре этого года скорость продажи в первые 7 дней после публикации объявления выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плохие продажи новых автомобилей по схеме «трейд-ин» (покупка нового авто с одновременной продажей старого) привели к истощению складских запасов подержанных автомобилей у официальных дилеров.

В результате число дилерских предложений машин с пробегом в III квартале этого года упало почти на 29% по сравнению с июлем-сентябрем 2019 года.

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и подержанных автомобилей. Отложенный спрос после простоя во II квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Это вызвало скачок цен на вторичном рынке и очереди за машинами у официальных продавцов. Что будет в IV квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на вторичном рынке раньше следующего года не стоит», — заметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

Официальные дилеры подтверждают слова Олейникова, по их данным, рост цен еще более ощутимый.

«За III квартал 2020 года стоимость подержанных автомобилей выросла в среднем на 10-15%. Это связанно исключительно с дефицитом, так как в условиях повышенного спроса и маленького количества предложений дилеры предлагают наилучшие варианты с минимальным пробегом и в хорошем состоянии, а такие редкие товары стоят дорого», — рассказал «Газете.Ru» директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Дёмкин.

Рынок автомобилей с пробегом пока еще находится под влиянием отложенного спроса, как и рынок новых машин. В период пандемии и действий карантинных ограничений склады дилеров были заполнены, а затем, работая в обычном режиме, дилеры даже перевыполнили некоторые показатели, отметил Дёмкин. В частности, у «Авилона» продажи автомобилей с пробегом в июле выросли ровно на треть по сравнению с июлем 2019 года.

В группе компаний «АвтоСпецЦентр» также говорят о росте цен на вторичном авторынке на 10-15% в зависимости от бренда, возраста и состояния авто.

Пополнения складских запасов подержанных машин директор департамента продаж автомобилей с пробегом «АвтоСпецЦентра» Владимир Желобов ожидает не ранее ноября-декабря этого года. И это касается только тех иностранных компаний, у которых в России уже есть локализованное производство. Машины премиум-класса зарубежной сборки в достаточном количестве не стоит ждать ранее января следующего года, поделился видением картины рынка Желобов.

«В целом вторичный рынок чувствует себя хорошо, есть повышенный спрос. Из-за дефицита новых автомобилей и снижения покупательской способности населения клиенты выбирают авто с пробегом», — сообщил представитель «АвтоСпецЦентра».

Повышенный спрос логично отражается на доходах дилеров, по словам Антона Демкина из «Авилона», в июле рост валовой прибыли у них практически удвоился.

«Поскольку основной канал поступления машин с пробегом на склады — «трейд-ин», а рынок новых автомобилей пока не набрал темп продаж в полном объеме, мы пока получаем меньше автомобилей, чем нам необходимо. Надеемся, что ситуация начнет стабилизироваться в октябре-ноябре», — поделился ожиданиями Демкин.

Высокий спрос привел к тому, что на рынке сейчас как никогда много неликвидных машин, которые раньше продавали с большим дисконтом, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Продают такой товар, преимущественно, так называемые «перекупы», и, пользуясь ажиотажем, подсовывают свои машины по высокой цене.

«Хороший вариант найти очень трудно. Много машин со скрученным пробегом, работавших в такси, битых и с финансовыми обременениями, что называется, мутные варианты. Сейчас машину покупать нужно очень аккуратно, а если есть возможность, то лучше повременить, пока предложение снова не увеличится», — порекомендовал эксперт.