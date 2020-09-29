Провал мусорной реформы: 90% отходов в России отправляется на свалки

Аудиторы Счетной палаты РФ выяснили, что на переработку в стране попадает не более 7% мусора, а 90% направляются на полигоны и свалки, следует из результатов проверки реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Итоги проверки (документ имеется в распоряжении «Газеты.Ru») однозначный — «ощутимых результатов нет».

Реклама

Сейчас в регионах страны насчитывается 8 323 свалки, в том числе 916 — на территории городских округов.

При этом федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть, более 700 залежей мусора в границах городов останутся еще на долгие годы.

Что свалка, что полигон

Близка к критической ситуация не только со стихийными свалками, но и с официально разрешенными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО, а это примерно около 2% в год, возможности вывоза мусора на эти полигоны будут исчерпаны в скором времени.

В 32 регионах возможности полигонов для приема мусора закончатся до 2024 года, а в 17 из них еще раньше — до 2022 года, отмечается в материалах Счетной палаты РФ.

Анализ 67 региональных программ по утилизации показал, что только 39 регионов предпринимают попытки справится с лавиной отходов и, например, предусмотрели мероприятия по внедрению раздельного сбора.

Анализ состава отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в сферу обращения с отходами.

В СП также отмечают, что только девять регионов используют доступные технологии переработки мусора. Но главная проблема – это все-таки не технологии, или их отсутствие, а деньги.

«На уровне регионов основной источник инвестиций — это платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления ТКО и соответствующих тарифов. Однако здесь возникает проблема прозрачности этих расчетов», — отмечают в СП.

У мусорщиков непрозрачные тарифы

Как показала проверка, тарифный диапазон на услуги региональных операторов по вывозу и переработке мусора в 2019 году составлял от 244 до 1 411 рублей за один кубометр в сопоставимых регионах. Из-за недоверия к тарифам собираемость с населения платы за услуги по вывозу мусора составила 79% в 2019 году и 76% в первом полугодии 2020 года. Бизнес по утилизации ТКО может оказаться нерентабельным.

«В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах РФ, могут прекратить свои услуги», — говорится в материалах СП.

При этом, возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет, потому что нет денег. Решить проблему с обработкой и утилизацией отходов призван федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Но, по мнению Счетной палаты, параметры этого проекта требуют пересмотра. Например, в нем не предусмотрены меры, направленные на предотвращение и сокращение объемов образования отходов.

Население не имеет стимулов использовать многооборотные тару и упаковку.

Кроме того, установленные в программе целевые показатели по борьбе с мусором не были согласованы с регионами. «В результате значительная часть субъектов (42%) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды РФ соглашения о реализации региональных проектов», — отмечают аудиторы СП.

Даже при успешной реализации антимусорного проекта поставленная цель — ликвидировать все свалки в границах городов к 2024 году — достигнута не будет, прогнозирует СП РФ.

По-прежнему приоритетным способом обращения с ТКО, как и многие последние годы, остается захоронение, а на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств, резюмирует СП.

«К сожалению, ситуация с отходами в России в настоящее время неблагополучна. Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами пока не сформирована», — констатирует аудитор СП Михаил Мень.

Миллиард на контейнеры

Как пояснили «Газете.Ru» в Минприроды, курирующем нацпроект «Экология» и входящий в его состав федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», региональные операторы деньги получили и продолжают работать в условиях пандемии, хотя некоторые из компаний действительно «находятся в сложном положении».

Минприроды, как утверждает само ведомство, заключило соглашения об обороте отходов с 65 регионами. По состоянию на 14 сентября этого года, из федерального бюджета субъектам РФ выделено более 8 млрд руб.

Контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов закупаются и с этой целью «зарезервированы средства экологического сбора на 2020 год в размере 1 млрд руб».

Ранее в июле спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявлял, что Россия опоздала «лет на 40» с необходимыми преобразованиями в сфере ликвидации отходов.

Спецпредставитель считает, что первые результаты реформы появятся только после того, как в России будут построены 200 мусороперерабатывающих комплексов, предусмотренных нацпроектом «Экология».

Необходимо ввести повсеместно раздельный сбор отходов, их утилизацию и частичное сжигание.

«Я лично считаю, что самая запущенная сфера — это твердые коммунальные отходы, самая запущенная из всех экологических направлений из огромной программы четырехтриллионной программы экологии. Почему? Потому что мы никогда этим не занимались, никогда. Мы сильно отстали от цивилизованного мира», — говорил Иванов, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года.

Первые мусоросжигательные заводы будут построены по технологии японской компании Hitachi, уточнял спецпредставитель президента РФ. Пять заводов строятся, есть планы построить еще два.

Национальный проект «Экология» был утвержден в 2018 году. До 2024 года планируется выделить на экологические подпрограммы 11,4 трлн рублей. На электронный учет поставлено 1100 зарегистрированных полигонов по утилизации мусора и еще около 8 тысяч свалок, которые закрыты. Но, поскольку везти мусор некуда, эти свалки продолжают принимать отходы. По данным спецпредставителя, за последние 2-3 года выявлено около 35 тысяч нелегальных свалок.

Цель, обозначенная в экологической программе, — добиться к 2024 году, чтобы 36% ТКО не выбрасывалось, а утилизировались или перерабатывались.

Речь идет о переработке бумаги, картона, пластика, стекла – всего того, что цивилизованный мир давно перерабатывает.

По данным Счетной палаты, необходимый объем финансирования для создания инфраструктуры обращения с отходами – 428 млрд рублей, из них 343,7 млрд – это средства инвесторов, остальное – федеральный бюджет. Включая 3 млрд рублей за счет экологического сбора. Россия в год производит, как утверждает Сергей Иванов, 70 млн тонн одних только ТКО. Из них 11% — это отходы Москвы.