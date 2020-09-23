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СберКонф 2020: самая масштабная трансформация Сбербанка. ПРЯМОЙ ЭФИР

СберКонф: анонс новинок, новые сервисы и возможности для каждого

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Руководители Сбера рассказывают о будущем своей экосистемы, в которую входят уже более 30 сервисов для бизнеса, учебы, перевозок, покупок, подбора персонала, здравоохранения и многого другого.