Минус треть: российский автопром вошел в пике

Российский рынок по итогу года сократится на 25-30%, спрогнозировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр напомнил, что правительство выделило автопрому как одному из наиболее пострадавших секторов экономики в 2020 году дополнительно 25 млрд рублей для стимулирования продаж. С учетом опережающих госзакупок эта отрасль получила 35 млрд рублей в виде различных субсидий.

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«Мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок «КамАЗа», и «Группы ГАЗ», — рассказал в интервью «Известиям» Мантуров.

Министр напомнил, что автопром — мощный индикатор и мультипликатор для других сегментов промышленности и экономики. По его словам, все, что зависело от государства, уже предпринято для поддержки этой отрасли.

«И мы видим эффект — по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии»,

— отметил глава Минпромторга.

В августе в России продажи новых автомобилей, действительно, упали незначительно — на 0,5% (до 137,6 тыс. автомобилей) в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации российского бизнеса (АЕБ). В то же время с января по август продажи новых машин сократились на 17% (до 880,2 тыс. шт.).

Крупные авторитейлеры согласны с утверждением министра, что авторынок ждет серьезный спад, но отмечают и позитивный тренд.

«Когда началась пандемия и последовали ограничения, мы прогнозировали, что авторынок может упасть по итогам года на 30%.

Но ситуация в отрасли постепенно выравнивается, в том числе благодаря отложенному спросу, который обеспечил дилерам хорошую динамику в летние месяцы.

Без сомнений, 2020 год будет тяжелее, чем 2019, и авторынок, так или иначе, ожидает снижение», — рассказал «Газете.Ru» председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович.

По словам собеседника издания, сейчас у дилеров ограничено количество автомобилей в наличии и в поставке. И это один из ключевых факторов, который влияет на рынок, и пока он не позволяет предвидеть дальнейшее развитие ситуации, а также обозначить тренды — автомобилей чуть меньше, чем необходимо дилерам, заметил председатель правления «Авилона».

«То, что в этом году привезет импортер, будет продано. Что касается ожиданий по поставкам — по ряду брендов автомобилей не будет хватать, чтобы покрыть спрос. Также на итогах года, конечно, скажется снижение рынка, которое произошло весной из-за карантина. Его будет сложно восполнить в оставшиеся месяцы 2020 года», — ожидает Павлович.

Если бы не было правительственной поддержки, то рынок упал бы еще сильнее, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В среднем продавцы автомобилей массового сегмента реализуют 30% своего товара с помощью тех или иных программ правительства,

в коммерческом секторе этот процент намного выше, уверен эксперт.

Снижение потребления больно ударит по автопроизводителям, которые подписали обязательства по углублению локализации в рамках специнвестконтрактов (СПИК). Они ориентировались на стабильный рынок, но сейчас ситуация изменилась: упал рубль, из-за чего покупаемые за валюту комплектующие увеличивают итоговую цену автомобилей, в то же время слабый спрос не позволяет иностранцам отпустить стоимость, объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Если не будет колебаний курса рубля, существенных изменений в экономике и в эпидемиологической ситуации, а также сохранится стимулирование государством автопрома в том же объеме, то возможно слабое восстановление авторынка в 2021 году, надеются эксперты.

«В то же время любой из этих факторов при развитии негативного сценария, будь то сокращение госсубсидий или очередная самоизоляция, приведут к дальнейшему падению продаж», — заключил Сергей Бургазлиев.