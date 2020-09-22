Ответ Трампу: Китай готовит «черный список» компаний США

Китай находится на финишной прямой подготовки «черного списка» технологических компаний из США, создать который обещал еще в мае прошлого года после того как Вашингтон ввел ограничения против телеком-гиганта Huawei Technologies. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Вполне вероятно, что работа над этим списком активизировалась после требования главы Белого дома Дональда Трампа продать североамериканский филиал TikTok какой-либо из компаний США.

По словам собеседников WSJ, специальная комиссия по созданию списка «ненадежных организаций» из США ускорила свою работу именно в последние недели, хотя Пекин не раз заявлял, что будет зеркально отвечать на любые ограничения со стороны Вашингтона. И, действительно, таких ограничений по разным поводам в последнее время было введено немало.

Например, в конце июля под американские ограничения попали сразу 11 китайских компаний. Тогда глава Минторга США Уилбур Росс завил, что ограничения являются гарантией того, что американские товары и технологии «не будут использоваться Компартией Китая в его агрессивных действиях против мусульманских меньшинств» (имеются в виду уйгуры). Спустя месяц в «черный список» попали еще 24 компании из-за строительства и военных маневров в Южно-Китайском море.

Но в нынешней ситуации важно скорее не «почему», а «когда»: по словам источников WSJ, в данный момент китайские власти еще обсуждают, публиковать этот список до или после выборов в США. Уточняется, что

в Пекине многие все еще надеются на перезагрузку отношений с Вашингтоном в случае победы кандидата от демократической партии Джо Байдена. И хотя в этом случае страны все равно останутся стратегическими соперниками, в некоторых областях Пекин мог бы плодотворно сотрудничать с новой администрацией.

В беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев отметил, что особого смысла в публикации этого списка после выборов нет, но если это произойдет где-то за десять дней до выборов (то есть в последней декаде октября — в тех же числах пройдут дебаты между Трампом и Байденом), информационный эффект от такого решения может оказаться очень сильным.

Сама по себе публикация такого списка не означает автоматического ввода санкций против соответствующих компаний — она скорее очерчивает круг, против кого они могут быть введены в первую очередь. Но с в качестве политического заявления Пекина это может сыграть свою роль не только в исходе президентской кампании, но и в тактике участвующих в ней оппонентов.

В этом смысле не стоит считать, что публикация «китайского списка» станет серьезным ударом именно по Трампу, считает Владимир Васильев.

«Я думаю, что команда Трампа к [дебатам] готовится, и на сегодняшний день им интересно пощупать и посмотреть, как ведет себя Байден, если разыгрывается китайская карта. Не с точки зрения того, что он об этом говорил, а что он будет делать, если станет президентом, — сказал ученый «Газете.Ru». — И

не дай бог Байден скажет, что он что-то изменит или вернется к старой формуле. Тогда действующая администрация может решить, что китайское направление — действительно слабое место Байдена, и начнет активно бить его в эту область».

Лес рубят — щепки летят

С экономической точки зрения публикация такого списка Пекином вряд ли что-то резко изменит в плане динамики цен или доступа к потребительским товарам в США, рассуждает Владимир Васильев. Но это вовсе не значит, что реакции не будет совсем.

В беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко отметил, что сам по себе такой шаг со стороны Китая явно означает новый виток торговой войны и взаимных санкций.

«На осознании этого биржи вполне могут уйти в некоторое пике, хотя и маловероятно, что S&P 500 и NASDAQ смогут повторить рекорды падения прошлых двух недель», – сказал эксперт.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова не совсем согласна с этой позицией. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что

на данный момент санкции против американского технологического сектора Китаю невыгодны так же, как невыгодны США. И если этот список уже почти готов, в нем наверняка есть такие компании, как Apple и Qualcomm — запрет на работу с ними может серьезно ударить по собственной китайской индустрии.

«Компания ZTE, второй после Huawei производитель смартфонов в КНР, сильно зависит от поставок чипов Qualcomm, — поясняет Наталья Мильчакова. — По оценкам американских маркетинговых агентств, в 2019 году почти на 2/3 смартфонов ZTE был установлен чип Qualcomm. В то же время многие смартфоны iPhone от Apple производятся в Китае на заводе, принадлежащем Apple, и продаются в США».

При этом такие санкции, уверены оба эксперта, будет иметь тяжелые последствия для всей мировой экономики. Игорь Ивченко отметил, что

удар по IT-сектору США со стороны Китая отразится на всем глобальном рынке и это станет дополнительным фактором погружения мировой экономики в еще более глубокую рецессию.

Но в итоге все будет зависеть именно от конкретных мер, на которые пойдет Пекин.

Наталья Мильчакова добавила, что сценарий со спадом на фондовых рынках, если ограничения со стороны Китая действительно окажутся серьезными, скажется не только на настроениях инвесторов в США и Китае: Россию эта волна тоже затронет.

«Падение фондовых индексов Китая негативно повлияет на Японию, Южную Корею и Россию, ведь

Китай для России крупнейший торговый партнер в разрезе отдельных стран, и возможные экономические проблемы КНР будут негативно сказываться на российской экономике — не только на финансовом секторе, но и на производстве с торговлей»,

— заключила эксперт.