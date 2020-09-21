Не меняем, а чиним: россияне скупают автозапчасти

Россияне стали чаще интересоваться покупкой автозапчастей, следует из аналитических данных сервиса Avito, предоставленных «Газете.Ru». Интерес к объявлениям о продаже автозапчастей вырос с января по август 2020 года на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Больше всего автомобилистов интересуют детали тормозной системы, спрос на них вырос на 50,2% в сравнении с прошлым годом. Далее по убыванию в популярности запросов следуют аккумуляторы (рост на 45,4%), система охлаждения (43,2%), стекла (42,2%), топливная и выхлопная системы (40,2%), рулевое управление (39,4%), запчасти для ТО (38,6%), элементы салона (38,4%), подвеска (38,1%), электрооборудование (34,6%), трансмиссия и приводы (32,7%), автосвет (31,6%), двигатели (30,5%), кузов (25,2%).

Аналогичный тренд отмечают эксперты сервиса «Яндекс.Маркет», по их данным, в августе и в первой половине сентября спрос на автозапчасти вырос на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«Несмотря на снижение интереса к категории автотоваров во время режима самоизоляции, уже к концу апреля спрос вернулся на прошлогодний уровень и остактся стабильным.

В то же время к августу интерес к некоторым типам автомобильных товаров даже превысил показатели 2019 года.

Это может быть связано с тем, что после снятия ограничительных мер россияне стали больше пользоваться личным транспортом и, соответственно, чаще покупать автозапчасти и другие товары», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс.Маркет».

Цены на запчасти корректируются постоянно, происходит их традиционная индексация, что-то дорожает, а некоторые детали, наоборот, дешевеют, отмечает директор по сервису и запасным частям дилерского центра «Авилон.Hyundai» Павел Соломкин. Изменение стоимости, по его словам, зависит от повышения цен на новые автомобили и инфляции.

«Кризис, конечно, отразился и на возможностях автовладельцев по ремонту автомобилей.

Мы отмечаем, что снизился средний чек ремонтных работ, люди стали меньше внимания уделять техническому состоянию своего автомобиля»,

— рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» Соломкин.

Официальные дилеры пока не видят у клиентов явной тенденции по смещению спроса в сторону неоригинальных или восстановленных запчастей. Процент использования таких запчастей автовладельцами остается примерно на том же уровне, что и всегда, уверен Соломкин.

Авторизованные станции, в свою очередь, фиксируют рост стоимости автомобильных запчастей, почти все детали покупаются за валюту, из-за этого ослабший рубль вносит свои коррективы, обратила внимание сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«В среднем в зависимости от позиции цены выросли на 10-20%. Основное влияние на рост оказало ослабление рубля и повышение курса доллара и евро. Еще одним триггером стало падение спроса на новые автомобили из-за экономических последствий пандемии — многим автовладельцам сейчас выгоднее чинить действующую технику», — уточнила в беседе с «Газетой.Ru» Турсунова.

По оценкам аналитического агентства «Автостат», по ситуации на начало августа 2020 года возраст автомобиля в России в среднем составил 13,6 года, при том, что за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 13,4 года. В 2011 году автопарк в стране был еще моложе — 11,9 года.

Более 30 млн автомобилистов России владеют машинам старше 10 лет, а старение автопарка ведет к увеличению потребности в запчастях, напоминает Турсунова.

За 8 месяцев 2020 года россияне купили 880,2 тысячи автомобилей, что на 17% меньше, чем в январе-августе прошлого года, свидетельствует отчет комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Пандемия, падение рубля и общая стагнация в экономике отпугнули россиян от покупки новых авто, из-за этого они увеличивают пробеги на своих старых машинах, что в перспективе приведет к значительному росту спроса на запчасти, считает автоэксперт Сергей Ифанов.

И если официальные дилеры фиксируют спад клиентской активности, то у неофициальных станций идет рост. В III квартале этого года (в сравнении с АППГ) средний чек авторемонта вырос на 13%, наполнение в часах в заказ-наряде увеличилось на 8%, а стоимость нормо-часа выросла на 3,5%, отмечает Барно Турсунова из «Вилгуд».

«Увеличение среднего чека и других показателей мы связываем с тем, что люди стали более внимательно подходить к ремонту машин, так как в условиях распространения коронавируса личный автомобиль остается наиболее безопасным средством для передвижения», — заключила она.