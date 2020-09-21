Удар по кошельку: как вырастут цены к концу года

Эксперты института «Центр развития» НИУ ВШЭ опубликовали обзор по инфляции и монетарной политике в России, в котором особое внимание уделили нетипичному для России поведению инфляции в августе. Дело в том, что в обычные годы летом в России наблюдается обратный процесс — дефляция, то есть понижение общего уровня цен. Это связано с тем, что рынок наводняется продукцией нового урожая и из-за соответствующего резкого роста предложения цены идут вниз и тянут за собой их общий уровень.

В этом году традиционная летняя дефляция не удалась, отмечают эксперты ВШЭ:

цены в августе остались практически неизменными (снизились всего на 0,04%), а после корректировки данных Росстата на сезонность получается, что цены за три месяца лета продолжали расти: на 0,3% в июне и июле, и еще 0,4% — в августе.

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Подобные цифры наблюдались в самые тяжелые для россиян годы: если в основном индекс потребительских цен (ИПЦ) был либо отрицательным (для сравнения, в прошлом году — минус 0,24%) или составлял символические десятую-сотую доли процента (как в августе 2012, 2016 и 2018 года), то в августе 2004-го, 2008-го, 2010-го, 2014-го и 2015-го этот индекс как раз находился вблизи нынешней отметки.

Во ВШЭ отметили, что в конце этого лета основной вклад в рост цен внесли непродовольственные товары: легковые автомобили и печатные издания (+0,6%), бензин, табачные изделия (0,5%), а так же мебель, электро- и бытовые товары, строительные материалы (+0,4%). Из продовольствия больше всего подорожали куриные яйца и сахар (+1% и +2,4% соответственно), а плодоовощная продукция прибавила в цене 1,8%. Причем ни одна из категорий не подешевела.

Платные услуги в августе тоже подорожали — в среднем на 0,3%. Основной вклад внесли пассажирские перевозки (+1,5%) и цены на гостиницы и прочие места проживания (+2%). И

если в категории платных услуг рост цен еще можно объяснить продолжением сезона отпусков и готовностью россиян потратить часть сбережений на отдых в последние теплые дни этого года, то в сфере розничной торговли об этом говорить не приходится.

Объяснить рост цен в категориях продовольственных и непродовольственных товаров можно было бы, если бы россияне окончательно убедились в том, что пандемия коронавируса закончилась и настало время тратить сбережения. Однако,

по данным Росстата, оборот розничной торговли в августе сократился на 2,7% в сопоставимых ценах с тем же месяцем прошлого года, ускорившись по отношению к июльскому показателю почти в полтора раза. Причем падение наблюдалось как в продовольственной, так и в непродовольственной рознице.

А вот на что россияне действительно заметно потратились этим летом, так это на иностранную валюту, причем в тех суммах, которые покупают для формирования финансовой подушки безопасности, а не для поездки на зарубежный отдых. На днях «Известия» со ссылкой на данные ЦБ писали, что общий объем покупок валюты на сумму от $5 тыс в июне составил $310,6 млн — в десять раз больше, чем в июне прошлого года.

«Население еще не перешло от сберегательной модели к нормальному потреблению — пока еще все стараются относиться к покупкам более осторожно и не тратить все, что есть», — сказал «Газете.Ru» автор доклада эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов. По совокупности всех факторов эксперты ВШЭ подсчитали, что итоговая инфляция в этом году составит 4,2-4,4%.

Дальше — хуже

Единственное, что могло бы сгладить ощутимый рост цен в восприятии россиян, — соответствующий рост их реальных доходов, но для этого пока нет видимых причин, говорит Игорь Сафонов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что в ближайшие шесть месяцев такой сценарий видится маловероятным.

«Может быть начиная с марта, когда пойдет более уверенное восстановление занятости, пройдет вакцинация и людям будет понятно, что новых серьезных вспышек коронавируса не будет, вот тогда это возможно»,

— предположил эксперт. Но пока что роста занятости в России тоже не наблюдается: по данным Росстата, общая безработица в стране в августе снова выросла — до 6,4% после 6,3% в июле.

А вот очередное падение курса рубля по отношению к другим мировым валютам вряд ли заметно скажется на росте цен на импортные товары, считает Игорь Сафонов. Эксперт отметил, что такого сценария можно было бы ожидать в более спокойный период, когда не было проблем с поставками импортных товаров и в мире нормально работало авиасообщение.

С другой стороны, нынешний скачок курсов имеет спекулятивный характер, рассказала «Газете.Ru» заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Напомним, что

утром понедельника, 21 сентября, доллар снова перескочил отметку в 76 рублей, а евро — 90 рублей. К вечеру европейская валюта на бирже подешевела до 89,83 за евро, а доллар остался на уровне 76,36 рубля.

«Новости о том, что США подозревают некоторых дружественных власти российских бизнесменов в отмывании денег через западные банки, могут вызвать опасения санкционной угрозы и давить на рубль, даже несмотря на то, что эти новости опровергаются и самими предпринимателями, и банками», — констатирует Наталья Мильчакова.

В конце прошлой недели глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства отметил, что рубль все же укрепится к концу года и средний курс доллара за этот год составит 71 рубль. Но

даже в условиях возврата мировой экономики к росту и налаживания торговых связей у доллара все же будет шанс повлиять на цену импортных товаров в России: по словам Максима Решетникова, в перспективе ближайших нескольких лет рубль все равно будет слабеть.