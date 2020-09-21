«Ситимобил»: консолидация на рынке агрегаторов такси продолжится

— 2020 год внес серьезные коррективы в работу многих компаний. Как длительная самоизоляция и карантинные ограничения сказались на вас, есть ли принципиальные перемены в бизнесе?

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— Пандемия настигла нас в момент региональной экспансии – за последний год мы запустились во всех крупнейших городах России с населением более 1 млн человек и завоевали значительную долю рынка. Отчасти именно это помогло пройти самые сложные месяцы с небольшими потерями. Если в Москве спрос на поездки упал сильно – в худшую неделю с 31 марта по 6 апреля примерно на 40% по сравнению с докоронавирусным периодом, – то в других регионах падение не было таким значительным. Где-то, например, в Краснодаре, мы даже выросли по количеству поездок.

Уже в начале лета мы зафиксировали стремительный рост спроса на поездки в такси. Связываем его с желанием людей избегать лишних социальных контактов: вместо общественного транспорта люди выбирают такси и доезжают на нем до конечной точки. В обычное время пользователи добираются на такси до станции метро или остановки общественного транспорта, что привело к увеличению продолжительности поездок. Но несмотря на все изменения и сложности мы продолжали расти. Число поездок с апреля по июнь увеличилось в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а по прогнозам на этот квартал мы вырастем по количеству поездок в 4 раза.

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— Какие у вас прогнозы относительно рынка такси, в какую сторону он движется в связи с нынешней ситуацией?

— Мы продолжим курс на региональную экспансию и наращивание доли на рынке, а также будем развиваться как мультимодальная платформа городского транспорта. «Отскок» рынка после пандемии в России произошел быстрее, чем в других странах, но в связи с вирусом на несколько лет отодвигаются горизонты массового отказа от личного автомобиля. Главным конкурентом такси сейчас будет именно он, и нам предстоит приложить усилия, чтобы доказать пользователям, что такси – это более удобно, выгодно, а главное, безопасно.

— Были сообщения о том, что «Ситимобил» обсуждает различные форматы сотрудничества с Gett, в том числе объединение бизнеса в России. Ведутся ли сейчас такие переговоры с конкурентом?

— Мы продолжаем эксперимент с Gett – сейчас пока возим небольшую часть заказов их экономтарифа, которые попадают в нашу систему и распределяются среди перевозчиков, сотрудничающих с «Ситимобил». Интересные компании на рынке, конечно же, есть, но переговоры с ними — в компетенции наших акционеров, Сбербанка и Mail.ru Group.

close Виталий Бедарев Виталий Бедарев Ситимобил

— В этом году на российский рынок вышел новый серьезный игрок — компания Didi, которую еще называют китайским Uber, за то, что он поглотил оригинальный Uber у себя на родине. Грозит ли экспансия такого мощного игрока существенным переделом российского рынка?

— Мы следим за выходом международного игрока, но уверены в своих позициях. Во-первых, мы часть экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group, что дает огромные преимущества – как с точки зрения привлечения пользователей и финансирования, так и в плане сотрудничества с другими сервисами этих экосистем. Например, доступ к финансовой экосистеме Сбербанка позволяет «Ситимобил» договориться о более выгодных условиях лизинга автомобилей, чтобы затем привязать их к нашей платформе. А вместе с Mail.ru Group мы активно развиваем сервис такси в рамках социальной сети «ВКонтакте». В августе пользователи «Такси ВКонтакте» совершили более 2,5 млн поездок. У «Такси ВКонтакте» аудитория более молодая, ее ядро — люди от 18 до 25 лет. У «Ситимобил» более взрослая аудитория. Мы уверены, что этими двумя брендами мы сможем удержать и первых, и вторых.

Во-вторых, Didi выходит на российский рынок с картами Google, которые не всегда точно отражают даже крупные российские города за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому поначалу им будет непросто конкурировать с Яндексом, у которого, по мнению многих экспертов, лучшие геосервисы в России, и с нами — мы для навигации и маршрутизации заказов используем комбинацию сервисов HERE и 2ГИС (сервис стал частью экосистемы Сбербанка и СП c Mail.ru Group в августе 2020 года), которую дорабатывали с помощью наших собственных алгоритмов в течение нескольких лет.

close Ситимобил

— В то же время Didi дает водителям чрезвычайно привлекательную комиссию — 5%. У российских игроков она составляет 15-30%. Что российские агрегаторы могут противопоставить против такого демпинга?

— За время работы Didi в Казани мы не заметили падения спроса и водительской базы. Клиенты и водители продолжают выбирать нас, так как мы предлагаем справедливую стоимость поездки и для пассажира, и для водителя.

Условия для водителей Didi предлагает примерно такие же, как у нас в Казани. Мы сохраняем низкую комиссию на рынке агрегаторов, а также способствуем достойному заработку водителей, которые работают с нами. Для этого у нас существует несколько систем бонусов, доплат и привилегий, с которыми они могут зарабатывать еще больше. Водители с высоким рейтингом и большим количеством поездок могут уменьшать комиссию сервиса до минимальной или получать доплату за брендирование автомобиля. Также у нас есть функция «чаевых», благодаря которой пассажир может перечислить чаевые водителю со своей карты.

Еще мы одни из немногих на рынке заботимся о комфорте водителей – в той же Казани этим летом открыли площадку «Ситимобил для водителей». На днях запустили ее в Екатеринбурге и планируем в других городах. Водители, как правило, ценят возможность иметь место, где можно встретиться, перекусить и просто отдохнуть.

— Почему вы поддержали заблокированное ФАС России объединение «Яндекс.Такси» и «Везет», ведь с ним компании займут еще большую долю? Можно ли из этого сделать вывод, что вы не считаете объем основным конкурентным преимуществом?

— Мы убеждены, что консолидация игроков на рынке агрегаторов такси продолжится. Все-таки коронавирус нанес серьезный удар отрасли, и дело даже не только в падении спроса – агрегаторы за свой счет поддерживали водителей, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты. Мы до сих пор продолжаем бесплатно дезинфицировать машины наших партнеров, также во время пандемии мы компенсировали водителям вынужденный простой из-за болезни или карантина в связи с коронавирусом – выплаты получили более 100 водителей на сумму более 5,3 млн руб.

Все это требует существенного запаса прочности, которого нет у небольших игроков. Поэтому мы верим, что в следующем году рынок ждут новые M&A сделки и ужесточение конкуренции. Но это хорошо: конкуренция заставит всех еще лучше работать над качеством сервиса, от чего выиграют и пассажиры, и водители.

close Виталий Бедарев Виталий Бедарев Ситимобил

— Как вы оцениваете влияние на ваш бизнес новых правил расчета стоимости полисов ОСАГО?

— В первую очередь это коснется наших партнеров-таксопарков, которые имеют свой собственный автопарк. Вступившие в силу поправки в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО позволят страховым компаниям самостоятельно устанавливать тарифы исходя из ряда дополнительных факторов. К повышающим тариф факторам относятся лишение прав, неоднократное нарушение ПДД, езда в нетрезвом виде и прочее. Предполагается, что стоимость полиса для аккуратных водителей должна понизиться. Однако тренд последних лет заключается в увеличении стоимости полиса, что является серьезной нагрузкой для наших партнеров и проблемой для всей отрасли.

— Насколько Россия продвинута в сфере цифрового потребления услуг через приложения?

— В целом, в России достаточно сильно развиты информационные сервисы и с каждым годом количество новых проектов только растет. Большинство наших клиентов использует приложение «Ситимобил» или социальную сеть «ВКонтакте» для заказа такси. Однако в некоторых городах у нас все еще высокая доля заказов по телефону. Во многом это связано с устоявшимся паттерном, особенно в тех регионах, где изначально работали перевозчики с собственной диспетчерской.

— В Минтрансе России считают, что выпустить автономные машины на городские улицы можно будет к 2024 году. Что вы думаете о преимуществах и рисках беспилотных автомобилей, как это изменит рынок и ваш бизнес? Сбербанк также развивается в направлении беспилотных автомобилей, будете участвовать?

— Беспилотный транспорт – это будущее, к которому стремится весь мир. Насколько быстро оно наступит, зависит от уровня развития технологий, готовности нормативно-правовой базы и городской инфраструктуры. Мы с интересом изучаем проекты беспилотных такси, смотрим на наших коллег, которые активно тестируют беспилотные автомобили. Можем сказать, что для себя не исключаем возможность запуска подобных проектов вместе с нашими ключевыми инвесторами Mail.ru Group и Сбербанком.

При этом мы понимаем, что вопрос использования беспилотных автомобилей в сфере такси будет требовать значительной проработки – все же безопасность пассажиров и участников дорожного движения должна стоять на первом месте.

— «Яндекс» запустил единое приложение для такси, каршеринга и других услуг, планируется ли аналогичный запуск суперапп на базе «Ситимобил»? Какие сервисы туда могут войти? Считаете ли, что такси в нынешних условиях должно развиваться в одной экосистеме с другими сервисами? Как сказывается на вашем бизнесе работа в экосистеме Сбербанка и Mail.ru Group?

— Мы планируем развивать наш сервис в направлении городской мобильности и мультимодальных поездок. Это значит, что для каждого пользователя приложение будет строить маршрут, используя разные виды транспорта и комбинации его использования. Так, в любой момент пользователь выбирает оптимальный для себя маршрут в зависимости от пробок, дня, времени суток, личных предпочтений и др. Нам нет никакого смысла принуждать всех ездить на такси: если клиенту надо проехать 3 км, то такси — это не самое удобное и дешевое решение. Поэтому лучше на такой дистанции воспользоваться велосипедом или самокатом.

Этим летом мы впервые в дополнение к услугам такси добавили интеграцию с новым видом транспорта – электросамокатами Urent. Наши пользователи в нескольких городах смогут выбирать эту опцию, если им нужна поездка на короткие расстояния или они просто хотят покататься по парку с друзьями для развлечения. Мы также работаем над интеграцией с каршерингом YouDrive, который входит в состав СП. Каршеринг в России пользуется большей популярностью, чем в большинстве стран мира, и Москва входит в тройку лидеров по использованию каршеринговых автомобилей. Также ведем переговоры об интеграции с системами общественного транспорта.

При этом мы вряд ли пойдем по пути «супераппа для всего», но нас точно привлекает идея создания единого приложения для разных видов мобильности и различных партнерств внутри экосистем Mail.ru и Сбербанка, от которых будут выигрывать наши пользователи. Например, весной мы запустили доставку, которая нужна многим сервисам внутри экосистем, а в нашем приложении уже сейчас есть возможность перехода к приложениям доставки готовой еды и продуктов. Будем изучать другие возможные коллаборации.

Сбербанк — уже не просто кредитная организация, ограничивающаяся рамками привычного банковского обслуживания. В орбиту экосистемы компании уже входит свыше 30 сервисов для бизнеса, учебы, перевозок, покупок, подбора персонала и даже оказания услуг мобильной связи. Некоторые проекты Сбербанк развивает в партнерстве с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и Rambler Group. Однако на этом компания останавливаться не намерена, о будущем экосистемы Сбербанк расскажет в ходе большой конференции СберКонф 24 сентября.

— Минфин России поручил оценить возможность замены служебных машин чиновников на такси. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Да, мы в курсе этой инициативы, она появляется в новостной повестке уже не первый раз за последние 5 лет. Мы, конечно, оцениваем инициативу положительно, так как это позволит нам максимально загрузить машины перевозчиков и сократить их простой, что поможет сделать бизнес любого парка более прибыльным. Но здесь много дискуссионных вопросов, которые остаются открытыми, так как перевозка государственных служащих сопряжена с жесткими требованиями по классу машин, спецификой госзакупок и тому подобное.

— Было много дискуссий по поводу того, считать ли водителей наемными сотрудниками агрегаторов или нет. Нечто подобное планировалось включить в новый «Закон о такси». Какова ваша позиция в этом вопросе?

— Мы не только крайне внимательно следим за законотворческим процессом, но и стараемся участвовать как эксперты рынка и донести нашу позицию до авторов законопроекта. В части статуса водителей: сейчас он четко закреплен в рамках действующих норм — водитель не является нашим сотрудником, как и его ТС не принадлежит нам. Мы являемся информационным сервисом, который помогает пассажиру и водителю найти друг друга по самым оптимальным для обоих условиям в конкретном моменте.

Вместе с тем мы понимаем, что в законодательстве сейчас масса пробелов, которые требуют скорейшего урегулирования, что в частности касается имплементации института самозанятых в такси, и тут мы готовы обсуждать введение субсидиарной ответственности и ряд дополнительных механизмов.

— Таксисты жалуются на низкие доходы и переработки, как, на ваш взгляд, можно сделать их экономику более эффективной?

— Необходимо отталкиваться от запросов водителей: сегодня агрегаторы такси, в том числе «Ситимобил», предлагают разные форматы работы и условия для водителей, которые позволяют максимально эффективно использовать рабочее время, увеличивая количество выполняемых заказов, а значит, и доход водителя.

В конце мая мы внедрили новую систему работы для водителей, которая персонализированно подбирает самый подходящий заказ и предлагает его определенному водителю с возможностью отказаться от него. До этого в приложении один заказ уходил сразу нескольким водителям, которые могли самостоятельно выбрать понравившийся. Такое распределение не было эффективно – поездка могла достаться водителю, который находился дальше. Это приводило к увеличению времени подачи машины и неоптимальному распределению заказов между водителями, что снижало их совокупный заработок.

С момента запуска новой системы прошло больше 3 месяцев, и мы видим положительную динамику. С момента раскатки в приложении доход водителей в час вырос более чем в 2 раза, а количество водительских отмен сократилось в 3 раза. Конечно, мы фиксировали отток нецелевого сегмента водителей, но он был в пределах ожиданий. Стоит добавить, что после снятия жестких ограничительных мер и резкого увеличения количества заказов сокращение времени подачи было незначительным.