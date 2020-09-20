Еще четыре страны: с кем Россия возобновляет авиасообщение

Россия возобновляет полеты еще в четыре страны. В понедельник, 21 сентября, после длительного перерыва первые самолеты отправятся в Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Еще через шесть дней — 27 сентября — россияне смогут посетить Южную Корею.

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Кроме того, для граждан этих стран снимаются ограничения на въезд в Россию, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Рейсы в Минск, Бишкек, Нур-Султан и Сеул и обратно будут осуществляться раз в неделю из Москвы.

Параллельно с возобновлением авиасообщения РФ прекращает практику вывозных рейсов для россиян, которые из-за пандемии коронавируса застряли за рубежом с марта, когда границы стран были закрыты для регулярного авиасообщения.

В оперативном штабе объяснили, что сейчас есть возможность вернуться на родину регулярными рейсами, которые восстановлены с 11 странами.

Российское правительство решило приостановить регулярное авиасообщение из-за активного распространения вируса в нескольких странах мира. На тот момент — конец марта — вспышки были зафиксированы в европейских странах, в частности, в Италии, Южной Корее и Иране. Исключением стали вывозные рейсы для россиян из-за границы и для иностранцев из России. Ограничения не коснулись также грузовых, санитарных и почтовых рейсов.

Это была необходимая мера для сокращения числа привезенных случаев коронавируса. Восстановление регулярного авиасообщения в Европе началось еще в начале лета, но передвижения могли осуществлять только граждане ЕС в страны-участницы союза. Впоследствии для европейских стран был создан так называемый «белый список», в котором прописаны рекомендуемые для возобновления перелетов страны. Россия в него пока не попала.

РФ свои границы стала открывать позднее — в августе. Первыми странами, с которыми Россия возобновила сообщение, стали Турция, Великобритания и Танзания. Кроме того, были открыты границы с Абхазией. В Швейцарию первые самолеты с туристами отправились 15 августа, а 8 сентября аналогичные меры были приняты в отношении Египта, Объединенных Арабских Эмиратов и Мальдив.

При этом российские власти открывают воздушные границы в соответствии с критериями эпидемиологической безопасности.

Одним из главных является количество новых случаев заражения за 14 дней по отношению к количеству населения. Оно не должно составлять не более 40 инфицирований на 100 тыс. человек. Кроме того, в стране, которая является кандидатом на возобновление рейсов, должно быть зарегистрировано не более одного процента прироста новых случаев заболевания за две недели.

Тем временем в наиболее популярной среди российских туристов стране — Турции — ужесточили масочный режим и запретили ночные дискотеки. Кроме того, необходимо носить маски во всех общественных местах. Это также касается улиц и пляжей. В случае нарушения гостю или жителю страны грозит штраф. Если человек шел без маски по улице, то ему нужно будет заплатить порядка 9 тыс. руб., если в общественном месте — порядка 31,5 тыс. руб.

«Правда, на отели это не распространяется, — приводит РИА «Новости» слова вице-президента международной инвестиционной компании Владимира Масленникова. — Так что туристы могут даже не заметить ужесточения требований».

В свою очередь, руководитель сети турагентств Алексан Мкртчан отметил, что большинство россиян, приезжающих на курорт, «практически не покидают во время отпуска территорию своих гостиниц».

«Максимум они могут что-то купить в двух шагах от отеля. Но по большей части и это им не нужно, если действует система «все включено», — добавил он.

Если ношение масок не затронуло гостиницы, то с дискотеками дела обстоят иначе. За нарушение тишины отелям грозит штраф до 1,5 млн руб. В МВД Турции пообещали строго следить за исполнением закона.