Если не курьеры, то постоматы: «СберЛогистика» не сбавит темпы роста и после пандемии

— Расскажите, как изменился спрос на услуги СберЛогистики с начала года у физических и юридических лиц? Какое из этих направлений растет быстрее?

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— Двадцатый год во многих отношениях стал очень своеобразным и разительно изменил бизнес-процессы во многих отраслях. Драйвер роста рынка логистики – это обработка и доставка частным клиентам заказов от маркетплейсов, интернет-магазинов, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и частных торговцев в соцсетях и на специализированных сайтах. Этот сегмент растет семимильными шагами, причем именно самовывоз. Люди не хотят ездить куда-то и забирать свои покупки. Им нужна возможность получить их как можно ближе к дому.

— Вы говорите о вполне естественных вещах, а в статистике вы видите соответствующий рост?

— Разумеется, это можно проследить по появлению большого числа пунктов выдачи заказов и развитию сетей постаматов.

На начало года доля самовывоза составляла порядка 70%, остальное доставляли курьеры. Все изменила пандемия, пропорция перевернулась. Актуальной стала бесконтактная курьерская доставка до двери дома, доля которой на рынке стала достигать 80%. У нас объемы курьерки выросли почти в 4 раза, нам пришлось только за март-апрель набрать порядка 1000 курьеров.

close Сбербанк России

— Сохранился ли тренд после окончания режима изоляции?

— Да. Самоизоляция закончилась, а привычка покупать онлайн осталась. Доля тех, кто делает покупки в интернете, выросла на 30%. Спрос на курьерскую доставку постепенно замещается спросом на доставку в пункты самовывоза и постаматы. В следующем году пропорция восстановится, поэтому мы активно сейчас открываем свои точки в отделениях Сбербанка.

— Весной сообщалось, что СберЛогистика рассчитывает стать одним из крупнейших участников рынка постаматов в России, установив за год около 10 тыс. таких устройств в отделениях Сбербанка. Вы по-прежнему делаете ставку на органический рост или рассматриваете возможность слияний и поглощений? Какие компании интересны вам с точки зрения M&A?

— У нас и правда очень амбициозные планы на этот счет, мы стремимся к лидерству на рынке посылок, экспресс- и курьерской доставки. Одна из составляющих успеха в этой сфере — плотность покрытия пунктами приема и выдачи, и наличие складской инфраструктуры, которая позволяет обеспечить конкурентные сроки доставки на местах. Все на рынке это понимают. В этом году было много сообщений о планах разных компаний на строительство складов и открытии постаматных сетей. Постаматы – это, по сути, автоматизированные пункты выдачи заказов с существенно меньшими расходами на содержание, чем аренда помещений и оплата труда персонала. Возможности, которые нам дает экосистема Сбербанка по размещению и обслуживанию наших постаматов, а также скорость, с которой разворачивается сеть на базе отделений банка дает существенные конкурентные преимущества.

— Какие у вас сейчас планы по открытию?

— До конца года наши пункты приема и выдачи посылок заработают в 2500 отделениях Сбербанка. Кроме того, в круглосуточной зоне при входе в отделения появятся 10 500 постаматов, работающих как на выдачу, так и на прием посылок, оформить которые можно на сайте или в мобильном приложении »Сбербанк Онлайн». Дальнейшие шаги мы направим в сторону трансформации возможностей наших курьерских служб, которые уже сегодня открыты в 77 городах. Мы хотим, чтобы курьера не нужно было ждать полдня, а можно было вызывать его к определенному времени или в короткие временные интервалы.

— Как на ваше развитие влияет участие в экосистеме Сбербанка, какие компании или сервисы внутри этой экосистемы вы видите дополнительным драйвером вашего развития? Чего в ней пока не хватает для развития вашего направления?

— Сбербанк перестал быть только банком, сейчас это лидер и маркетмейкер во многих отраслях. Он развивает десятки технологических компаний, которые радикально поменяют представление об услугах для людей и для бизнеса. СберЛогистика – это часть экосистемы Сбербанка и, конечно, это очень способствует темпам и масштабам развития компании. Наши продукты интегрированы в каналы продаж Сбербанка и во все цифровые платформы, включая мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для более чем 25 млн частных клиентов и личные кабинеты 2,5 млн корпоративных клиентов банка в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Во-вторых, мы работаем со всеми компаниями экосистемы. И, в-третьих, нам существенно помогает доверие клиентов к бренду. Благодаря синергии внутри экосистемы, мы можем предлагать своим клиентам комплексные решения по разным направлениям, и это тоже становится дополнительной точкой роста.

Сбербанк давно вышел за рамки привычного банковского обслуживания. Сейчас в его экосистему входит больше 30 сервисов для бизнеса, учебы, покупок, подбора персонала и даже оказания услуг мобильной связи. Некоторые из них компания развивает в партнерстве с Mail.ru Group (у компаний есть совместное предприятие в сфере транспорта и еды) и Rambler Group.

Однако на этом компания останавливаться не намерена, о будущем экосистемы Сбербанк расскажет в ходе большой конференции СберКонф 24 сентября.

close Сбербанк России

— Планирует ли СберЛогистика добавить в сервис какие-то новые виды услуг для физических и юридических лиц, или, например, новые тарифы?

— Естественно. Мы хотим сделать логистику конкурентным преимуществом для бизнеса и удобным сервисом для частных лиц. Это означает, что корпоративным клиентам мы предлагаем простые бизнес-решения, например, «Пакет отправлений» - абонемент на доставку корреспонденции по флэт-тарифу по всей стране независимо от направления доставки. А для покупателей интернет-магазинов — удобные сервисы.

— В каких городах СберЛогистика планирует расширять свое присутствие или выходить с нуля? Планируется ли делать это собственными силами или за счет партнерства с другими компаниями?

— Сегодня наши региональные представительства открыты в 77 городах-областных центрах. Это полноценные бизнес-единицы, способные выполнять весь спектр логистических операций. До конца года их будет 82. Каждый филиал обслуживает не только свой город, но и все близлежащие населенные пункты. Мы рассчитывает поддерживать единые стандарты качества по всей стране.

close Сбербанк России

— СберЛогистика заключила партнерские соглашения с крупными игроками — Aliexpress и Wildberries. С кем еще вы видите перспективы для создания новых партнерств?

— Мы ежедневно заключаем партнерские соглашения, иногда — десятки в день. Среди ним крупные игроки – маркетплейсы и интернет-магазинами. Мы на этом не остановимся и совершенно точно будем наращивать свое присутствие на рынке доставки фармалогической продукции.

— Планирует ли СберЛогистика выходить на рынок большой логистики, перевозить крупные партии товаров, которые исчисляются не килограммами, а тоннами?

— У СберЛогистики уже есть услуга СберФрахт. Это FTL-перевозки в любую точку страны. Корпоративные клиенты могут оставить заявку, и наши специалисты подберут автотранспорт, максимальной грузоподъемностью 20 тонн.

Весь процесс транспортировки контролируется, поэтому наши клиенты получают гарантию сохранности своих грузов к необходимому времени. Мы доставляем любые грузы - от продовольственных товаров до

металлоконструкций в соответствии со всеми требованиями и правилами. Есть грузоперевозки в изотермических фурах и фурах-рефрижераторах, но такие услуги рассчитаны пока что только для корпоративных клиентов.

— Расскажите, как ваш сервис пережил пандемию?

— Работа шла более чем активно, учитывая возросший спрос на услуги доставки. Мы в свою очередь полностью придерживались всех предписаний Роспотребнадзора и территориальных органов власти. Безопасность клиентов и комфорт использования сервиса был в приоритете, так что все курьеры службы доставки ежедневно перед выходом на смену проходили медицинский осмотр, им измеряли температуру. Работали они только в средствах индивидуальной защиты. Кейсы для перевозок товаров проходили необходимую дезинфекцию каждые несколько часов, а сами сотрудники постоянно использовали санитайзеры. Мы предлагали опцию бесконтактной доставки и рекомендовали использовать именно ее для большей безопасности.