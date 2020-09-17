Блокировка активов: фигурантов расследований Навального ждут санкции

Европарламент в четверг, 17 сентября, потребовал от европейского Совета «как можно скорее принять целенаправленный режим санкций ЕС за нарушения прав человека» в России. Причиной подобного решения стало рассмотрение на заседании парламента дела по предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом «Новичок».

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В резолюции Европарламента перечислены причины, которые побудили депутатов пойти на такие меры. В частности упоминается Конвенция ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении, заявление по делу Навального вице-президента Верховного представителя Союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также предыдущие резолюции по России.

В документе указывается, что режим санкций «будет применяться к физическим или юридическим лицам, уличенным в грубом нарушении прав человека или основных свобод, особенно в связи с репрессиями в отношении гражданского общества, оппозиционных активистов и журналистов».

В качестве меры воздействия на неназванных лиц предложено создать механизм блокировки их европейских активов.

«Настоятельно призываем внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального; считаем, что такими санкциями должны быть охвачены также пропагандисты в российском правительстве и проправительственные СМИ, которые активно способствуют дезинформации и разжиганию ненависти через нападки ненависти на российскую оппозицию», — говорится в резолюции Европарламента.

Кроме того, в заявлении сказано, что Алексей Навальный, как юрист, блогер и активист по борьбе с коррупцией, раскрыл многочисленные коррупционные дела с участием предприятий и российских политиков, провел несколько публичных акций протеста по всей России и стал одним из немногих эффективных лидеров российской оппозиции. Парламентарии также напоминают, что ни одно из ранних нападений на Навального не было расследовано российскими правоохранительными органами.

В числе прочего в документе перечисляются различные нарушения демократических принципов, которые по мнению Европарламента, происходят в России. В этой связи парламент официально пришел к выводу, что

Россия «больше не может считаться «стратегическим партнером», в том числе в свете ее антагонистической внешней политики».

Ожидаемым продолжением такого заявления следует и пункт, призывающий страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2».

«Настоятельно призываем институты ЕС и все государства-члены остановить завершение строительства газопровода «Северный поток-2», чтобы избежать усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей и позволить России извлекать выгоду и финансировать свою агрессивную внешнюю политику и военные интервенции из доходов от такого экспорта энергоносителей в ЕС», — говорится в документе.

За резолюцию проголосовали 532 депутата, против — 84, воздержались — 72.

Решение Европарламента не имеет императивной силы. Юридически значимые постановления принимает исполнительный орган ЕС — Еврокомиссия.

Однако в случае в случае консенсуса членов ЕС по ряду вопросов, эти механизмы могут заработать.

Официально Кремль неоднократно отвергал любые обвинения в использовании спецслужбами боевого отравляющего вещества «Новичок». Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немецкого коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации вокруг дела Навального. Российская сторона выразила готовность к сотрудничеству, а также запросила в компетентных органы ФРГ информацию о выявленных фактах отравления.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Пилоты экстренно посадили самолет в Омске, в местной больнице врачи диагностировали у оппозиционера нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Через два дня политик был доставлен в германский госпиталь «Шарите», позже военные медики ФРГ обнаружили в анализах Навального и на бутылке воды, из которой он предположительно пил, следы отравляющего боевого вещества семейства «Новичок».