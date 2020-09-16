Горе дальнобойщика: беспилотная «Газель» заработала первые деньги

Российские инженеры при содействии Ковровской технологической академии им. Дегтярева и межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» провели первый коммерческий рейс беспилотного автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе межправительственной рабочей группы НТИ «Автонет» (создана для внедрения средств новой мобильности). За рейс с грузом фруктов и овощей из Владимира в Москву разработчики беспилотника заработали 1,5 тыс. рублей.

И хотя сумма символическая, она должна дать отсчет автономным перевозкам грузов,

уверены в «Автонет».

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«Это первый в России случай коммерческой перевозки беспилотником груза из города в город, пусть и не за большие деньги, но все же. У нас сейчас в 13 регионах в России в рамках правового эксперимента можно тестировать беспилотные автомобили, в них нельзя осуществлять пассажирские перевозки, но груз возить можно», — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Движение осуществлялось ночью, оператор страховал автопилот во время движения и даже однажды вынужден был экстренно перехватить управление, но в целом перевозка груза прошла без происшествий. В «Автонете» надеются, что к таким тестам грузовых беспилотников в России присоединятся «КамАЗ» и Scania, но пока обе компании не проявляют интереса.

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей стартовал в России два года назад, первоначально машинам с операторами разрешили движение на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане, позже к этому пилотному проекту добавились Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области, Санкт-Петербург и другие регионы.

Главным двигателем беспилотных технологий в России на сегодняшний день стала компания «Яндекс», отметили в группе. Единственное место, где в России вот уже два года непрерывно работают беспилотники — закрытая территория наукограда Иннополис, где можно вызвать беспилотные автомобили «Яндекс.Такси». За это время они выполнили уже 10 тысяч перевозок клиентов.

Сейчас «Яндекс» видит свою цель в разработке системы автономного управления для передвижения в условиях плотного городского трафика, поясняет руководитель пресс-службы беспилотных автомобилей «Яндекса» Юлия Швейко. В дальнейшем такую систему компания сможет адаптировать под другие платформы и задачи.

«Например, для движения по магистралям в случае дальних грузоперевозок или наоборот для доставки последней мили, как это уже происходит в случае с роботом-доставщиком «Яндекс.Ровер».

Решения, которые применяются на наших беспилотных автомобилях, были адаптированы под новые задачи и другую динамику движения, по тротуарам с небольшой скоростью», — рассказала Швейко «Газете.Ru».

Сейчас «Яндекс.Ровер» уже используется в коммерческих целях: осуществляет доставку документов и посылок на территории «Сколково». Он может применяться для многих задач — от внутрискладской логистики до доставки продуктов, и со временем количество таких интеграций будет расти, подчеркнули в «Яндексе».

Автопроизводители пока что отстали в этой гонке технологий, но постепенно догоняют IT-гигантов. К примеру, лидер российского рынка коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» испытывает уже четвертое поколение беспилотного автомобиля на платформе «Газель Некст». Для тестирования машины создан специальный полигон, имитирующий городскую среду: смонтированы дорожные знаки, переходы, повороты, парковки, круговое движение, светофоры.

«Сегодня беспилотные автомобили ГАЗ технически готовы к работе на закрытых территориях в реальных условиях эксплуатации, и такие испытания уже проводились совместно с компанией «Газпром». В ближайшее время один из автомобилей будет передан стороннему подрядчику для тестовой эксплуатации в условиях реальной промышленной зоны», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Один из беспилотников также работает на внутризаводском маршруте ГАЗа. Он ездит между Объединённым инженерным центром и главным конвейером.

«Среда обитания» на заводе очень жесткая из-за большого количества бетона, железа, электромагнитных излучений, движение транспорта внутри предприятия тоже достаточно интенсивное, поэтому это отличная площадка для испытания новых технологий», — заметили в «Группе ГАЗ».

Автономные коммерческие перевозки уже используются во многих странах. В прошлом году власти Швеции предоставили разрешение стартапу Einride осуществлять короткие поездки между складом и терминалом в городе Йёнчёпинг в центральной части Швеции. И хотя максимальная скорость грузовика существенно ограничена (5 км/ч),

это уже полноценный беспилотник, поскольку физически человека в машине нет, а оператор контролирует машину удаленно из офиса.

Прежде всего, отсутствие шофера позволяет сэкономить до 30% затрат на его содержание и повысить нормы труда, что существенно снизит затраты на перевозки, подчеркнули в НТИ «Автонет». Впрочем, пока что рано говорить о безоблачном будущем такого транспорта, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Он напомнил о смертельной аварии беспилотника Uber.

В марте 2018 года в городе Темпе беспилотный универсал Volvo сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В тоже время, анализ данных беспилотника Uber показал, что компьютерные алгоритмы системы предотвращения ДТП, предназначенные для оценки степени угрозы и помех, были неправильно настроены.

Оператор беспилотного автомобиля Uber 46-летняя Рафаэла Васкес в момент аварии по данным камеры отвлекалась на свой смартфон — смотрела телешоу. В результате Васкес предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Компания Uber перестала тестировать автомобили в Аризоне, власти штата наложили запрет на движение беспилотников на дорогах общего пользования.

«Собственно какие бы умные статьи не писал искусственный интеллект, какие бы шутки он не шутил, пока что он не готов брать на себя ответственность за жизни человека по крайне мере на дороге. И эта проблема самый главный тормоз внедрения беспилотного транспорта, она еще не скоро сдвинется с места», — уверен Ифанов.