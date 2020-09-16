Хотели откупиться: Германия пыталась договориться с США по «СП — 2»

Министерство финансов Германии предлагало американским властям выделить деньги на строительство терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на беспрепятственное окончание строительства российского проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

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В материале отмечается, что глава немецкого ведомства Олаф Шольц сначала сделал это предложение американскому коллеге Стивену Мнучину в устной форме. Затем, 7 августа, он якобы направил и письменное предложение.

Предполагалось, что терминалы для приема СПГ могут быть построены в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Министерство ФРГ предлагало США выделить на эти цели до миллиарда евро, утверждает газета.

«Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2». Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются», — приводит Zeit предложение из послания.

Представитель Минфина ФРГ Кристоф Кун, в свою очередь, не стал комментировать эту информацию. «Мы не комментируем отдельные сообщения прессы», — цитирует представитель ведомства «Интерфакс».

Die Zeit в материале также напоминала, что 24-25 сентября пройдет саммит ЕС. На нем, по данным издания, лидеры стран сообщества намерены обсудить будущее проекта «Северный поток — 2» на фоне инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

После того, как ему стало плохо на борту самолета, из-за чего он долгое время не приходил в себя, в Германии и ЕС начались ожесточенные споры о том, стоит ли приостанавливать реализацию «Северного потока — 2».

В частности, лидеры германской партии «Союз-90» / «зеленые» в категоричной форме потребовали прекратить строительство газопровода. В свою очередь в либеральной Свободной демократической партии ФРГ предложили ввести лишь временный мораторий.

Официальная и точная позиция Германии по этому вопросу пока не ясна. Например, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что скептически относится к перспективам введения подобных санкций.

В то же время глава МИД Германии Хайко Маас после того, как немецкие специалисты заявили об обнаружении следов вещества группы «Новичок», выразил надежду, что Россия не вынудит Германию «сменить позицию», в СМИ и наблюдателями это трактовалось как угроза остановить проект.

По словам официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, канцлер ФРГ Ангела Меркель «присоединилась к словам» главы МИД.

Со строительством «Северного потока — 2» связана долгая история иностранных санкций. Основным их источником выступали США.

Американские власти, вводя санкции и мешая введению проекта в эксплуатацию, отмечали, что «защищают Европу» от монополии России и, по их мнению, дополнительного инструмента политического давления на ЕС.

Президент России отвечал, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер. Он заверял, что Москва не будет его использовать в политических целях.

В то же время эксперты обращали внимание, что у США есть свой интерес в этой истории. Уже долгое время американская сторона пытается продвинуть свой СПГ на европейский рынок, но пока безуспешно. Появление «Северного потока — 2» может поспособствовать тому, что Европа совсем потеряет интерес к СПГ из США.

Санкции со стороны американских властей были введены в декабре прошлого года. Ограничения были направлены на иностранных партнеров России, которые участвовали в строительстве газопровода. Санкции привели к тому, что швейцарская Allseas, которая занималась прокладкой труб, приостановила работы и отозвала свои суда, когда осталось проложить всего 160 км труб.

Поиск своего трубоукладчика занял время. В итоге российские власти перебросили в район прокладки судно-трубоукладчик «Академик Черский». Но на этом власти США не собираются останавливаться и намерены ужесточить меры противодействия.

Реализацией «Северного потока — 2» занимается Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является «Газпром». Компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, европейские партнеры проекта, в общей сложности финансируют проект на 50% — каждый на сумму до 950 млн евро.