Двойные налоговые льготы: чем россиян привлекут на биржу

В России могут появиться инвестиционные счета нового типа с двойными налоговыми льготами. С такой инициативой выступила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в ходе встречи руководства Банка России с представителями индустрии профессиональных финансовых посредников и управляющих компаний. Проработку такого предложения подтвердил «Газете.Ru» глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

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Авторы инициативы предлагают создать третий тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3), который дополнит два уже существующих. Сейчас из ИИС первого типа можно получать налоговый вычет ежегодно, с внесенных сумм, а из ИИС второго типа — через освобождение от подоходного налога при снятии средств с ИИС по прошествии оговоренного срока. Для третьего типа ИИС НАУФОР предлагает совместить оба вида льгот за более продолжительное ограничение на снятие средств со счета.

ИИС третьего типа станет чем-то вроде смеси ИИС первого и второго типов, и будет при этом обладать достоинствами того и другого, поясняет Алексей Тимофеев. По его словам, такой подход наиболее целесообразен, поскольку в противном случае желающих заморозить свои средства на срок более трех лет не будет.

Сам Банк России эту инициативу пока что не комментирует. Пресс-релиз на сайте ЦБ по итогам встречи гласит, что, «по мнению Банка России, несмотря на высокие темпы роста, рынок ценных бумаг имеет значительный потенциал. И сейчас основная задача, которая стоит перед участниками рынка, – не разочаровать людей, которые выбрали финансовые инструменты для инвестиций, завоевать их доверие».

За первые полгода 2020 года число индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 46,3% (на 764,5 тыс.), достигнув 2,414 млн, приводит данные Мосбиржи гендиректор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон. Лидерами по приросту ИИС в первой половине 2020 года стали Сбербанк (рост на 346,1 тыс., или на 41,9%, до 1 млн 173,0 тыс.), »Тинькофф банк» (+213,1 тыс., или в 2,24 раза, до 385,4 тыс.) и ВТБ (+130,9 тыс., или на 49,7%, до 394,0 тыс.). По данным финансиста и члена Ассоциации профессиональных директоров АНД Николая Неплюева, за первое полугодие 2020 года россияне внесли на ИИС средств на сумму 50 млрд рублей, что практически в полтора раза больше, чем в 2019 году.

«Очевидно, что на фоне падения ставок по депозитам все больше средств граждан перетекает на фондовый рынок, а кредитные организации предлагают своим клиентам не просто забрать средства со счетов, а вложить их в более доходные инструменты, в том числе ИИС», — объясняет Майкл Росс-Джонсон, отмечая, что за 8 месяцев текущего года число частных инвесторов на ММВБ выросло в два раза (с 3 млн в январе до 6 млн в августе).

Николай Неплюев при этом отмечает, что ИИС первого и второго типа существенно ограничивают возможности инвестора, в том числе, и в сумме вклада до 1 млн рублей в год, в то время как ИСС-3 позволит инвестировать до трех млн рублей в год.



«Предполагается, что ИИС третьего типа будет пользоваться большим спросом, поскольку уже сейчас к нему имеется существенный интерес со стороны частных инвесторов. Наиболее заманчивое отличие ИИС-3 от двух первых типов заключается в освобождении от налогов при снятии ежемесячных небольших сумм и возможности передавать его по наследству», — указывает финансист.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко обращает внимание на тот факт, что смена типа ИИС — очень непростой вопрос, и внутри налогового периода поменять тип ИИС нельзя. Если клиент уже воспользовался льготой, то при смене типа ему самостоятельно придется вернуть в бюджет полученные льготы.

Большинство выбирает ИИС первого типа, потому что по нему льгота, как правило, больше, говорит Ващенко. При этом он указывает, что если введут третий тип ИИС, то первые два потеряют смысл, однако, по мнению эксперта, удвоение налоговых льгот все же маловероятно.

По мнению Майкла Росс-Джонсона, ИИС-3 все же будет работать на популяризацию второго типа ИИС — льготные счета с длительными сроками более привлекательны и для банковской системы, так как дают возможность увеличить объем «длинных денег». Вариант с третьим ИИС затронет инвесторов, имеющих возможность делать значительные инвестиции. Эксперт считает это правильным шагом, так как такой слой клиентов и является более привлекательным для финансовой сферы и российской экономики, поскольку позволяет увеличить объем денег для инвестиций.

«Увеличение внутренних заимствований давно стало целью Минфина и ЦБ — на счетах граждан скопились серьезные средства, которые никаким образом в экономику не поступают. Но с популяризацией разных инструментов биржевого рынка ситуация изменилась, граждане стали активнее вкладываться в разные фонды и ценные бумаги», — говорит «Газете.Ru» Росс-Джонсон, указывая, что создание нового типа ИИС — это еще одна мера по популяризации фондового рынка для частных инвесторов, для которых будет привлекательным получить сразу два налоговых вычета при вложении серьезных средств на длительный срок.

Для населения это отличная возможность научиться управлять своими финансами и обеспечить безбедную старость собственными усилиями, а для банков — постоянный приток инвестиционных средств, который увеличит лавирование в инвестиционном коридоре с перспективой снижения процентных ставок, считает Николай Неплюев. Поскольку наличие ИИС-3 не исключает возможности наличия счетов двух первых типов, это позволит больше инвестировать и избавит от привычки хранить наличные деньги, уверен эксперт.