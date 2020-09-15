Не на шее государства: ДОМ.РФ увеличил выплаты дивидендов

Сегодня в институте развития ДОМ.РФ, который занимается жилищной сферой, включая ипотечный вопрос, исполнение нацпроектов, реализацию федерального имущества и стройкой арендного жилья, сообщил, что намерены отчислить почти 15 млрд дивидендов. Ранее об этом докладывал президенту гендиректор компании Виталий Мутко, сейчас же от слов перешли к делу.

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При этом дополнительно по 1,6 млрд рублей будут выделены в качестве имущественного фонда Фонду дольщиков, а также как финпомощь на достройку жилищно-строительного кооператива «Остров», который вот уже несколько лет не могут завершить для сотрудников Дальневосточного федерального университета. Дополнительно ДОМ.РФ направит 2,1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комфортной городской среды.

Таким образом, совокупный объем распределения составит 20,2 млрд рублей или 99% чистой прибыли ДОМ.РФ за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Всего c 2015 года на выплату дивидендов в федеральный бюджет ДОМ.РФ будет направлено 52,8 млрд рублей.

«При этом с учетом имущественных взносов и иного распределения прибыли в соответствии с отдельными директивами Правительства РФ – 73,5 млрд рублей или 77% от уставного капитала, сформированного государством при создании единого института развития в жилищной сфере», - говорится в сообщении компании.

По словам Кирилла Лукашука, генерального директора агентства НКР, для системного развития жилищного сектора и рынка ипотеки в России необходима консолидация ресурсов на этом направлении. Логично было бы, чтобы компания на направляла всю свою прибыль не в казну, а использовала ее для наращивания объектов проектного финансирования, ипотечной секьюритизации, запуска рынка арендного жилья.

«Как получается, с одной стороны, решение о выплате дивидендов и распределении прибыли является позитивным сигналом – это свидетельствует о том, что компания эффективно работает и реализует задачи в жилищной сфере. В примере с ДОМ.РФ, по сути, за 6 лет компания вернула государству три четверти инвестиций. С другой стороны, у такой политики есть и обратная сторона – где брать средства на развитие в направлении столь высоких национальных целей», - высказался Лукашук.

Экономист Андрей Бархота полагает, что институт развития отрабатывает каждый рубль, вложенный в него ранее. «Отчисление почти всего объема чистой прибыли компании в федеральный бюджет – это абсолютный вклад компании в мобилизационную бюджетную политику государства. Однако для сохранения финансовой устойчивости группы важно, чтобы такая практика носила единичный характер, поскольку заметную часть полученной прибыли компания призвана реинвестировать в собственное развития, осуществляя долгосрочные капиталовложения и, пополняя капитал», - поделился мнением эксперт.

Он напомнил, что за последние 5 лет группа существенно расширила спектр своей деятельности, и дополнительный запас капитала не был бы лишним. Это особенно актуально для масштабных планов выпуска ипотечных ценных бумаг в рамках амбициозных планов секьюритизации ипотечных портфелей. «Тотальный норматив дивидендных выплат снижает мотивацию компании к повышению своей финансовой и операционной эффективности, стимулируя осуществлять инвестиции в развитие в виде роста операционных издержек», - добавил Бахота.

Напомним, что сейчас ДОМ.РФ занимается рынком ипотечных ценных бумаг, на нем все проектное финансирование, вовлечение в оборот федеральных земель для жилищного строительства, внедрение современных стандартов городской среды, развитие арендного жилья. Кстати, недавно сам Мутко рассказал о готовности участвовать в становлении рынка социальной аренды в стране и развитии индивидуального жилищного строительства.

На базе ДОМ.РФ создана единая информационная система жилищного строительства, обеспечивающая прозрачность отрасли для каждого из участников, в первую очередь – для покупателей строящегося жилья.