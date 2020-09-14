Пик пройден: выдача ипотеки в августе побила рекорд

Августовский объем ипотечных кредитов в России установил новый рекорд, подсчитали «Дом.РФ» и агентство Frank RG. По их предварительной оценке, объем выданных кредитов в августе стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка. Всего за прошлый месяц было выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей, что на 59% выше показателя аналогичного периода прошлого года в денежном выражении, и на 38% выше в количественном.

В целом, по оценке «Дом.РФ», в период с января по август в стране выдано 895 тыс. ипотечных кредитов — это на 14% больше аналогичного периода прошлого года в объеме и на 26% в денежном выражении (на общую сумму 2,2 трлн рублей).

По мнению экспертов компании, драйвером роста явилась программа льготной ипотеки, по которой выдано свыше 90% всех кредитов на первичном рынке. Аналитики «Дом.РФ» прогнозируют, что в общей сложности по итогам 2020 года ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей.

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Рынок практически восстановился – заявок от покупателей много, банковские выдачи увеличились, топовые банки даже не справляются с таким количеством заявок, говорит директор по продажам «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Ирина Туманова, подтверждая, что в первую очередь этому способствовало внедрение льготной ипотеки.

С ней соглашается эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский:

«Объемы выдачи ипотечных кредитов в новой реальности оказывались выше прогнозов. Достаточно того факта, что весь объем финансирования по льготной ипотеке уже выбран. Она и стала одним из главных драйверов роста кредитного портфеля в августе. Помимо нее, на руку играет снижение ставок по кредитам, девальвация рубля и вывод денежных средств с банковских депозитов», — отмечает собеседник «Газеты.Ru».

Ирина Туманова добавляет, что на покупку квартиры решились даже те, кто не планировал до этого брать новое жилье, и людям чисто психологически стало проще оплачивать ипотеку по сниженной ставке в 6%, нежели под 9%.

«Однако проблемы с первоначальным взносом все еще присутствуют. Людям по-прежнему сложно накопить нужную сумму. Многие понесли серьезные финансовые потери из-за самоизоляции — об этом говорит и тот факт, что государство решило снизить разрешенный первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%», — говорит Туманова.

По мнению управляющего партнера компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Марии Литинецкой, вывод о полном восстановлении рынка уместно будет делать по итогам года, если за весь 2020 год банки выдадут больше кредитов, чем за весь 2019 год. Пока что за первое полугодие в России выдали только на 5% больше кредитов, чем в аналогичный период 2019 года — соответственно, нужно «пережить» осень, когда вероятно повторение негативных последствий пандемии осеннего периода, говорит Литинецкая.

Алексей Кричевский считает, что спрос на ипотеку постепенно будет снижаться уже в этом месяце, несмотря на всевозможные стимулы со стороны застройщиков и банков, поскольку решения о продлении программы льготного кредитования по ипотеке еще нет и, скорее всего, продлевать ее не будут.

«То есть возможность получить кредит под скромный процент есть только в ближайшие полтора месяца. Дальше будет очень серьезное падение спроса. Часть покупателей уйдет на вторичный рынок, но он и так серьезно просел и будет постепенно терять в стоимости – за текущий год цены в Москве выросли только на 1% по сравнению с 10% в новостройках. Количество «хороших» заемщиков сокращается, критерии выдачи ужесточаются из-за падения доходов банков от выдачи кредитов», — поясняет эксперт, добавляя, что пик выдачи кредитов уже пройден.

Совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин обращает внимание на тот факт, что сейчас основную угрозу рынку представляет вероятная новая волна заболеваний коронавирусом и возможные ограничительные меры властей. Кроме того, 1 ноября может произойти поворотный момент в выдаче ипотеки, когда завершится программа субсидирования.

«Если она [программа субсидирования] не будет продлена, то ставки по кредитам на новостройки вырастут до уровня 8% годовых (сейчас под такой процент выдают займы вне программы и на рынке вторичного жилья). Это, конечно, приведет к существенному спаду активности покупателей, замедлению восстановления строительной отрасли», — говорит эксперт. При этом он считает, что в условиях неопределенности ситуации с коронавирусом и стагнации в экономике, поддержку отрасли прекращать нельзя. «Полагаю, программа субсидирования может быть продлена до февраля 2021 года», — добавляет Щекин.

Об этом же говорит и Ирина Туманова: она указывает, что господдержка должна продлиться хотя бы до весны следующего года, чтобы рынок восстановился окончательно, однако это зависит от финансовых возможностей государства.

При этом Алексей Кричевский отмечает, что пугать покупателей должно не возвращение высоких процентных ставок, а нечто другое:

«Вполне возможно, что эти цены — многолетние максимумы, и в ближайшие несколько лет расти уже не будут, а в долларах – только сокращаться из-за девальвации. Поэтому уже сейчас к вопросам покупки жилья, особенно в ипотеку, стоит подходить крайне осторожно», — предупреждает эксперт.