Надежды не оправдались: ОПЕК разочаровалась в восстановлении экономики

Слабые данные по восстановлению мировой экономики вынудили ОПЕК снизить ожидания по спросу на нефть в этом году. В сентябрьском докладе организации указано, что сокращение потребности рынка по итогам 2020-го составит 9,5 млн баррелей в сутки, хотя раньше этот показатель оценивался на 0,4 млн баррелей выше.

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Пессимистичные настроения ОПЕК в основном вызваны плохими цифрами в Азии, в особенности Индии, где изо дня в день заболеваемость коронавирусом бьет рекорды. Например,

в субботу 12 сентября там выявили более 97,5 тыс новых случаев, что стало рекордом с начала пандемии. Всего в стране выявили 4,65 млн заболевших, а сама страна сейчас занимает второе место в мире по числу больных.

Проблемы с коронавирусом ОПЕК отмечает и в других странах, указывая, что продолжающаяся пандемия существенно бьет по спросу на нефть, и новые вспышки могут только усугубить ситуацию на рынке. Одним из следствий этого остается низкий рост потребления топлива в транспортной отрасли развитых стран.

В то же время участников ОПЕК теснят производители из стран, не присоединившихся к соглашению об ограничении добычи.

«Прогноз добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2020 году пересмотрен в сторону повышения на 360 тыс. баррелей в сутки в связи с более быстрым, чем ожидалось, восстановлением добычи в США в июне. Показатель [по США] увеличился на 1 млн баррелей в сутки в месячном выражении и теперь ниже показателя годом ранее на 2,7 млн баррелей в сутки. Восстановление добычи уже началось в США, Канаде и Латинской Америке в III квартале», – упоминается в докладе (цитата по ТАСС).

В самой ОПЕК тоже наращивают нефтедобычу, но это происходит в рамках договоренностей, причем в сентябре условия были выполнены на 103%. Это связано с тем, что в этот период свою добычу урезали несколько стран, не сумевших сделать это раньше. В первую очередь речь идет об Ираке, снизившем добычу на 100 тыс. баррелей в сутки за прошедший месяц (до 3,65 млн бочек).

Основной прирост добычи внутри ОПЕК обеспечили сразу несколько стран. Первое место заняла Саудовская Аравия, подняв этот показатель на 0,475 млн баррелей в сутки, затем идут ОАЭ, прибавившие 180 тыс. баррелей в день, а третье занял Кувейт, который начал выкачивать на 127 тыс. бочек в день больше.

Что касается России, по мнению аналитиков ОПЕК, в этом году страна суммарно снизит добычу нефти на 9,8% (такая же цифра называлась и в прошлый раз) – до 10,32 млн баррелей в день. Напомним, что в прошлом году этот показатель равнялся 11,44 млн баррелей.

Цены падают

Начало сентября в целом разочаровало многих экспертов, ожидавших, что мировая экономика начнет восстанавливаться быстрее, а цены на нефть пойдут вверх. Еще в конце первой недели котировки эталонной марки Brent упали ниже $40, обновив трехмесячный минимум.

Но даже несмотря на то, что после этого цены чуть подросли, нефть не смогла удержаться выше этой отметки и сейчас торгуется на уровне $39,54. Отметим, что

росту цен пока не поспособствовали даже сообщения о формировании тропического шторма «Салли» у берегов Мексиканского залива, из-за которого Chevron приступила к эвакуации сотрудников с двух платформ, а Royal Dutch Shell, BHP, BP и Hess Corp готовы сделать то же самое в случае необходимости.

Одним из серьезных факторов, давящих на нефтяные котировки, остается очередная фаза ценовой войны, а именно – очередное объявление скидок для азиатского рынка со стороны Saudi Aramco (14 сентября вслед за Саудовской Аравией аналогичные скидки объявил Ирак). Еще в начале сентября генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в статье для Forbes отмечал, что

это остается основной проблемой для мирового нефтяного рынка: производители «расталкивают друг друга локтями и ждут, когда у партнеров-конкурентов начнутся необратимые проблемы».

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» ведущие аналитики нефтяного рынка сделали прогнозы по нефтяным ценам на сентябрь и до конца года. И на данный момент они сбываются:

эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов предположил, что нефть будет торговаться на уровне $38-41 и к концу года подорожает до $41-43, а аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк для сентября обозначил коридор от $39,5 до $44 за баррель, но только в том случае, если мировая экономика будет постепенно восстанавливаться.