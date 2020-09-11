Попал на карандаш: фургон из ДТП с Ефремовым проверит Росстандарт

Росстандарт проведет проверку оценки соответствия требованиям безопасности модели Lada Granta пикап, в которой погиб водитель Сергей Захаров в результате тяжелого ДТП с участием народного артиста Михаила Ефремова.

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«Когда мы узнаем о потенциальных неисправностях автомобилей или ДТП, в том числе от коллег из МВД или СМИ, мы запрашиваем информацию у производителей о том, что, собственно, произошло. Такое право у нас есть по закону о техрегулировании. По итогам изучения полученных материалов, мы принимаем решение о дальнейших действиях – это может быть добровольный отзыв автомобилей или проверка в рамках госнадзора», — рассказал «Газете.Ru» заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В ведомстве отметили, что в целях определения возможного несоответствия конструкции транспортного средства марки «ВИС 2349» (коммерческое наименование Lada Granta пикап) требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» Росстандартом запрошены сведения у производителя и органа по сертификации, проводившего оценку соответствия. Также изучаются материалы из других источников, в частности из МВД, уточнили в Росстандарте.

При выявлении нарушений со стороны дочерней компании «АвтоВАЗа» — ООО «ВИС-Авто» — либо сертификационного органа, Росстандарт имеет право приостановить реализацию автомобилей. В этом случае производитель должен внести изменения в конструкцию машины и объявить отзывную кампанию для уже проданных. Если же автопроизводитель на это не пойдет, то регулятор может запретить выпуск в обращение техники, отозвав одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В июне этого года агентство уже воспользовалось этим правом, приостановив реализацию китайских автобусов Golden Dragon, у которых был выявлен ряд серьезных проблем.

В тоже время в Росстандарте подчеркнули, что пикап ВИС не относится к легковым автомобилям (категория М1), а считается легким грузовиком (N1). На этот тип автомобилей не распространяются требования Правил ООН № 94 (тест на фронтальный удар), которые применяются к категории М1 (легковые автомобили). В связи с этим сертификационные испытания по указанным параметрам легких грузовиков, в соответствии с регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», не проводятся, уточнили в агентстве по метрологии и техрегулированию.

В компании «АвтоВАЗ» (100% владелец ООО «ВИС-Авто») также акцентировали внимание на том, что

фургон ВИС полностью сертифицирован по российским нормам, как транспортное средство категории N1.

«Перед получением ОТТС машина прошла все предписанные этому классу тестирования», — сказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

7-го сентября автомобильная газета «Авторевю» опубликовала результаты независимого краш-теста Lada Granta пикап. Журналисты попытались ответить на вопрос, были ли шансы у водителя Захарова выжить в таком автомобиле. Помимо прочего впервые в России коммерческий автомобиль был проверен по российской методике испытаний ARCAP — лобовой удар на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер из алюминиевых сот, перекрытие во время удара составляет 40% от ширины передка автомобиля. Эта методика аналогичная тем, что существуют в Европе (Euro NCAP), Японии (JNCAP) и Австралии (ANCAP).

В результате краш-теста «Авторевю» фургон «ВИС-2349» смог заработать только одну звезду из пяти возможных и лишь 3,7 балла из 16 возможных. По международной классификации это означает буквально следующее:

«предельно низкий уровень противоаварийной защиты, практически отсутствуют технологии предотвращения столкновений».

Для сравнения, полноценный седан Lada Granta с подушкой безопасности ранее смог заработать в ARCAP 3 звезды.

Главная проблема заключается в том, что технически фургон представляет из себя отпиленную половину кузова седана Lada Granta, приваренную к рамному грузовому шасси, из-за этого кинетическая энергия удара принимается только передней частью машины и не распространяется на весь кузов. Пикап не держит смещенный удар, говорят эксперты.

«Из-за возросшей снаряженной массы и более высокого центра масс на левый лонжерон действуют более серьезные нагрузки. А особенности изготовления кузова таковы, что даже у новенького ВИСа он ослаблен коррозией. Плюс некачественная сварка.

В результате удара дверной проем сократился (сместился в сторону кабины. — «Газета.Ru») на 138 мм, дверь разрушилась, руль внедрился в салон на 157 мм, а педали встали торчком — жизненного пространства для водителя практически не осталось»,

— констатировали эксперты «Авторевю» .

Комментируя результаты краш-теста газеты Сергей Ильинский из «АвтоВАЗа» заметил, что исследование ARCAP на порядок сложнее действующего в России сертификационного требования к автомобилям категории N1.

«Но даже в такой ситуации пристегнутые манекены не получили летальных повреждений. Об этом прямо говорят цифры теста и это главный результат», — заметил он.

Фургон ВИС проходил стандартную проверку на безопасность для коммерческой техники, эти испытания более щадящие — фронтальное столкновение со 100% перекрытием в бетонную стену на скорости 56 км/ч. Второй тест — удар железным маятником в центр передка с высоты двух метров. При этом в машине отсутствуют манекены и измерительная аппаратура. Оценивается только то, какие последствия удар оказал на геометрию кузова, сместились ли или повредились важные узлы и агрегаты.

Как сообщили в Росстандарте, ведомство планирует на площадке ТК 056 «Дорожный транспорт» с привлечением производителей и экспертного сообщества проработать вопрос о распространении испытания (правила ООН № 94) для легковых машин на доработанные коммерческие авто на легковом шасси. Подобные требования уже давно назрели, соглашается автомобильные эксперт Сергей Ифанов.

«Нет ни единой существенной причины, по которой пикапы и микроавтобусы нужно как-то щадить при краш-тестах. Это такие же автомобили, более того, они больше могут вместить пассажиров. Требования по безопасности к ним нужно давно ужесточать», — убежден эксперт.

В случае остановки продаж фургонов марки Lada Granta никакого ущерба бизнесу «АвтоВАЗа» это не принесет, убежден собеседник. По данным аналитического агентства «Автостат», за первую половину 2020 года было продано всего 4253 автомобиля (-14%) коммерческой линейки Lada, за этот же срок «АвтоВАЗ» реализовал 133 тыс. (-24%) легковых машин. Причем в сегменте коммерческих львиная доля продаж (3601 шт.) — это фургон на базе Lada Largus, который изначально сделан, в том числе, и под коммерческие нужды. У Largus цельнометаллический кузов, который не подвергается распилу.