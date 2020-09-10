«Четкий сигнал»: США ввели санкции против россиян и украинского депутата

Американское Министерство финансов ввело санкции в отношении трех россиян и одного представителя Украины. Власти США приписывают им «вмешательство» в американские выборы, которые намечены на ноябрь этого года.

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В «черный список» попали Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц и гражданин Украины Андрей Деркач.

Украинец ранее опубликовал запись телефонных разговоров (по его утверждению) бывшего президента Украины Петра Порошенко и американских властей. В частности, были опубликованы переговоры с Джозефом Байденом, который был вице-президентом США. Эти разговоры являются свидетельством того, что украинский президент в вопросах политики страны советовался с американцами.

Сейчас Минфин США утверждает, что все четверо причастны к киберпреступлениям.

Россияне проживают в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, они работают в Агентстве интернет-исследований, которое американские власти связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Минфин уверен, что все включенные в санкционный список «действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований)», которое «использует криптовалюту для финансирования деятельности по продолжению оказания злонамеренной активности в мире».

В отношении Агентства ранее уже вводились санкции в связи с приписываемым России вмешательством в американские выборы 2016 года. Тогда спецпрокурор Роберт Мюллер провел расследование, но так и не смог доказать связи избранного президента США Дональда Трампа и российской стороны. Тем не менее власти США не перестают напоминать о том инциденте и продолжают обвинять Москву во влиянии на ход избирательного процесса.

Что касается украинского депутата, Минфин отметил, что Деркач «является российским агентом на протяжении нескольких лет, поддерживая связи с российскими спецслужбами».

Власти США ввели против него ограничения из-за попыток подорвать предстоящие в этом году выборы президента Соединенных Штатов.

Ведомство утверждает, что он с конца 2019 года и в течение 2020 года проводил «скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах». Скорее всего Минфин имеет ввиду Байдена. Он, если исходить из записей телефонных разговоров, хотел, чтобы Порошенко поменял Генпрокурора и «замял» дело, связанное с компанией Burisma. Сын Бйдена имел прямое отношение к этой компании.

Информацию, которую опубликовал Деркач, Минфин США назвал «ничем не подтвержденной». Кроме того, утверждается, что украинский депутат «опубликовал смонтированные аудиозаписи» и «выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей».

В заявлении Минфина США говорится о том, что ограничения касаются собственности и других имущественных интересов, которые находятся в американской юрисдикции. Кроме того, компаниям и организациями из США запрещено сотрудничать с этими лицами. Помимо этого, американские власти заблокировали все компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список люди.

В то же время Минфин вновь утверждал, что Россия «пытается посеять рознь между политическими партиями [США] и вызвать внутренние разногласия с целью повлиять на избирателей в рамках более широких усилий Москвы по подрыву демократических стран и институтов».

Эти санкции в отношении россиян и украинского политика являются «четким сигналом» для Москвы «о недопустимости подобной деятельности», заявили в ведомстве.

«Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для противодействия этим российским кампаниям дезинформации и защиты целостности нашей избирательной системы», — предупредили американские власти.