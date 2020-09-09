ПФР заплатит за ошибки: недоначисленные пенсии предложили компенсировать

В Госдуму внесен законопроект, обязующий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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«Сотрудники пенсионного фонда часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий. Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — передает слова Миронова его пресс-служба.

Предполагается, что размер таких процентов будет исчисляться, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. При этом уменьшить его будет нельзя. «Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путем реализации вышеуказанного механизма», — отмечают авторы документа.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что его принятие не потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета, однако траты ПФР все-таки увеличит.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов напомнил о недавней проверке ПФР со стороны Счетной палаты, в результате которой выяснилось, что фонд недоплатил пенсионерам в общей сложности 2,2 млрд рублей.

«По этой причине нужно создать такую систему, чтобы сотрудники фонда ответственно подходили к исчислению трудового стажа и назначению пенсий, чтобы любая подобная ошибка приводила к финансовым потерям фонда, далее к строгому наказанию ответственного», — цитирует ТАСС Миронова.

В прошлом месяце Счетная палата обнаружила ошибки в системе начисления пенсий. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы Пенсионного фонда с 2017 по 2019 год.

Оказалось, что один человек мог открыть два и более счетов или присвоить один СНИЛС нескольким гражданам, в результате чего система определяла размер пенсии только на одном основании. Это приводило к тому, что размер реальной выплаты уменьшался. К занижению пенсии также могла привести обычная смена имени или фамилии.

Пенсионный фонд не указывал на лицевых счетах фамилию, имя и отчество владельца, которые у него были при рождении, из-за чего у одного человека, опять же, могли возникнуть двойные счета. Так, за три года в ПФР объединили порядка 90 тыс. счетов, в результате чего многим не начислялись доплаты.

В системе была обнаружена еще одна ошибка, но на этот раз не в пользу фонда. В некоторых случаях ПФР продолжал начислять выплаты после смерти пенсионеров, поскольку информация доходила до фонда с опозданием. Родственники умерших могли получить доступ к этим деньгам, в результате чего только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили более 377 млн рублей.

О том, как восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении пенсий, ранее порталу «НСН» рассказывал первый зампредседателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Для решения вышеупомянутых проблем сенатор посоветовал явиться в Пенсионный фонд, чтобы составить соответствующее заявление.

«Если с первой попытки, на взгляд [пенсионера] его претензии не учли и его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз, вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда», — указал Рязанский.

Он также подчеркнул, что ни одно письмо не остается без внимания, и если наличие ошибки подтверждается, перерасчет в любом случае делается в пользу заявителя.

«Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, сохраняет эти выплаты», — объяснил сенатор, добавив, что обнаруженные Счетной палатой ошибки являются рядовыми рабочими недочетами, и это абсолютно допустимая ситуация.