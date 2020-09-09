Низкий процент: россияне отказываются от банковских карт

В апреле-июне 2020 года — в период введения правительством наиболее жестких карантинных мер — россияне стали резко отказываться от депозитных и кредитных карт. По данным Центробанка, за эти три месяца были закрыты 4,5 млн платежных единиц. Это рекордный показатель за последние пять лет, в общей сложности сейчас у граждан на руках находится всего 190,3 млн действующих пластиковых карт.

Аналогичная ситуация в последний раз возникала в 2015 году, в период введения наиболее жестких санкций западных стран в отношении России.

Тогда за январь-март 2015 года количество выданного клиентам банков «пластика» упало сразу на 4 млн единиц. Во втором квартале 2020 года тренд на отказ от пластиковых карт отразился и на их выдаче — число карт увеличилось лишь на 0,5 млн штук, что фактически отражает стагнацию в этом сегменте, сообщают «РИА Новости».

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Опрошенные агентством эксперты сходятся во мнении, что главной причиной массового закрытия счетов, привязанных к пластиковым картам, стали тяжелые ограничительные меры, которые нанесли серьезный удар по экономике государства и частных компаний. Падение динамики выдачи новых пластиковых карт аналитики связывают с ужесточением банками условий для клиентов.

Кроме того, на банковский «пластик» отрицательно влияет перенасыщение рынка этим финансовым продуктом: в среднем у одного трудоспособного гражданина уже есть примерно три карты, одна из них используется наиболее часто при ежедневных покупках, а остальные карты находятся в спящем режиме, поскольку были взяты по принципу «на всякий случай», считает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем», — приводит агентство мнение Лагуткина.

Аналитик финансовой группы «Брокеркредит сервис» (БКС) Егор Дахтлер убежден, что кризисные явления в экономике вторичны, если говорить о главных причина тренда на отказ от пластиковых банковских карт.

«Люди все чаще понимают, что иметь большое количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и невыгодно, поскольку может взиматься комиссия за обслуживание по каждой карте»,

— полагает аналитик БКС.

Аналогичной точки зрения придерживается управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР) Михаил Доронкин. По его словам, раньше потребители стремились получить несколько карт в надежде на кешбэк. Однако у нескольких крупных игроков в последнее время были сильно урезаны программы лояльности, в результате граждане не считают нужным содержать столь значительное число кредиток.

Сами банки также стали более аккуратно выбирать клиентов для выдачи им пластиковых карт, поскольку кредитная организация тратит много средств на выпуск незадействованного «пластика», его доставку и хранение в филиале, а также последующую утилизацию, считает Олег Лагуткин из «Эквифакс».

«В третьем-четвертом кварталах мы ожидаем некоторого роста эмиссии карт за счет снятия большинства ограничительных мер, а также за счет мер Центробанка по снижению для банков дополнительной нагрузки на капитал по потребительскому кредитованию. В то же время рост едва ли будет значительным, и, скорее всего, по итогам года количество кредитных карт в обращении окажется примерно на уровне прошлых лет», — сообщила старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

Немаловажной причиной отказа россиян от банковского пластика могли стать и активизировавшиеся мошенники, с которыми кредитным организациям все труднее бороться. Кроме того, зачастую источником утечки данных кредиток становятся мобильные приложения.

Так, в четверг 3 сентября стало известно о том, что мошенники завладели информацией о 55 тысяч банковских карт россиян, которые заказывали товары из Китая с помощью приложения маркетплейса Joom. Эксперты отмечают, что атака хакеров проводилась непосредственно на серверы Joom либо его контрагента. Поэтому банки не могли защитить безопасность данных клиентов.