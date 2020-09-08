Антикризисный продукт: в России резко выросли цены на гречку

Потребительские цены на бобовые и крупы в августе выросли на 24,5% к аналогичному периоду прошлого года, по данным Росстата. Этот сегмент демонстрирует самый высокий рост стоимости на продовольственном рынке.

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Среди самых дорогих круп — гречка, цены на нее пошли в рост еще в июле. Тогда они увеличились в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года — до 87,1 рубля за килограмм.

Действительно, потребительские цены на гречневую крупу выросли рекордно, однако стоит учесть, что в 2018-2019 годах цена на эту крупу была относительно невысокой, около 49 руб./кг по июльским показателям, уточнят аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

«А, например, в июле 2017 года цена была практически как сейчас — свыше 90 руб./кг. В 2011-м цены на гречку доходили и до 110 руб./кг», — говорит эксперт.

По итогам восьми месяцев этого года гречка подорожала на 34,9%, уточнили «Газете.Ru» в Росстате. За август рост замедлился, составив всего 0,2%.

Вторая популярная в России крупа — рисовая — тоже дорожает. Хотя за прошлый месяц рис подешевел на 0,1%, но подорожал с начала года на 13,4%, уточнили в Росстате.

Гречка и рис как зеркало пандемии

Рост цен на гречку не сравним ни с каким другим популярным продуктом. Традиционное подорожание, например, сахара в конце лета — в связи с заготовкой варенья — оказалось скромнее, чем рост цен на гречку. Сахар-песок по данным за август вырос в цене всего на 0,6%. Макаронные изделия тоже показали в августе рост, но только на 9,1% к августу прошлого года. Тем не менее, макароны увеличивались в цене почти в четыре раза скромнее гречки.

Сопоставимые с гречкой темпы роста показывают только яблоки. Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на них уже в июне текущего года: стоимость 1 кг яблок в рознице была 136 рублей (в июне 2019 года — 105,3 рубля, в июне 2018-го — 110,5 рубля). В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30-45%. К примеру, яблоки сорта «Фуджи» подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, «Гала» — на 44%, «Голден Делишес» — на 38%.

Минсельхоз попытался оправдать подорожание яблок традиционно: неурожай и поздний сбор. «Сбор яблок в ЮФО и СКФО в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике», — цитировал «Интерфакс» позицию Минсельхоза.

При росте розничных цен на эти крупы Росстат фиксирует рост посевных площадей, занятых под гречиху. По единодушном мнению экспертов, рост посевных площадей должен оказывать давление на цены. Но этого не происходит.

По данным за первое полугодие рост посевов гречихи составил 7,9% — до 870,7 тыс. га.Риса тоже стали сеять в этом году больше на 1,1% — до 196,2 тыс. га.

Ситуация с гречихой действительно неоднозначная, отмечает эксперт ИКСИ Каныгина. «Хотя площади под гречихой и выросли в этом году до 871 тыс. га, однако тут сказывается статистический эффект низкой базы прошлого года, когда площадь посевов была наименьшей за последние 16 лет», — уточняет эксперт.

По ее подсчетам, в целом с 2004 по 2018 годы посевные площади под гречихой колебались в широчайшем диапазоне, нехарактерном для других видов круп – от 906,7 тыс. га до 1692 тыс. га.

Дефицита запасов нет, а рост цен есть

Как уточняет Каныгина, на цены гречневой крупы могли бы негативно повлиять ее запасы. При условии, что на рынке возник дефицит или запасы стремились бы к нулю. Но этого не случилось даже вопреки ажиотажному спросу в марте, когда россияне на фоне объявленной властями пандемии стали скупать крупы и другие продукты с длительным сроком хранения. Спрос на крупы в середине марта, по данным компании Nielsen, достигал 170-200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях оказались уже в июле 2020 наименьшими за последние три года и составляли 54,6 тыс. тонн. Против 88,5 тыс. тонн и 76,3 тыс. тонн в 2018 и 2019 соответственно. Но, тем не менее, запасы имелись, дефицита не наблюдалось», — добавляет эксперт.

На значительное колебание цен на гречку указывали и в антимонопольной службе. «Средние потребительские цены на гречневую крупу составляли в 2016 году — 86,73 руб/кг, в 2017 году — 60,95 руб/кг, в 2018 году — 47,88 руб/кг, в 2019 году — 57,37 руб/кг. Таким образом, цены на продовольственные товары не имеют постоянной тенденции к росту, а могут колебаться от года к году в зависимости от предложения товара», — пояснили «Газете.Ru» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Вместе с тем ФАС России продолжает проводить проверки на рынке гречневой крупы.

«Мы проверяем и будем проверять, доведем дело до логического конца — больших многомиллионных штрафов и, возможно, уголовных дел. Другой вопрос, что это большой объем работы: проверки идут в десятках регионов и мы проверяем десятки компаний. Все это может занять достаточно много времени», - считает начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Яблочный пирог монополистов

Совсем иная ситуация складывается с ценами на яблоки. ФАС дает понять, что с этим популярным фруктом могут возникнуть проблемы. «По информации, представленной производителями, яблоки реализуются через прямые поставки в федеральные торговые сети по итогам открытых торгов на специализированных электронных площадках. При этом существенного роста цен у отечественных производителей не выявлено, что подтверждается данными торговых сетей», — отметили в ФАС в комментарии для «Газеты.Ru».

Однако прямые поставки яблок отечественных производителей торговым сетям были завершены в апреле и мае, уточнили в службе. Дальнейшие закупки осуществлялись только у оптовых поставщиков, цена яблок у которых значительно выросла в период с мая по август.

«В связи с этим ФАС России планирует проверить формирование цен у оптовых поставщиков яблок», — проинформировала антимонопольная служба.

Вырастет ли в цене гречка в ближайшие месяцы — неизвестно. Как следует из мониторинга компании «ПроЗерно», оптовые цены на гречневую крупу пока что сохраняют неустойчивое равновесие. В феврале этого года средняя цена гречки составляла 39 759 руб. за тонну, сейчас по итогам августа тонна этой крупы стоит в среднем 48 194 руб. То есть, рост оптовых цен уже начался и следующий этап — рост цен на прилавках. Но в прошлом году в сентябре цены на гречку в оптовом звене обваливались и до 28 268 руб. за тонну. Розничные цены, при этом, сильно не снижались.

По прогнозу Российского зернового союза, цена на эту крупу может снизиться в октябре. К этому времени в продажу начнет поступать новый урожай. Эксперты такой прогноз разделяют не полностью. «Сейчас есть неопределенность в отношении урожая, участники рынка прогнозируют рост валовых сборов гречихи на 5-7%. Но рост посевных площадей еще не гарантирует больших валовых сборов, многое зависит от урожайности, погоды», — отмечает Каныгина из ИКСИ.

Эксперт считает, что россияне, не полностью использовали гречку, закупленную на волне страха перед пандемией. «В оптимистичном сценарии, при неплохом урожае цены на гречку стабилизируются до конца года, однако в случае, например, второй волны коронавируса возможен и новый виток ажиотажного спроса и роста цен», — заключает эксперт.