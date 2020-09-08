Плохой урожай: в России подорожают семечки

Россия в этом году столкнется с дефицитом подсолнечного масла и семечек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет центра «Совэкон». Проблема вызвана засушливыми весной и летом: в этом году по всей стране соберут только 11,8 млн тонн маслосемян, что станет худшим показателем с 2017 года. Причем на юге страны и на Северном Кавказе соберут максимум 3,3 млн тонн этой культуры — на треть меньше, чем в прошлом году.

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Дефицит может привести к «взрывному росту цен», сообщают в «Совэконе». По мнению экспертов организации, в перспективе цены на подсолнечник вырастут сразу на 20%. Сейчас тонна этой культуры стоит 22,5 тыс. рублей.

В ближайшее время подорожает не только подсолнечник. На днях агентство «Прайм» сообщило, что к концу года общая инфляция в стране может превысить таргет Банка России в 4%, ведь еще по итогам июля она выросла до 3,4%.

Заметный рост цен может начаться с октября: в первый месяц осени он традиционно замедляется из-за значительного увеличения предложения свежей сельскохозяйственной продукции, которая попадает на рынок по окончании сбора урожая.

Но уже в середине осени этот фактор перестанет удерживать общий рост цен, уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По мнению эксперта, проблема в структурной инфляции, вызванной индексацией тарифов энергетическими компаниями, ростом топливных цен и издержек бизнеса, пострадавшего от коронакризиса. Из-за этого к концу декабря годовая инфляция может превысить уровень в 4,5%, сказал аналитик агентству «Прайм».

Некоторые эксперты настроены еще менее оптимистично. Так, главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков на днях рассказал РИА «Новости», что по его прогнозу

уже в сентябре инфляция может ускориться до 3,8% из-за отложенного повышения тарифов ЖКХ в некоторых регионах и подстройки цен к постепенному восстановлению потребительского спроса.

Единственное что может заметно сдержать цены, — укрепление рубля по отношению к остальным валютам, которое приведет к удешевлению импортной продукции. Но многие эксперты слабо верят в реализацию такого сценария: в понедельник 7 сентября курс евро впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей.

«Технически в паре «доллар-рубль» мы подошли к важному уровню 76,20, ну, а «евро-рубль» уже торгуются на исторических максимумах. Дорога открыта и к целям в районе 100 рублей за евро», — сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.

Отметим, что некоторые аналитики все же ждут более сдержанных темпов роста потребительских цен. Так, Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич сказал РИА «Новости», что на инфляцию будет давить снижение потребительского спроса, в результате которого показатель останется в рамках таргета Банка России.

На что взлетят цены

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты предположили, что из-за девальвации рубля в первую очередь подорожают автомобили и запчасти для них, а также бытовая техника и электроника. То же с продуктами питания и лекарствами, в производстве которых используются иностранные компоненты.

Изменятся цены и на товары, подверженные сезонному и ситуативному спросу, например зимняя одежда и товары для активного зимнего отдыха.

Кофе тоже будет дорожать, но в этом случае влияет не только снижение курса рубля: за последние два месяца цены на зерно выросли на мировом рынке на 20%.

Уже подорожали и овсяные хлопья. Ранее издание РБК писало, что оптовые цены на овес и хлопья из него (имеются в виду хлопья «Геркулес») в августе достигли рекордных 26,8 тыс. рублей за тонну, хотя год назад она стоила 19,7 тыс. рублей.

Это происходит из-за продолжающегося сокращения посевных площадей под культуру. Свои коррективы в рыночные цены внесли неблагоприятные условия в сибирских регионах, где преимущественно выращивают овес. Все это привело к тому, что розничные цены в июле выросли на 10% год к году — до 71,2 рубля за килограмм.

В обозримом будущем могут подорожать услуги интернет-провайдеров. В конце июля «Известия» со ссылкой на представителей нескольких компаний и исследование агентства iKS-Consulting сообщали, что цены на домашний интернет и телевидение могут вырасти на 15% из-за того, что многие клиенты перешли в онлайн в период самоизоляции и проводят в сети больше времени, потребляя при этом более «тяжелый» контент.