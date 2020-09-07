Политика уронила рубль: евро пошел на взлет

Стоимость евро на торгах в понедельник, 7 сентября, выросла до 90 рублей, следует из данных Московской биржи. В течение торгов валюта Евросоюза доходила до уровня в 90,10 рубля. В последний раз до такого максимума евро поднимался в феврале 2016 года. Спустя несколько минут после повышения до отметки в 90 рублей евро снова немного снизился, достигнув 89,91 рубля. Таким образом, к предыдущему закрытию валютной сессии евро прибавил около 70 копеек.

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Доллар на бирже повысился до 76 рублей впервые с 26 августа. Национальная валюта США достигала отметки в 76,19 рубля — это самое большое значение с 22 апреля, когда доллар ходил на торгах до 77,59 рубля. К предыдущему закрытию торгов доллар прибавляет более 70 копеек.

Индекс Мосбиржи растет на 0,39%, индекс РТС снижается на 0,41%.

Среди лидеров по росту — Polymetal (+3,05%), ПИК (+2,81%) и КАМАЗ (+1,62%). Больше всего дешевели «Газпром» (-1,2%), «Новатэк» (-1,2%) и Mail.ru Group (-1,16%).

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре торгуются по цене $41,9 за баррель, что на 1,7% ниже в сравнении с ценами на момент закрытия торгов в прошлую пятницу. Стоимость топлива заметно упала после 1-го сентября, когда нефть стоила $45,58 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть также демонстрировали отрицательную динамику.

Причиной обвала цен на нефть и, как следствие, рубля, с большой долей вероятности, стала публикация агентства Bloomberg о том, что нефтегазовый гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит отпускные цены на нефть в октябре для своих клиентов в США и Азии, полагает замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Кроме того, настроение рынкам испортила довольно тревожная статистика по торговому балансу Китая: объём импорта КНР иностранного сырья и товаров в августе упал на 2,5% против ожиданий аналитиками небольшого роста импорта.

Китай является важнейшим торговым партнёром России, особенно как потребитель российских нефти и газа.

«Санкционная угроза тоже на повестке дня. Тем не менее, данное падение представляется в большей степени обусловленным настроениями биржевых игроков, чем фундаментальными причинами, и достаточно официальных разъяснений сложившейся спорной ситуации из Саудовской Аравии и Китая, чтобы остановить это падение», — рассказала «Газете.Ru» Наталья Мильчакова.

В «Альпари» полагают, что ситуация на валютном рынке России вновь придет в равновесие до конца года: коридор торгов доллара составит 72-80 руб., и 82-92 руб. — за евро. Иного мнения придерживается ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов. Экономист убежден, что в основе нынешнего ажиотажа на валютном рынке лежит политический фактор.

«Сегодняшнее падение рубля вызвано заявлением канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая пообещала связывать продление строительства газопровода «Северный поток-2» с ситуацией, вокруг российского оппозиционера Алексея Навального (ФРГ считает, что он был отравлен боевым веществом «Новичок» — «Газета.Ru»).

Это однозначно увеличивает риски для инвесторов, соответственно они продают наши облигации и акции.

Естественно инвесторы выходят из страны, поэтому образуется давление на рубль, — рассказал «Газета.Ru» Олег Богданов. — Технически в паре «доллар-рубль» мы подошли к важному уровню 76,20, ну, а «евро-рубль» уже торгуются на исторических максимумах. Дорога открыта и к целям в районе 100 рублей за евро».

Дальнейшая динамика котировок рубля будет зависеть от геополитической ситуации, это и ситуация с Навальным, и реакция западных стран на протесты в Белоруссии, объясняет экономист. Он отмечает, что действия российского Центробанка на рынке практически незаметны. Из-за того, что цена на нефть находится на уровне баланса в рамках бюджетного правила ЦБ практически не проводит операций

«2,5 млрд рублей объем продажи валюты в день — это незначительная сумма, чтобы как-то влиять на рынок. Поэтому у нас свободное курсообразование, как только возникает какой-то риск — сейчас он носит геополитический характер — тогда этот отток средств из российских активов очень быстро и отчетливо сказывается на российском рубле», — сказал Богданов.

В предыдущие годы евро подходил к отметке выше 90 рублей уже после изрядного ралли: это был скачок от 65 в 2014 году и окончание движения от 82 в 2016-м. Сейчас в отрыв курс пошел от 87, то есть движение может только-только набирать силу, что позволяет регулятору оставаться в стороне какое-то время, полагает управляющий партнер брокерской компании Exante Алексей Кириенко.

Собеседник соглашается с Олегом Богдановым, что риск санкций против России и «Северного потока-2» усиливает отток капитала с отечественного рынка. В то время как положительное сальдо торгового баланса оказалось минимальным с 2003 года. К этому стоит добавить исторически минимальные процентные ставки, нервозность на рынках Турции, Белоруссии и Украины, а также давление на котировки нефти и мировые акции, и получится весьма взрывоопасная смесь, которая может вылиться в непредсказуемые и сильные движения рубля, ОФЗ и некоторых российских акций, убежден эксперт Exante.