Виктор Цой и Гарри Поттер: что читают и слушают россияне

В России стремительно растет спрос на новые и подержанные книги: по данным сервиса «Авито» за июнь-август 2020 года интерес россиян к таким объявлениям увеличился на 48% по сравнению с летом 2019 года. Вместе с увеличением трафика по этим объявлениям выросло и количество самих предложений на платформе — их стало больше на 33%.

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«Такая динамика объясняется сразу несколькими факторами. С одной стороны, в России набирает популярность тренд на book sharing (аренда книг — «Газета.Ru»), с другой стороны — в пандемию многие затеяли ремонт и разобрали, в том числе, и книжные шкафы», — объясняют аналитики «Авито».

Если разделить поиск книг на жанры, то первое место по востребованности занимают «детские книги». На второй и третьей позиции были запросы «собрание сочинений» и «энциклопедия». Также в десятку самых популярных запросов попали книги по психологии, здоровому образу жизни, правильному и полезному питанию, литература на английском языке, антикварные книги, комиксы, буквари и сказки.

Чаще всего россияне ищут среди объявлений на платформе серию книг о «Гарри Поттере» — она заняла первое место в рейтинге. В компании объясняют ажиотаж не только народной любовью к миру британских магов, но и с тем, что подержанные книги саги можно купить в старом переводе. Сейчас же в книжных магазинах можно купить исключительно издание в версии Марии Спивак.

«Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга — этот запрос занял второе место. Замыкает тройку лидеров запрос «Ведьмак» — цикл книг польского писателя с миллионной фанатской аудиторией по всему миру, — говорят эксперты «Авито». —

Высокое место в рейтинге также объясняется и тем, что декабре 2019 года вышел сериал по книге, который в первый месяц после выхода первый сезон посмотрели более 76 миллионов зрителей».

За тройкой лидеров россияне проявляли интерес к покупке Библии, «Сталкера», «Богатый папа, бедный папа», «Метро 2033», «Котов-Воителей», Корана, «Хочу и буду» Михаила Лабковского, «Властелина колец», «Игры престолов», «Магии утра», «Волшебника изумрудного города», «Дневника Гравити фолз».

Вынужденная изоляция также увеличила спрос на онлайн-подписку. В первом полугодии в режиме онлайн было оформлено подписок на сумму 85,6 млн руб., что на 106% больше, чем за первое полугодие 2019 года, по данным «Почты России».

«Мы видим, как меняется потребительское поведение. Все больше читателей периодической прессы предпочитают выписывать ее онлайн. Более того, мы фиксируем увеличение доли клиентов старшего возраста, выбирающих этот канал оформления подписки. В 2020 году по сравнению с 2019-м она увеличилась на 22,5%», — приводит пресс-служба «Почты России» слова замдиректора службы по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.

Помимо книг летом 2020 года россияне интересовались виниловыми пластинками, спрос на них вырос за три месяца на 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Самое большое число почитателей винила проживает в Москве и Санкт-Петербурге — 23,5% и 13,4% от общего числа.

«Данные свидетельствуют о том, что аудиофилы из России чаще всего предпочитают рок-музыку — в топ-15 запросов по категории «Грампластинки» практически все исполнители в этом жанре.

Исключением стал запрос «Высоцкий» — культовый поэт реализовал себя прежде всего в жанре авторской песни», — отмечается в исследовании.

В Топ-15 самых запрашиваемых групп Pink Floyd, Queen, «Гражданская оборона», Depeche Mode, The Beatles, Metallica, Black Sabbath, «Кино», Iron Maiden, Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana, «Ария», «Сектор Газа».

Выбор книг и музыки — это отличный способ преодолеть стресс, который возник у многих людей на фоне изоляции, но, к сожалению, не все прибегали к этому варианту, говорит психолог Дарья Лодзинская.

«Сублимация в виде чтения книг — это не всегда хорошо, все зависит от условий и причин, по которой она происходит. Но в нашем случае безусловное благо то, что значительная часть людей обратила свое свободное время на творчество. В то же время кто-то выбрал вместо книг и онлайн-курсов алкоголь и компьютерные игры. К сожалению, это не позволяет правильно преодолевать стресс», — отметила психолог.