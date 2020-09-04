Плохой фон: российский авторынок снова покатился под гору

В августе продажи новых автомобилей сократились на 0,5% (до 137,6 тыс. машин) относительно последнего летнего месяца 2019 года, свидетельствуют статистические данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России. В целом за восемь месяцев 2020 года автомобильный рынок упал на 17% до 880,2 тыс. автомобилей.

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Признаки восстановления, появившиеся в июле (+7%; 142 тыс. шт.) после длившегося с начала года периода волатильности, исчерпали себя, полагает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

«Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре», — считает Штэрцель.

Если говорить о нарастающем итоге, то практически у всех лидеров сейчас отрицательные результаты относительно прошлого года.

Из десятки сильнейших наиболее ощутимое падение продаж у Mitsubishi (16,5 тыс.шт.; -34%). Динамика у тройки лидеров (минус 18-20%) одинаковая, что наглядно иллюстрирует ситуацию: «АвтоВАЗ» (192,4 тыс.шт.; -18%), Kia (119 тыс.шт.; -20%) и Hyundai (95,6 тыс.шт.; -18%).

Среди сильных игроков единственное исключение — компания Skoda (55,5 тыс.шт.; +3%), которая показывает плюс даже в период стагнации рынка.

На фоне отрицательных показателей европейских брендов очень хорошие цифры демонстрируют китайские марки. Так, Haval прирос по итогу января-августа на 75% (до 10,2 тыс. машин), растут продажи у Geely (7,6 тыс.шт.; +37%), Chery (5 тыс.шт.; +34%) и Changan (3,8 тыс.шт.; +280%).

В аутсайдеры скатились бренды Infiniti (1 тыс.шт.; -58%), Jaguar (0,5 тыс.шт.;-50%) и Chevrolet (340 шт.; -98%).

Снижение интереса россиян к некоторым компаниям во многом обусловлено резко выросшими ценами на их продукцию. Наиболее ощутимый рост у нишевых марок, у которых небольшие объемы продаж в России, отметил генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. В первом полугодии среднерыночные цены уже выросли почти на 9% по сравнению с прошлым годом.

В сентябре большинство автопроизводителей подняли цены от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели.

«Наибольший рост (+14%) отмечался в премиальных брендах стоимостью от 4,5 до 6 млн руб. В бюджетном сегменте они выросли меньше — на 7%. В массовом сегменте рост цен не такой заметный — +4,2%», — рассказал «Газете.Ru» Денис Петрунин.

Ситуация на рынке новых автомобилей автоматически повторилась на вторичном. По оценке «АвтоСпецЦентра», цены на автомобили с пробегом поднялись на 7% в случае доступных моделей и на 5% — на автомобили премиум-класса.

Наиболее заметный тренд авторынка сегодня — это временный дефицит автомобилей, и он, конечно, оказывает влияние на продажи, объясняет председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович. По его словам, дефицит образовался из-за того, что производители во многих странах были вынуждены снизить объемы производства и поставок вследствие карантина.

«Мы продолжаем фиксировать нехватку по некоторым моделям во всех сегментах, и пока сложно прогнозировать, как долго она будет сохраняться. Что касается динамики авторынка в августе, то сокращение продаж на 0,5% незначительное, и это было ожидаемо:

отложенный спрос начинает постепенно себя исчерпывать, запасы автомобилей сокращаются, присутствует дефицит.

Кроме того, август и до пандемии обычно не демонстрировал взрывные продажи, в том числе из-за сезона отпусков», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» Павлович.

Дефицит в доступности автомобилей приведет к сокращению продаж в сентябре, согласился Петрунин. Фактически сейчас рынок спасает только господдержка автомобильной промышленности, добавил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«К примеру, производство грузовиков и автобусов сейчас загружено госзаказом так, что они даже сторонние заказы не принимают, потому что стремятся освоить все лимиты. Как только деньги закончатся, нас ждет большой провал. К ноябрю деньги должны начать заканчиваться — и рынок начнет падать», — ожидает Бургазлиев.

Ситуация осложняется тем, что мировые банки наращивают активы в евро, происходит перераспределение валютных резервов, евро стал расти быстрее доллара, влияние курса евро на формирование стоимости автомобилей растет, указывает Петрунин из «АвтоСпецЦентра». Это может привести к глобальному изменению макроэкономической модели автобизнеса, заметному росту цен на европейские марки и снижению конкурентоспособности еврозависимых автопроизводителей.

«С учетом всего этого мы прогнозируем сокращение рынка на 20-25% по итогам 2020 года», — поделился ожиданиями Петрунин.

Что касается цен на новые автомобили, то до конца года они подрастут еще на 1-3%, таким образом общее подорожание в легковом сегменте за 2020 год составит 10-12%, считает Бургазлиев.