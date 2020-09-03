Еще на год: помощь бизнесу в России могут продлить

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо в правительство России с предложением продлить работу некоторых инструментов стимулирования бизнеса, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, сообщает РБК. Так, Титов отмечает, что 67% отечественных компаний фиксируют сильное снижение спроса на товары и услуги. Бизнес-омбудсмен ожидает риск всплеска банкротств и дальнейшего сжатия экономической активности.

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Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приводила данные контрольно-кассовой техники, согласно которым, в апреле (на него пришелся пик карантинных ограничений) число активных касс упало на 45%, а доходы компаний и индивидуальных предпринимателей снизились на 40%.

В июле ситуация немного стабилизировалась. Аналитический отчет Промсвязьбанка, подготовленный совместно с «Опорой России», также проиллюстрировал стагнацию деловой активности бизнеса после того, как отложенный спрос, возникший в период изоляции, был насыщен.

Предложения Титова касаются продления до окончания 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.

Кроме того, бизнес-омбудсмен просит дать отсрочку организациям, ранее не вошедшим в этот список, если их доходы упали на 30% за второй и третий квартал этого года в сравнении с доходами за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года.

Львиная доля отсрочек рассчитана до конца 2020 года, сообщается в письме Титова. Аппарат бизнес-омбудсмена провел исследование, которое показало, что 40,5% бизнесменов не смогут восстановиться и выполнить отложенные обязательства перед государством, на отсрочку которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые неприятные ожидания у предпринимателей связаны с перспективой уплаты налогов за этот год.

Впрочем, ФНС не считает, что какие-либо проблемы с уплатой налогов по итога года возникнут у компаний, получивших отсрочку. Практически для 2 млн субъектов МСП из пострадавших отраслей даты уплаты налогов общей суммой 165 млрд руб. уже перенесены с конца 2020 на конец 2021 года. Эти компании дают работу 5 млн человек, напомнили в ФНС.

Сумма задолженности из-за отсрочки по налогам для бизнеса, по актуальным данным ФНС, уже достигла практически 300 млрд руб.

Автоматически списаны налоги и взносы за второй квартал пострадавшим МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на 75 млрд руб., отметили в ФНС.

Для бизнеса важно, чтобы ему дали больше времени на уплату отсроченных сумм налогов и взносов, уверен руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

«Действительно, проблема «конца года» была ожидаема, и при изначальном предоставлении отсрочки многие предвидели будущий скачкообразный рост налоговой нагрузки. Как раз именно во избежание такого скачка государство вскоре после предоставления отсрочки позволило налогоплательщикам уплачивать отсроченные суммы не разом, а равными частями в течение следующих 12 месяцев», — цитирует Айрапетяна РБК.

По его мнению, государство фактически уже реализовало идею дополнительного года на уплату отсроченных сумм для бизнеса, это устранит будущий единовременный существенный рост налоговой нагрузки на пострадавший бизнес, считает Айрапетян. Субъекты МСП из пострадавших отраслей экономики могут не платить по кредитам, но не более чем полгода. Каждый российский банк обязан в течение пяти дней с момента подачи рассмотреть заявку таких организаций и изменить условия кредитного договора.

Бизнес в праве в любое время прекратить действие льготного периода, направив уведомление об этом в кредитную организацию. Если банк стал участником программы Минэкономразвития и получает госсубсидии, то предприятия могут дополнительно рассчитывать на снижение платежей по кредиту после окончания льготного периода. Также МСП и самозанятые могут получить отсрочку по льготным программам кредитования (например, по «Программе 8,5%»).

Борис Титов также предлагает продлить на полгода мораторий на банкротства для предприятий малого и среднего бизнеса. Второй вариант – создать упрощенную процедуру банкротства для компаний, пострадавших от последствий карантина по коронавирусу.