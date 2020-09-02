Без развлечений: сколько и на чем россияне сэкономили в пандемию

За первое полугодие, отметившееся пандемией и связанными с ней ограничениями, россияне сократили потребительские расходы в среднем на 10%, или 11,5 тыc. рублей, подсчитали в службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Номинальные потребительские расходы населения сократились год к году так сильно впервые как минимум за 14 лет, отмечают аналитики.

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Самое существенное падение в абсолютных значениях зафиксировали в Москве — жители столицы потратили в среднем на 41 тыс. рублей меньше, чем обычно. В процентном соотношении наиболее значительное снижение потребительских расходов отмечают в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

В десяти регионах России номинальные расходы выросли, однако с учетом роста цен реальные расходы в этих регионах относительно прошлогодних первых шести месяцев все равно снизились, подсчитали в FinExpertiza.

Президент консалтинговой сети Елена Трубникова выделяет

три основных причины сокращения расходов: падение доходов населения, объективное снижение повседневных трат в режиме самоизоляции, а также желание россиян создать финансовую подушку как адаптивная реакция на коронакризис.

По данным президента FinExpertiza, общая сумма неизрасходованных населением средств за полгода выросла в 4,6 раза год к году и на сбережения россияне направили 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее.

По данным Росстата, общий объем денежных расходов населения в I полугодии 2020-го сократился в номинальном выражении относительно такого же периода прошлого года на 6,4% (в I полугодии 2019-го по сравнению с I полугодием 2018-го объем расходов увеличился в номинальном выражении на 7,6%), отмечает ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Елена Гришина. Специалист поясняет, что это обусловлено снижением реальных располагаемых денежных доходов населения: их падение в I полугодии 2020 года составило 3,7%. Эксперт также говорит о том, что сокращение потребительской активности и переход населения к стратегии сбережения наблюдались и в кризисные 2015-2016 гг., что, в свою очередь, приводит к сокращению оборота розничной торговли.

Если говорить об объеме розничной торговли, по итогам января-июля он сократился на 5,8% к аналогичному периоду 2019 года. В принципе, ситуация потихоньку выравнивается, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и соцзащиты ИНСАП РАНХиГС Александра Бурдяк. Она напоминает, что в 2016 году оборот розничной торговли сократился на 5,2% к январю-июлю 2015 г., то есть падение было похожим по масштабу, и постепенно оно было преодолено.

«Но что касается потребления услуг, падение по итогам января-июля очень значительное, на 20% по стране в целом, на 30% по Москве. Здесь процесс восстановления идет и в ближайшем будущем будет идти очень вязко, потому что кризис ударил не столько по спросу на услуги, сколько по малым и средним предприятиям, предоставляющим услуги»,

— отмечает Александра Бурдяк. По ее мнению, основная проблема кроется в снижении доходов населения и повышении неопределенности в этой сфере. Значительного роста финансовых накоплений (подушек безопасности) в этой связи научные сотрудники РАНХиГС не ожидают, так как значительная часть расходов семей идет на базовое потребление, на покупку самого необходимого, на питание, одежду, школьные принадлежности в начале учебного года.

Непосредственно в двузначном процентном снижении расходов нет ничего удивительного: даже при большом желании не было возможности потратить деньги в местах, где они тратились раньше — индустрия развлечений, туризм, общепиты на некоторое время перестали работать, обращает внимание эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Однако даже со снятием режима самоизоляции и большинства сопутствующих ограничений россияне не спешили тратить деньги. Летом 2020 года больше всего сократились расходы на путешествия, развлечения, фитнес, обувь и книги, подсчитали для «Газеты.Ru» в ИТ-компании «Эвотор». По их данным, фитнес-индустрия потеряла за лето до половины прошлогодней выручки, спрос на годовые абонементы в фитнес-клубах падает из-за опасений «второй волны» пандемии. При закрытых границах россияне экономили на путешествиях — выручка турагентств за лето снизилась на 44% по сравнению с прошлым годом.

На развлечениях россияне тоже вынуждены экономить, поскольку проведение массовых мероприятий в некоторых регионах все лето было запрещено или ограничено, в результате чего выручка билетных касс в июне-августе упала на 46%. Не пользовались прежним спросом сервисы аренды автомобилей, отчасти из-за продления «удаленки» во многих компаниях: за июнь-август выручка таких сервисов уменьшилась на 23%.

В непродовольственной торговле упали доходы магазинов обуви ― на 22% к прошлому году. Также сократились обороты книжных магазинов ― на 19% по сравнению с летом 2019 года, зафиксировали аналитики «Эвотора».

Изменение ситуации в потребительском поведении может последовать только по мере восстановления экономики, которая, по последним оценкам Минэкономразвития, вернется к докризисным уровням лишь к осени 2021 года, отмечает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Расходы будут постепенно восстанавливаться параллельно с тем, как будут приходить в себя экономика в целом и отрасли, которые сейчас до сих пор работают в крайне сжатом формате, прогнозирует Алексей Кричевский. Речь идет о туризме, авиавперевозках, некоторых направлениях индустрии развлечений.

При этом эксперт считает, что действительно экономнее стало не более 20% людей.

«Это проблема не пандемии, это проблема образования. Создание «подушки безопасности» никогда не являлось целью для населения, и многие из-за этого пострадали. Акцентировать внимание стоит на рекордном по выдаче кредитов марте — за месяц было выдано займов почти на триллион рублей, что является абсолютным рекордом этого месяца весны. То есть люди понимали, что им придется поиздержаться некоторое время, но делать это приходилось на кредитные денежные средства», — добавляет Кричевский.