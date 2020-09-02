За риск и упорство: медикам доплатят за борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин своим указом продлил стимулирующие выплаты для медиков и соцработников, продолжающих борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте правительства РФ. Общая сумма составит около 24 млрд рублей.

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«На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», – уточняется в сообщении.

Первоначально стимулирующие выплаты для медицинского персонала были установлены в апреле, но позже их продлили до сентября. Так, младший медперсонал получал от 25 тыс. рублей, а врачи – до 80 тыс.

Суммарно для поддержки медработников будет выделено 22 млрд рублей, причем более 320 млн руб. направят в Федеральное медико-биологическое агентство.

Еще около 1,8 млрд рублей зарезервировано под выплаты причитающихся сумм сотрудникам социальных учреждений, в том числе – в домах престарелых и интернатах для инвалидов.

В правительстве уточнили, что сотрудники таких заведений вынуждены проживать в них на протяжении 14 дней (одна рабочая смена) из-за особого режима, предназначенного для ограничения распространения коронавируса.

И детям тоже

Помимо указа о выплатах медикам и соцработникам Михаил Мишустин подписал еще один документ, который предполагает начисление ежемесячных пособий родителям детей в возрасте от трех до семи лет. На эту цель будет направлено 34,3 млрд рублей.

По данным официального портала правительства

за последнее время в стране значительно выросло число родителей с низким доходом, которые имеют право на такие пособия: всего их насчитывается около 3 млн человек.

Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка – в среднем это около 5,5 тысячи рублей в зависимости от региона. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства в размере 2,3 млрд рублей на жилищную помощь сиротам и детям, оставшимся без попечительства.

Напомним, что в начале июля Минтруд отчитался о начислении единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей в адрес 26 млн российских семей. Глава ведомства Антон Котиков заявил тогда, что выплаты были отработаны по принципам социального казначейства, то есть гражданам не нужно было собирать дополнительные документы для получения средств, если они ранее обращались за этой мерой поддержки.

Очередных подобных выплат пока ждать не приходится: в середине августа член Совета Федерации Валерий Рязанский сказал, что их продление не закладывалось вместе с оперативными поправками в бюджет, принимавшимися во время пандемии или каникул. Но парламентарий отметил, что принятие решение об очередных выплатах в любом случае – прерогатива правительства страны.

Многим россиянам эти деньги пришлись бы кстати, учитывая начало нового учебного года. Ранее «Газета.Ru» писала, что

за последние три недели августа некоторые МФО зафиксировали значительный рост спроса на микрозаймы для покупки всего необходимого к школе.

Так, представители МФК «Честное слово» заметили, что число заявок на микрокредиты за этот период выросло на 79% в сравнении с прошлогодним показателем. При этом запросы на средства для покупки одежды и обуви выросли на 77%. Средний размер такого кредита составил 11 891 рубль.

Аналогичную тенденцию, но в меньших масштабах, отметили и в МФО Zaymigo.

«Во второй половине августа мы заметили рост выдачи микрозаймов в среднем на 10-15%. Такая тенденция повторяется из года в год, связываем это с подготовкой детей к школе, университету, так как наша целевая аудитория как раз подходит под портрет среднестатистического родителя», – рассказали «Газете.Ru» представители компании.

В целом эти цифры отражают дальнейшее обеднение населения России, причем в правительстве тоже обращают внимание на эту тенденцию.

На днях издание РБК со ссылкой на готовящийся план правительства по достижению национальных целей развития писало, что

в документе предполагается рост числа бедных россиян в этом году на 1 п.п. – до 13,3%.

В следующем году, согласно документу, этот показатель вернется к докризисному уровню – 12,2%, – а к 2024-му снизится до 10%.