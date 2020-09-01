Бесполезный труд: сколько рабочего времени тратится впустую

Каждый второй россиянин считает, что свыше 30% его рабочего времени приходится на бесполезный труд, который не приносит никакого результата. Такие данные приводит сайт Superjob со ссылкой на собственный опрос.

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«Россиян, которые считают, что каждая минута их рабочей деятельности наполнена смыслом, — менее половины (47%). По оценкам 53% респондентов, на бесполезный труд в среднем тратится почти треть рабочего времени (31%)», — сообщается в аналитическом отчете сервиса.

Аналитики компании констатируют, что мужчины дают своему труду более пессимистичную оценку: среди них только 42% считают, что весь их рабочий день посвящен осмысленным обязанностям. Остальная часть (58%) к бесполезному труду относит в среднем 32% своего рабочего времени.

«Для сравнения, женщин, уверенных в том, что все их трудовые функции приносят пользу, — 52%.

У тех же, кто признает наличие бесполезной составляющей в обязанностях, потери времени составляют 30%», — приводят данные в компании Superjob.

Молодежь до 24 лет и россияне старше 45 лет более позитивны в оценках своего труда — каждый второй видит смысл в своей работе. В то же время исследователи отмечают, что чем выше уровень заработной платы, тем более осмысленным становится труд для сотрудников.

«Россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. рублей — 29%», — уточняется в исследовании.

Всего в опросе, который проводился с 29 по 31 августа, приняли участие более 5 тыс. экономически активных граждан из различных субъектов Российской Федерации. Отсутствие смысла в собственной работе может свидетельствовать о профессиональном выгорании сотрудников, которые в силу неприятных условий труда, низкой зарплаты или ощущения собственной ненужности получают стресс на работе, полагает кандидат медицинских наук в области психиатрии, практикующий психолог Евгений Фомин. Он напомнил, что в мае прошлого года Всемирная организация здравоохранения включила профессиональный синдром эмоционального выгорания в Международную классификации болезней (МКБ 11).

«Корреляция между зарплатой и ощущением значимости выполняемой работы, безусловно, существует, но

синдром профессионального выгорания наблюдается даже у людей с зарплатой, к примеру, свыше 500 тыс. рублей»,

— рассказал «Газете.Ru» психолог.

По словам медика, прежде всего такое состояние сопровождается стрессом, к которому позже присоединяются психосоматические проблемы: головные боли, хроническая усталость, депрессивная и тревожная фаза, вегетососудистая дистония, синдром раздраженного кишечника, боли различной этиологии, не подтверждающиеся диагностикой.

«Получается такой замкнутый круг — человек в стрессе, у него ухудшается физическое состояние, и следом падает интерес к работе. В итоге это такое болото, в котором человек вязнет, и ему нужна будет помощь», — сказал Фомин.

Ощущение бессмысленности работы напрямую связано с эффективностью труда, и прежде всего эти проблемы возникают у сотрудников госучреждений, убежден основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров. По его словам, автоматизация труда существенно сократила затраты на выполнение одной и той же работы, в то же время в госкомпаниях и государственных структурах нормативы по выполнению этой работы остались прежними.

«Автоматизация процессов происходит настолько быстро, что большие корпорации просто не успевают за этим»,

— заметил в беседе с «Газетой.Ru» Захаров.

Понятия производительности и мотивации труда нужно отделять друг от друга, полагает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Нередко работник может показывать очень хорошие результаты за какой-то период времени. Однако отсутствие мотивации, возможности достичь хорошего результата или быть вознагражденным повышением зарплаты или бонуса рано или поздно приведет к снижению эффективности его труда, отмечает она.

«В принципе, труд без мотивации – это и есть неэффективный труд, просто проявляться он будет не сразу. Может быть и обратный результат – работник любит свою работу, в основном потому, что ему нравится коллектив, неплохая зарплата, но показывать он может очень невысокие результаты, часто такие люди со временем начинают страдать от недозагрузки», — рассказала «Газете.Ru» Мильчакова.

Еще несколько лет назад Россия не входила в топ-50 стран по показателю производительности труда, сейчас ситуация немного изменилась к лучшему, но от стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия все равно отстает. Экономист считает, что благоприятный налоговый режим улучшает производительность труда, именно поэтому некоторые российские предприятия предпочитают регистрировать бизнес именно на Западе.

«Снижайте налоги — и получите отличную прибавку к доходам бюджета», говорил один из самых влиятельных политиков второй половины XX века Рональд Рейган, и жизнь доказала справедливость этого высказывания», — заключила замруководителя «Альпари».