Едим свое: Россия на треть сократила импорт продуктов

Количество импортной продукции в этом году снизилось на 30%, заявила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Оксана Князева.

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«В плане поступления импортной продукции у нас отмечается тенденция к снижению поступающих подконтрольных товаров. Она наблюдается из года в год, но в этом году, конечно же, количество импортных грузов снизилось на порядка 30% в сравнении с этими же показателями за 2019 год», — рассказала Князева на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Она также сообщила, что за этот период было оформлено около 70 тыс. тонн подконтрольных ведомству грузов и отобрано 1200 проб для лабораторных исследований.

«Что касается поставок за рубеж, могу констатировать, что все-таки экспорт продукции у нас растет. И на сегодняшний день мы проконтролировали и оформили порядка 45 тысяч тонн. Могу сказать, что за весь 2019 год эта цифра составляла 35 тысяч тонн»,

— отметила Князева, указав, что активнее всего экспортируется свинина, говядина и молочная продукция.

Сокращение импорта исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая объясняет просто: «Как бы мы ни хотели, пандемия все-таки разрушила многие логистические цепочки, и прежде всего, по поставкам в сторону России, так как страны Европы и США переживали пандемию гораздо острее. С одной стороны, некоторые цепочки поставок в Россию действительно выпали, и их пришлось заменять местными продуктами, но с другой стороны появились свободные ниши на Западе, которые мы смогли занять российским экспортом».

Об этом же говорит и шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарёв. По его словам, из-за пандемии и карантина не только нарушились транспортные и логистические перевозки, но и сократилось производство сельхозпродукции: в ряде стран работники не выходили на поля, фермы.

«Закупать и ввозить условные сербские яблоки или китайские томаты стало сложнее; одновременно с этим российские покупатели стали экономить, поскольку многие семьи потеряли в доходах. Людям стало не по карману покупать в прежних количествах не только импортное, но и российское продовольствие, так что столько импортного ввозить в страну просто не было смысла»,

— рассуждает эксперт. Он также уточняет, что свою роль сыграл и подешевевший к валютам рубль, из-за чего импорт привозить стало менее рентабельно. А для получения прежней маржи прибыли за счет подъема цен у торговых сетей, по понятным причинам, особо не было маневра при подавленном потребительском спросе.

Сектор АПК в условиях пандемии оказался одним из немногих, позволивших некоторым предприятиям сохранить и даже нарастить прибыль. Однако эксперты предупреждают, что сейчас расширять производство им тяжело: наиболее привлекательные ниши в животноводстве уже заняты, лучшие земли освоены.

Если рассматривать вопрос глобально, то в настоящее время от зоны роста многих отраслевых направлений действительно идет смещение в сторону уменьшения затрат, снижения себестоимости производства при сохранении должного качества, говорит управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Но, безусловно, есть отраслевые направления, у которых еще сохраняется потенциал роста. К примеру, это молочный сектор, в частности, производство сырого молока; птицеводство, — в особенности индейка, у которой есть потенциал роста на ближайшие пять лет. Также есть хороший потенциал у аквакультуры, марикультуры. В овощеводстве по ряду направлений также есть открытые ниши, где будет происходить рост. Если по огурцам у нас обеспеченность 80-90%, то по томатам всего лишь около 50%», — приводит эксперт примеры перспективных направлений.

Что касается прогноза по развитию сектора на ближайшее будущее, Марина Строгая считает, что в дальнейшем экспортная составляющая будет увеличиваться, а импорт — снижаться — из-за того, что у нас сокращается зависимость от западных товаров.

Шеф-аналитик TeleTrade также говорит о том, что доля экспорта будет расти, но это будет происходить при определенных условиях. Пушкарёв отмечает, что увеличение абсолютных экспортных объемов произошло не из-за особо урожайного или плодотворного года, а из-за недостаточных объемов продаж внутри страны, своим российским гражданам.

«Ориентируясь вовне, на экспорт, наш АПК пока имеет более перспективный вектор, нежели расчет на активность своего, российского потребителя, который был вынужден подзатянуть пояса. По мере возобновления выпавших у россиян доходов наш АПК получит шанс расти и дальше, но это прогноз на несколько лет.

И, очевидно, государство должно быть готово сосредоточиться на помощи, субсидиях и льготах, а не налегать на налоги», — поясняет эксперт.

Если говорить о динамике цен, опыт прежних лет показывает, что, к сожалению, российская сельхозпродукция зачастую оказывается дороже по себестоимости, чем импортная, пока доезжает до прилавка, говорит Петр Пушкарёв. Впрочем, в сложившийся ситуации должны сработать сдерживающие факторы:

«Чем меньше у нас конкурирующего импорта, тем больше в теории могли бы подниматься цены, однако на ближайший год-два особых изменений цен в сторону роста ждать не следует: из-за ограниченной покупательской способности большинства россиян производителям и продавцам совершенно не с руки поднимать цены, если они не хотят заметно потерять в объемах реализации своего товара», — подытоживает эксперт.