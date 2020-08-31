Против Польши: как «Северный поток — 2» очистят от штрафа

Российский «Газпром» подал апелляционную жалобу на действия антимонопольного регулятора Польши (UOKiK). Об этом говорится в полугодовом отчете российского газового монополиста, опубликованном в понедельник, 31 августа.

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Ранее UOKiK посчитала ограниченным доступ к информации «Газпрома» о его партнерах. Польские чиновники инициировали расследование в отношении «Газпрома» и пяти компаний-партнеров по «Северному потоку — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. Расследование стартовало еще в мае 2018 года.

По данным регулятора, «Газпром» без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями. Результат сделки — возможное ограничение конкуренции на газовом рынке Европы.

«В ходе этого разбирательства председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, также к «Газпрому», однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства», — заявлял польское антимонопольное ведомство.

Максимально большой штраф

Польский регулятор решил, что в результате расследования он так и не получил полноценный доступ «к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации «Газпрома» и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта «Северный поток — 2».

В итоге регулятор оштрафовал «Газпром» за отказ предоставить информацию — на 213 млн злотых (около $57 млн).

По словам главы UOKiK Томаша Хрустного, это максимально возможный штраф за отказ предоставить сведения регулятору по его первому же требованию.

В ответ российская газовая компания подала апелляционные жалобы в компетентный суд Польши. Позиция «Газпрома» по этой проблеме — UOKiK в ходе инициированного им антимонопольного расследования запросил информацию, несвязанную с предметом расследования. И никак не обосновал свой запрос на информацию.

Ранее в ноябре прошлого года регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн). Как и в случае с «Газпромом» штраф касался непредставления информации по реализации газового проекта.

UOKiK фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства «Северного потока — 2». В итоге газопровод строит стопроцентная дочерняя компания «Газпрома» — Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры лишь финансируют этот проект как кредиторы.

Ранее партнер «Газпрома» в проекте «Северный поток — 2» немецкая компания Uniper предположила, что из-за санкций со стороны США газопровод так и не будет достроен. Речь идет о санкциях, одобренных в конце июля конгрессом США.

Ограничения были направлены против владельцев любых морских судов, участвующих в строительстве трубопровода по дну Балтийского моря.

«Убирайтесь сейчас же»

О том, что США введут дополнительные санкции против российских газопроводов, включая вторую ветку «Турецкого потока», ранее в июле предупредил глава Госдепа Майк Помпео. Его вступление транслировал YouTube-канал Госдепа.

«Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — заявил Помпео.

Он уверен, что «Северный поток — 2» не является коммерческим проектом. Наоборот, это один из инструментов давления на Европу, инструмент для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».

Как потом разъяснил Госдеп, санкции могут быть наложены по разделу 232 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот раздел допускает введение санкций в отношении инвесторов и партнеров газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Эту историю прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Еще 11 августа Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом заявил о скором завершении проекта «Северный поток — 2».

«Участники компании «Северный поток — 2», включая российских, германских и других, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», — российский политик.

Также министр прокомментировал санкции США, против этого газового проекта. Лавров отметил, что у ФРГ отличная от США позиция и Москва ценит поддержку официального Берлина в этой исключительно коммерческой инициативе. Лавров подчеркнул, что «Северный поток — 2» поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и усилить энергобезопасность стран Европы.

Вместе с французами можно выиграть

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценивает шансы по апелляции «Газпрома» как высокие. «Польский регулятор фактически превысил свои полномочия, затребовав у «Газпрома», а ранее и у французской компании Engie, информацию по строительству «Северного потока — 2».

«Сначала пять европейских компаний, в том числе Engie, хотели создать совместное предприятие через продажу 10% акций каждому из участников проекта — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. При этом 50% осталось бы у «Газпрома». Но Польша заблокировала создание совместное предприятие по строительству газопровода по надуманному предлогу», — пояснил Юшков «Газете.Ru».

При этом эксперт прояснил, почему польский регулятор имеет право запросить информацию. Дело в том, что «Газпром», Engie и Shell имеют бизнес на территории Польши и тем самым подпадают под законодательное регулирование этой страны. Но имея право на запрос, выносить такого рода запреты Польша не имеет права, считает эксперт.

Юшков уточнил, что аппеляцию «Газпрома» стоило бы объединять с судебным разбирательством, которое ведет сейчас Engie – также против польских антимонопольщиков. «Будет лучше, если все это рассматривать как единое дело. И тогда шансов на победу у «Газпрома» довольно много», — заключает эксперт.

По данным российской стороны, трубопровод построен более чем на 90%. «Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода. Топливо планируется поставлять в Германию и другие европейские страны.