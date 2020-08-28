«Выпали из рынка»: почему трудно найти работу через службу занятости

Более половины соискателей никогда не вставали на учет в службы занятости в качестве безработных, выяснили аналитики hh.ru в результате опроса. В нем приняли участие свыше 4 тыс. клиентов рекрутингового сервиса.

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Среди неработающих в данный момент соискателей 57% лишились работы в этом году. 53% опрошенных никогда не обращались в государственные службы занятости. Среди работающих соискателей доля тех, кто никогда не пользовался услугами службы, еще выше — 67%. Из тех, кто все же решил прибегнуть к помощи службы занятости, 28% сделали это в 2020 году.

Также в исследовании отмечается, что лишь 6% соискателей, обратившихся в службы занятости, нашли таким образом работу, и выше всего эта доля среди соискателей в производственной сфере и среди рабочего персонала (по 13%).

В целом, за время пандемии процент трудоустройства граждан, обращающихся в центры занятости, по нашим оценкам действительно снизился, соглашается директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. Однако он говорит о трети граждан, зарегистрированных в период пандемии против докризисного времени, когда в связи с трудоустройством снимались с учета почти две трети граждан.

Падение показателя эксперт объясняет тем, что значительно выросло число обратившихся граждан — в абсолютных цифрах показатели изменились не сильно, но доля трудоустроенных с учетом общего объема снизилась.

«Кроме того, сократился найм во время пандемии. В целом в этот период все ресурсы центров занятости были сконцентрированы на регистрации безработных граждан и администрировании вопросов назначения пособий. Возможности оказывать услуги по подбору работы были крайне ограничены», — комментирует Дмитрий Платыгин «Газете.Ru», отмечая, что аналогичная ситуация в этой сложной обстановке была и в других странах мира.

Показатель в 6% граждан, нашедших новое место трудоустройства через службы занятости, в целом похож на реальность, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он отмечает, что далеко не все вакансии, которые опубликованы на портале службы занятости, действительно актуальны. Свое влияние также оказывает тенденция к завышению заработной платы, которая по факту оказывается на 20-30% меньше, чем было указано в вакансии, добавляет эксперт.

«Службы занятости финансово не связаны с соискателями работы, не несут непосредственно перед ними материальной или иной ответственности, поэтому они менее мотивированы на удовлетворение запросов соискателей, чем коммерческие, так называемые рекрутинговые, организации, такие, например, как как HeadHunter»,

— объясняет профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. Кроме того, бытует мнение, что службы занятости не располагают вакансиями хорошо оплачиваемых рабочих мест, что, конечно, снижает их привлекательность в глазах безработных, указывает собеседник «Газеты.Ru».

По мнению Александра Курячего, директора Центра прикладных исследований и разработок ВШЭ Санкт-Петербург, такой низкий процент трудоустроившихся благодаря службам занятости в исследовании hh.ru отличается от реального. Дело в том, что рекрутинговые сервисы и службы занятости охватывают разные сегменты безработных.

«В службы занятости обращаются те, у кого действительно исчерпаны уже все возможности по поиску работы; люди, которые выпали из современного рынка труда. Службы сейчас работают на максимум, но они прежде всего ориентированы на рабочие специальности и работают в основном со взрослым и низкоквалифицированным сегментом, для которого потеря работы гораздо более критична, чем, к примеру, для молодежи, которой при случае еще могут помочь родители», — поясняет эксперт.

Он также добавляет, что некоторые обращаются в службы, поскольку видят в этом определенную выгоду, а не потому что отчаялись искать работу, и часть из них на самом деле подрабатывает.

Из тех, кто вставал хотя бы раз на учет в качестве безработного, 6% регистрировались в службах, будучи трудоустроенными неофициально, признались респонденты исследования hh.ru. Выше всего доля таких респондентов среди соискателей в научно-образовательной (16%) и юридической (15%) сферах.

О том, что службы занятости ориентированы на определенный сегмент, говорит и Александр Щербаков. По его словам, в большей мере обращение в службы занятости наиболее эффективно для низкоквалифицированных или неквалифицированных соискателей работы, с малым рабочим стажем или вовсе без него. Это обусловлено тем, что в банке их вакансий действительно зачастую преобладают невысокооплачиваемые рабочие места, объясняет эксперт.

«Долгое время служба занятости стереотипно ассоциируется с низкооплачиваемой подсобной работой – дворники, работники ЖКУ, разнорабочие. К сожалению, пока что этот шаблон действительно присутствует, но, если повнимательнее просмотреть список опубликованных вакансий, то можно найти и интересные предложения для разработчиков, менеджеров, аналитиков и так далее», — отмечает Алексей Кричевский, говоря о том, что постепенно такая практика перестает быть локально полезной для людей без образования и каких-либо навыков работы с техникой, и становится реальной платформой для трудоустройства и квалифицированных специалистов.

Безусловно, в ближайшее время ей не выйти на уровень лидеров этого рынка, но определенные позитивные изменения здесь присутствуют, добавляет собеседник «Газеты.Ru». Несмотря на всплеск регистраций в службах в пандемию, Алексей Кричевский уверен, что в основном такая динамика обусловлена тем, что населению банально не хватало средств для выживания, и пособия пришлись как раз кстати.

По оценкам эксперта, реальный уровень безработицы – это 10-12%, против 6,1%, как заявляет Росстат (при том, что эти цифры включают в себя и тех, кто не состоит в службах занятости).

«Показатели Росстата не упадут до 5,5% как минимум до конца первого квартала следующего года, равно как и реальное количество безработных граждан не снизится до 9% экономически активного населения», — считает Кричевский.