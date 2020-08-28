На десерт: В России мороженое подорожает на 30%

Компания «Юнилевер» при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам. Об этом в пятницу 28 августа сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, направленное в Минсельхоз. Предполагается, что этот товар будет маркироваться уже с 20 января 2021 года, соответствующий проект постановления правительства подготовил Минпромторг.

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Изначально в правительстве введение массовой маркировки потребительских товаров объясняли желанием исключить из оборота контрафакт и не сертифицированную продукцию (либо сертифицированную не по стандартам ЕАЭС). Предлагается, что идентификация товаров помогает отслеживать их в производстве и в обороте, таким образом к гражданам попадают только легальные продукты.

«Все стадии производства и отгрузки мороженого обеспечены низкотемпературным режимом, а технологический цикл включает в себя высокоскоростные автоматизированные линии. Сама продукция выпускается малыми порциями (80% ассортимента имеет вес не более 100 г), а норма прибыльности у нее предельно низкая (90% рынка приходится на товар стоимостью не выше 70 рублей).

При этом уровень контрафакта в отрасли ничтожный», — цитирует газета письмо «Юнилевер».

Гендиректор компании Регина Кузьмина сообщила, что введение процесса маркировки на производстве потребует от «Юнилевер» одномоментных инвестиций в размере не менее 1,2 млрд рублей. И это только в первый год внедрения, а в последующие — по 300 млн рублей ежегодно. Такие затраты никогда не окупятся, поскольку речь идет об изготовлении низко- и среднеценовой продукции, говорится в письме. Для бизнеса это фактически обернется прямыми убытками.

При этом компания уже является участником другой системы контроля оборота («Меркурий»), говорит глава отдела по корпоративным отношениям «Юнилевер» Ирина Бахтина.

Устанавливая требования по маркировке чиновники не в полной мере себе отдают отчет, как это реализовать либо не понимают на сколько сложен сам процесс.

— Температура закаливания готовой продукции может доходить до минус 40 градусов, в таких условиях «простикерить» продукцию, нанести код лазерной или иной печатью невозможно. Уже очевидно, что для этого понадобятся более щадящая температура и ручной труд, которые притормозят все процессы, — пояснила Бахтина.

Аналогичного мнения придерживается сооснователь и соучредитель группы компаний «Чистая Линия» Тигран Матинян. По его словам, внедрение цифровой маркировки мороженого требует серьезных инвестиций в переоборудование производства и дополнительно повысит операционные расходы.

В свою очередь зампред правления Союза мороженщиков Геннадий Яшин также поддержал обращение компании в Минсельхоз. По оценкам мороженщиков, инвестиции индустрии на приобретение кодов за 50 копеек каждый приведут к повышению себестоимости продукции на 2,5–6%. К этому также нужно добавить деньги за нанесение кодов, затраты операционные и логистические, а также расходы торговых сетей.

В итоге стоимость мороженого увеличится на 25–30%, подсчитали в Союзе мороженщиков.

Эту информацию союз довел в письме до вице-премьера Виктории Абрамченко и Дмитрия Патрушева 18 августа, пишут «Известия». Организация попросила исключить из системы маркировки мороженое весом до 100 г.

Производители считают, что их суммарные расходы в первый год составят 9 млрд рублей, после внедрения — до 2,5 млрд рублей в год. Это может превысить даже темпы роста объема всей индустрии в финансовом эквиваленте, считают в союзе.

В Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки, принадлежит структурам миллиардера Алишера Усманова и госкорпорации «Ростех») полагают, что производители мороженного получат выгоду от сокращения нелегального оборота, что даст повод снизить розничные цены. Какие-либо примеры продажи контрафактного мороженного в России в центре не привели.

В Минпромторге отметили, что все затраты были оценены с представителями бизнеса.

«Всё это позволяет обеспечить плавный и комфортный переход к обязательной маркировке», — заключили в министерстве.