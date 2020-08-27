«Знания надо прокачивать»: как вырос спрос на интернет-курсы

Популярность онлайн-обучения заметно выросла в период пандемии. Это подтверждает стремительный рост количества учеников и их активности на платформах с онлайн-курсами. Так, по данным Skillbox, за период с марта этого года по настоящее время число студентов онлайн-университета возросло почти в 4,5 раза. Пик активности пришелся на апрель, когда режим самоизоляции только начался. Так, посещаемость платформы Webinar Group в этом месяце выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В «Учи.ру» также наблюдают приток пользователей. В период карантина на платформе единовременно могли находиться 240 тыс. учеников, что в 8 раз превысило пиковое значение осени прошедшего учебного года. Активнее пользоваться сервисом стали не только школьники, но и взрослые.

В Skillbox обращают внимание на то, что люди в принципе стали больше учиться — только за первую неделю изоляции на платформе стали выполнять на 40% больше домашних заданий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а интерес к вебинарам сервиса вырос на 100-150%.

Об этом же говорит и основатель компании Webinar Group Александр Альперн:

«Мы также заметили значительный рост активности пользователей. Люди стали гораздо прилежнее заниматься, усерднее выполнять домашние задания, количество участников вебинаров кратно увеличилось. Некоторые пользователи начали проходить курсы, которые были куплены ранее, но по какой-то причине остались невостребованными. Во время самоизоляции люди начали вспоминать об этом и использовать свободное время для обучения», — комментирует собеседник «Газеты.Ru».

Всплеск популярности онлайн-курсов директор «Учи.ру» Иван Себдаш объясняет совокупностью нескольких факторов:

«Во-первых, у нас появилось больше времени — как минимум, мы стали экономить те часы, которые раньше тратили на дорогу до офиса и обратно. Во-вторых, из-за пандемии многие потеряли работу или почувствовали, что могут ее потерять, и закономерно захотели освоить новую, более стабильную профессию», — отмечает эксперт. В качестве третьей причины он называет активное развитие (в особенности, в период самоизоляции) сфер, связанных с онлайном.

По данным Ивана Себдаша, в начале апреля количество поисковых запросов про онлайн-курсы в «Яндексе» выросло в пять раз. Несмотря на то, что уже сегодня это число сокращается, и конверсия в реальное обучение не очень высока (между намерением пройти курс, записью или покупкой и непосредственно прохождением программы есть разница), в целом можно сказать, что спрос на образование растет, уверен эксперт. Концепция lifelong learning (обучение в течение всей жизни) сейчас актуальна как никогда, добавляет директор «Учи.ру».

Чему можно научиться онлайн?

Самая большая популярность у курсов по цифровым специальностям, говорит Александр Альперн. Это, в первую очередь, программирование и графический дизайн, затем идут курсы по разработке игр, не теряют популярности и курсы по изучению иностранных языков. Люди рассматривают их как возможность получить профессию, которая даже в кризис будет востребована на рынке труда, отмечает эксперт.



«Как раз программисты и дизайнеры — очень востребованные специальности. На рынке труда наблюдается дефицит специалистов в этой сфере, и в ближайшие несколько лет спрос на представителей цифровых специальностей будет только расти. Эти профессии можно назвать тихой гаванью на крайне волатильном сейчас рынке труда», — уверен Алексендр Альперн.

В Skillbox на 30% возрос спрос на обучение разработке программного обеспечения и гейм-дизайн. В пресс-службе платформы это объясняют повышенным вниманием к приложениям в целом: все пользовались ими очень активно на изоляции, появлялись новые продукты, сформировался постоянный рост в этой нише.

Кроме того, в кризис люди ищут возможность устроиться в отрасль, которая менее подвержена влиянию негативных внешних факторов, чем остальные. Именно такой отраслью сейчас является IT.

«Развитие цифровых навыков и компетенций в современных условиях критически важно. Мы сотрудничаем с топовыми технологическими компаниями, вместе разрабатываем образовательные программы и предоставляем студентам после окончания обучения возможность трудоустройства к нашим партнерам. Так что онлайн-курсы сейчас — это не просто обучение чему-то новому, но и реальная возможность устроиться на работу в лучшие компании», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Skillbox.

Также примечательно то, что по данным Webinar Group, крайне популярными стали курсы, связанные с переподготовкой врачей. По предположению Александра Альперна, это связано с необходимостью повышения квалификации в условиях пандемии.

Зачем покупают курсы?

В «Учи.ру» отмечают особенную популярность краткосрочных программ. Иван Себдаш считает, что это обусловлено не только экономией времени — такие курсы помогают за небольшой срок освоить азы новой специальности, переквалифицироваться и сменить работу. Высокий интерес к коротким курсам объясняется еще и тем, что многие люди потеряли точки дохода, а цена за краткосрочный курс, как правило, ниже, чем за длительный.

Однако не все обучаются прицельно с заделом на будущее трудоустройство или смену деятельности, отмечают в Skillbox. У многих во время самоизоляции появилась возможность попробовать себя в чем-то новом, расширить диапазон своих знаний, понять в чем особенность той или иной специальности или усилить компетенции в своей профессии — этим в сервисе объясняют популярность бесплатных марафонов и интенсивов, которые как раз позволяют людям, задумывающимся о смене профессии, попробовать себя в новых отраслях.

Иван Себдаш отмечает еще одну тенденцию в этой сфере — корпоративное обучение. По его словам, текущая ситуация показала, как важно инвестировать в развитие персонала и быть более гибким, чтобы уметь вовремя перестроиться под новые бизнес-модели.

«Так, сейчас многие компании сокращают штат, отказываясь от специалистов, выполняющих рутинные операции в пользу профессионалов с широкой экспертизой и релевантными навыками — или же переобучают своих сотрудников, помогая им освоить смежные специальности», — говорит эксперт.

Навыки и знания сейчас необходимо прокачивать, поскольку они очень быстро устаревают — профессионалу, чтобы соответствовать своей должности и требованиям самой профессии, нужно постоянно учиться, предупреждает Александр Альперн.



«Многие пользователи точечно прокачивают навыки, которые необходимы в работе именно сейчас. Например, кому-то нужно в сжатые сроки освоить новую программную платформу, подтянуть знание иностранного языка, получить новый скилл управления командой, проектом и тому подобное. Сейчас просто нет смысла учиться «про запас» — к моменту, когда знания понадобятся, они могут устареть настолько, что будут практически бесполезны и придется переучиваться», — резюмирует эксперт.