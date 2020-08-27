Микрозайм для школы: как россияне отправляют детей на учебу

Родители российских школьников все чаще обращаются за микрозаймами, чтобы купить все необходимое к новому учебному году, свидетельствуют данные микрофинансовых организаций (МФО).

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Собрать точную статистику по всей стране невозможно сразу по нескольким причинам. Во-первых, не все МФО просят своих клиентов указывать цель займа в соответствующей анкете. Во-вторых, соответствующая статистика в России просто не собирается: в беседе с «Газетой.Ru» представитель Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказал, что все данные от МФО поступают в обезличенном виде, и подсчитать можно только общее изменение выданных сумм.

Тем не менее многие МФО, которые просят клиентов вносить в анкету цель выдачи займа, отмечают значительный рост спроса на микрокредиты, предназначенные для покупки всего необходимого перед 1 сентября.

Так, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков рассказал «Газете.Ru», что

в период с 1 по 21 августа рост числа входящих заявок на микрозаймы вырос на 79% к аналогичному периоду прошлого года.

Анализ таких статей как «Обучение», «Одежда и обувь» и «Текущие расходы» показал, что на оплату учебы число заявок выросло сразу на 88% в сравнении с прошлым годом и на 64% по отношению к июлю. При этом

запросы небольших кредитов на покупку одежды и обуви выросли на 77% и 39% в августе и июле соответственно. Аналогичный показатель по «Текущим расходам» – 63% и 24% соответственно.

«В целом мы видим, что в России значительно вырос спрос на заемные средства со стороны граждан для оплаты самых разнообразных нужд», – комментирует Андрей Петков.

Руководитель организации добавил, что в сравнении с теми же тремя неделями августа 2019-го снизилось число одобренных заявок: на 4%, 3% и 5% соответственно. При этом средняя сумма упала на 9% по всем категориям, если сравнивать с прошлым августом, и выросла на 10-11% – по отношению к июлю этого года.

Средний размер заявок на оплату обучения в первые три недели августа составил 11 881 рубль, по одежде и обуви – 11 891 и 11 930 – по текущим расходам.



Аналогичную тенденцию заметили и представители МФО «Zaymigo», правда цифры там оказались скромнее.

«Во второй половине августа мы заметили рост выдачи микрозаймов в среднем на 10-15%. Такая тенденция повторяется из года в год, связываем это с подготовкой детей к школе, университету, так как наша целевая аудитория как раз подходит под портрет среднестатистического родителя», – рассказали представители компании, отметив, что средняя сумма осталась на уровне 11-13 тыс. рублей и в целом соответствует размеру обычных займов.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев привел обратную статистику по выдаче займов в своей компании: число заявок на покупку товаров к новому учебному году упало на 12%.

«В целом если в 2019 году за первые три недели августа число таких заявок достигало 2,5 тыс., то в этом году составило около 2 тыс. Сократилась и средняя величина займа – с 9 тыс. руб. в августе 2019 года до 8 тыс. руб. сейчас», – рассказал он «Газете.Ru».

При этом руководитель организации подчеркнул, что

падение числа заявок может быть связано не с тем, что люди стали меньше нуждаться в заемных средствах, а с тем, что в непростых экономических условиях потребление товаров и услуг падает, поскольку люди склонны отказывать себе в покупках.

«Это заметно по общему спросу на микрокредитование в России, который, по нашим оценкам, снизился летом 2020 года по сравнению с прошлым годом примерно на 15-20%», – сказал Андрей Пономарев.

Остается вероятность, что родители школьников смогут вернуть такие займы не из собственных зарплат, а благодаря поддержке государства. В середине августа член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что

решение об очередных выплатах в размере 10 тыс. рублей для детей в возрасте до 16 лет может быть принято правительством России после того, как премьер-министр Михаил Мишустин вернется из рабочей поездки по Дальнему Востоку (она завершилась на прошлой неделе).

Что и как покупают

Представители различных организаций, торгующих товарами для школьников, отметили, что пандемия коронавируса привела к тому, что родители стали чаще покупать все необходимое для нового учебного года через онлайн-платформы. В частности, в маркетплейсе «Беру» «Газете.Ru» рассказали, что

спрос на такие товары активизировался в начале месяца и неуклонно рос. Так, 24 августа клиенты маркетплейса сделали на 130% больше таких заказов, чем 3 августа. Выросли и суммы: в этом году россияне потратили на 40% больше денег, чем в аналогичном периоде прошлого года, а в целом количество заказов выросло на 114%.

«Наибольшей популярностью на сервисе пользовались пеналы и письменные принадлежности, а также канцелярские товары, тетради и дневники», – поделились статистикой представители «Беру».

Как отмечают эксперты маркетплейса, в некоторых категориях россияне стали выбирать более качественные и дорогие товары. Так, например, в этом году средний чек на покупку обложек вырос на 155%, мешков для обуви — на 34%, пеналов — на 24%.

Рост спроса на товары для школьников отметили и в Wildberries. В пресс-службе сервиса «Газете.Ru» рассказали, что с 1 по 23 августа к аналогичному периоду в 2019 г. продажи ранцев и рюкзаков выросли на 111% в штуках, а портфелей – на 119%.

Самые значительные цифры показали канцелярские товары. Спрос на тетради взлетел в 12 раз, на дневники – почти в 14, обложки и подставки для книг– в 6,5 раза, на закладки для книг – почти в 5 раз, на географические карты и глобусы – больше чем в 2 раза, а на географические атласы – почти в 2 раза.

Учитывая специфику этого года, заметно подскочили продажи различной электроники.

«Благодаря активному развитию программ дистанционного обучения в этом сезоне отмечается повышенный интерес к покупкам электроники для школьников – за последний месяц год к году продажи ноутбуков выросли в 4 раза в штуках год к году, – подсчитали в Wildberries. – Самые популярные модели ноутбуков — в ценовом диапазоне от 35 до 42 тыс. рублей с объемом памяти 8 Гб и жестким диском 256 Гб».

Рост спроса на электронику заметили и в группе «М.Видео-Эльдорадо». Представители компании отметили, что несмотря на резкий скачок интереса к домашней технике весной (из-за перехода на дистанционные режимы работы и учебы), в преддверии нового учебного года покупки товаров из соответствующих групп продолжаются.

«По итогам первых недель августа продажи год к году ноутбуков выросли более чем на 35%, интересом также пользуются мониторы, ПК, принтеры и МФУ», – рассказали представители компании.

Двухзначный рост демонстрируют сопутствующие товары и аксессуары: периферия (мыши, клавиатуры, гарнитуры), веб-камеры, роутеры и компьютерные кресла. Среди электроники более чем на 30% увеличились продажи планшетов, а также детских смарт-часов с GPS и кнопкой SOS, растут продажи и смартфонов стоимостью до 20 тыс. рублей.